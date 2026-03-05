2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
16 °C Budapest
curling, téli sport, kövek, söprés
Sport

De hol voltak az őrök?! Elloptak két curlingkövet a paralimpia helyszínén, nyomoz a rendőrség

Pénzcentrum
2026. március 5. 13:45

Két curlingkövet loptak el a milánó–cortinai téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból; a nagyjából 750 font értékűre becsült kövek eltűnését egy hétfői rutinellenőrzés során észlelték, az ügyben a helyi hatóságok nyomoznak - jelentette a The Guardian.

A lopás tényét a Nemzetközi Curlingszövetség erősítette meg. A mintegy 750 font összértékűre becsült kövek eltűnését feltehetően hétfőn, egy szokásos ellenőrzés során fedezték fel a cortinai curlingcsarnokban.

Az eset nem akadályozta meg a versenyprogram elindulását. Szerdán este megkezdődött az első alkalommal megrendezett vegyes páros kerekesszékes curlingtorna körmérkőzéses szakasza. A szövetség szóvivője a Press Association hírügynökségnek megerősítette, hogy a helyi hatóságok vizsgálják az ügyet.

Az ellopott köveket korábban az olimpiai vegyes páros versenyen is használták. A készletben lévő tartalék köveket úgy állították be, hogy műszaki paramétereik megegyezzenek a játékban lévő kövekével, így ezekkel tudták pótolni a hiányzó darabokat.

A szabályos curlingkő átmérője legfeljebb 914 milliméter, tömege körülbelül 19 kilogramm. A gyártó, a Kays Scotland szerint a kövekhez felhasznált gránit a skóciai Ayrshire partjainál fekvő Ailsa Craig szigetéről származik. A cég honlapja alapján a milánó–cortinai olimpiai és paralimpiai játékokra mindössze 128 követ gyártottak.

A brit csapatot tájékoztatták a lopásról, de az eset nem érintette közvetlenül Jo Butterfield és Jason Kean párosát, akik első mérkőzésükön 10–7-re kaptak ki Észtország ellen. A téli paralimpia hivatalos versenyprogramja szombaton indul, a megnyitóünnepséget péntek este tartják Veronában.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #rendőrség #lopás #sport #verseny #bűncselekmény #olaszország #nyomozás #bűnügy #olimpia2026

1
4 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
5 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
3
4 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
4
3 napja
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
