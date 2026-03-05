De hol voltak az őrök?! Elloptak két curlingkövet a paralimpia helyszínén, nyomoz a rendőrség

Két curlingkövet loptak el a milánó–cortinai téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból; a nagyjából 750 font értékűre becsült kövek eltűnését egy hétfői rutinellenőrzés során észlelték, az ügyben a helyi hatóságok nyomoznak - jelentette a The Guardian.

A lopás tényét a Nemzetközi Curlingszövetség erősítette meg. A mintegy 750 font összértékűre becsült kövek eltűnését feltehetően hétfőn, egy szokásos ellenőrzés során fedezték fel a cortinai curlingcsarnokban.

Az eset nem akadályozta meg a versenyprogram elindulását. Szerdán este megkezdődött az első alkalommal megrendezett vegyes páros kerekesszékes curlingtorna körmérkőzéses szakasza. A szövetség szóvivője a Press Association hírügynökségnek megerősítette, hogy a helyi hatóságok vizsgálják az ügyet.

Az ellopott köveket korábban az olimpiai vegyes páros versenyen is használták. A készletben lévő tartalék köveket úgy állították be, hogy műszaki paramétereik megegyezzenek a játékban lévő kövekével, így ezekkel tudták pótolni a hiányzó darabokat.

A szabályos curlingkő átmérője legfeljebb 914 milliméter, tömege körülbelül 19 kilogramm. A gyártó, a Kays Scotland szerint a kövekhez felhasznált gránit a skóciai Ayrshire partjainál fekvő Ailsa Craig szigetéről származik. A cég honlapja alapján a milánó–cortinai olimpiai és paralimpiai játékokra mindössze 128 követ gyártottak.

A brit csapatot tájékoztatták a lopásról, de az eset nem érintette közvetlenül Jo Butterfield és Jason Kean párosát, akik első mérkőzésükön 10–7-re kaptak ki Észtország ellen. A téli paralimpia hivatalos versenyprogramja szombaton indul, a megnyitóünnepséget péntek este tartják Veronában.