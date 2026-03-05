Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Legendás futballedző ment el örökre: gyászolnak a szurkolók
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert - tudósított az ESPN.
A legendás edző szerda este, családja körében hunyt el a floridai Orlandóban – közölte a Notre Dame Egyetem. A család a halál okát nem hozta nyilvánosságra. Fia, Skip a közösségi médiában búcsúzott tőle: "Nemcsak sikeres volt, hanem jelentőségteljes."
Edzői pályafutása során hat egyetemi programot irányított: a William & Mary Egyetem, a North Carolina State Egyetem (NC State), az Arkansas Egyetem, a Minnesotai Egyetem, a Notre Dame Egyetem és a Dél-karolinai Egyetem (South Carolina) csapatát. Összességében 249 győzelem, 132 vereség és 7 döntetlen szerepel a mérlegében. Rövid kitérőt tett az NFL-be is: 1976-ban a New York Jets vezetőedzője volt, de egy szezon után visszatért az egyetemi amerikaifutballhoz.
Holtz neve mindenekelőtt a Notre Dame-hez kötődik. 1986-ban érkezett South Bendbe, ahol egy válságban lévő programot kellett újjáépítenie. A felemelkedés gyorsan jött: 1987-ben Tim Brown elnyerte a Heisman-trófeát, az 1988-as szezon pedig Holtz pályafutásának csúcspontjává vált. A "Catholics vs. Convicts" néven elhíresült rangadón a negyedik helyen rangsorolt Notre Dame 31–30-ra legyőzte az első helyen álló Miami egyetemet, majd veretlenül, 12–0-s mérleggel zárta az idényt, és a Fiesta Bowlban aratott győzelmével elhódította a nemzeti bajnoki címet.
Tizenegy szezon alatt 100 győzelmet aratott a Notre Dame-mel, ami a harmadik legjobb eredmény az egyetem történetében. Nevéhez fűződik az iskola rekordját jelentő, 1988 és 1989 között elért 23 egymást követő győzelem, valamint kilenc egymást követő januári bowlmeccs-szereplés is – ez utóbbi teljesítményt azóta sem sikerült megismételni. 1996-ban váratlanul távozott a Notre Dame-től, majd 1999-ben a South Carolina egyetemi csapatánál vállalt ismét vezetőedzői munkát.
2008-ban beiktatták az egyetemi amerikaifutball Hírességek Csarnokába, 2020-ban pedig Donald Trump elnöktől megkapta az Elnöki Szabadságérmet. Edzői pályafutása után több mint egy évtizeden át az ESPN szakértőjeként dolgozott, ahol a "Dr. Lou" becenevet kapta. Utolsó nyilvános szereplésére tavaly novemberben került sor az Orlando Touchdown Club rendezvényén, ahol régi barátjával, Lee Corsóval lépett színpadra, és közel egy órán át szórakoztatta a közönséget anekdotáival.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták.
Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Egyre durvább a doppinghelyzet ebben az országban: egyszerre kaszáltak el huszonhét sportolót, mi folyik itt?
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint csapata a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
