gyászhír
Sport

Legendás futballedző ment el örökre: gyászolnak a szurkolók

Pénzcentrum
2026. március 5. 11:14

89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert - tudósított az ESPN.

A legendás edző szerda este, családja körében hunyt el a floridai Orlandóban – közölte a Notre Dame Egyetem. A család a halál okát nem hozta nyilvánosságra. Fia, Skip a közösségi médiában búcsúzott tőle: "Nemcsak sikeres volt, hanem jelentőségteljes."

Edzői pályafutása során hat egyetemi programot irányított: a William & Mary Egyetem, a North Carolina State Egyetem (NC State), az Arkansas Egyetem, a Minnesotai Egyetem, a Notre Dame Egyetem és a Dél-karolinai Egyetem (South Carolina) csapatát. Összességében 249 győzelem, 132 vereség és 7 döntetlen szerepel a mérlegében. Rövid kitérőt tett az NFL-be is: 1976-ban a New York Jets vezetőedzője volt, de egy szezon után visszatért az egyetemi amerikaifutballhoz.

Holtz neve mindenekelőtt a Notre Dame-hez kötődik. 1986-ban érkezett South Bendbe, ahol egy válságban lévő programot kellett újjáépítenie. A felemelkedés gyorsan jött: 1987-ben Tim Brown elnyerte a Heisman-trófeát, az 1988-as szezon pedig Holtz pályafutásának csúcspontjává vált. A "Catholics vs. Convicts" néven elhíresült rangadón a negyedik helyen rangsorolt Notre Dame 31–30-ra legyőzte az első helyen álló Miami egyetemet, majd veretlenül, 12–0-s mérleggel zárta az idényt, és a Fiesta Bowlban aratott győzelmével elhódította a nemzeti bajnoki címet.

Tizenegy szezon alatt 100 győzelmet aratott a Notre Dame-mel, ami a harmadik legjobb eredmény az egyetem történetében. Nevéhez fűződik az iskola rekordját jelentő, 1988 és 1989 között elért 23 egymást követő győzelem, valamint kilenc egymást követő januári bowlmeccs-szereplés is – ez utóbbi teljesítményt azóta sem sikerült megismételni. 1996-ban váratlanul távozott a Notre Dame-től, majd 1999-ben a South Carolina egyetemi csapatánál vállalt ismét vezetőedzői munkát.

2008-ban beiktatták az egyetemi amerikaifutball Hírességek Csarnokába, 2020-ban pedig Donald Trump elnöktől megkapta az Elnöki Szabadságérmet. Edzői pályafutása után több mint egy évtizeden át az ESPN szakértőjeként dolgozott, ahol a "Dr. Lou" becenevet kapta. Utolsó nyilvános szereplésére tavaly novemberben került sor az Orlando Touchdown Club rendezvényén, ahol régi barátjával, Lee Corsóval lépett színpadra, és közel egy órán át szórakoztatta a közönséget anekdotáival.
Címlapkép: Getty Images
