De hol voltak az őrök?! Elloptak két curlingkövet a paralimpia helyszínén, nyomoz a rendőrség
Két curlingkövet loptak el a milánó–cortinai téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból; a nagyjából 750 font értékűre becsült kövek eltűnését egy hétfői rutinellenőrzés során észlelték, az ügyben a helyi hatóságok nyomoznak - jelentette a The Guardian.
A lopás tényét a Nemzetközi Curlingszövetség erősítette meg. A mintegy 750 font összértékűre becsült kövek eltűnését feltehetően hétfőn, egy szokásos ellenőrzés során fedezték fel a cortinai curlingcsarnokban.
Az eset nem akadályozta meg a versenyprogram elindulását. Szerdán este megkezdődött az első alkalommal megrendezett vegyes páros kerekesszékes curlingtorna körmérkőzéses szakasza. A szövetség szóvivője a Press Association hírügynökségnek megerősítette, hogy a helyi hatóságok vizsgálják az ügyet.
Az ellopott köveket korábban az olimpiai vegyes páros versenyen is használták. A készletben lévő tartalék köveket úgy állították be, hogy műszaki paramétereik megegyezzenek a játékban lévő kövekével, így ezekkel tudták pótolni a hiányzó darabokat.
A szabályos curlingkő átmérője legfeljebb 914 milliméter, tömege körülbelül 19 kilogramm. A gyártó, a Kays Scotland szerint a kövekhez felhasznált gránit a skóciai Ayrshire partjainál fekvő Ailsa Craig szigetéről származik. A cég honlapja alapján a milánó–cortinai olimpiai és paralimpiai játékokra mindössze 128 követ gyártottak.
A brit csapatot tájékoztatták a lopásról, de az eset nem érintette közvetlenül Jo Butterfield és Jason Kean párosát, akik első mérkőzésükön 10–7-re kaptak ki Észtország ellen. A téli paralimpia hivatalos versenyprogramja szombaton indul, a megnyitóünnepséget péntek este tartják Veronában.
Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták.
Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Egyre durvább a doppinghelyzet ebben az országban: egyszerre kaszáltak el huszonhét sportolót, mi folyik itt?
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
