A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Milánói derbi és rangadók sora: Európa-szerte kemény találkozók jönnek a pályákon
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid is idegenben lép pályára, a Ligue 1-ben pedig a PSG és a Monaco csap össze.
Március első hétvégéje igazi futballünnepet ígér az európai topligákban. A Serie A-ban minden szem a vasárnap esti milánói derbire szegeződik, ahol az éllovas Inter a második helyezett AC Milan vendége lesz. Spanyolországban a listavezető Barcelona a San Mamésban lép pályára, míg a Real Madrid a Celta otthonában próbálja lemosni az őszi vereség okozta szégyenfoltot.
A Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund is kötelezőnek tűnő győzelem előtt áll, a francia bajnokságban pedig a PSG–Monaco rangadó ígérkezik a forduló csemegéjének.
Olasz rangadó: a milánói derbi mindent eldönthet
A Serie A 28. fordulójának csúcsmérkőzése vasárnap este 20:45-kor kezdődik a San Siróban, ahol az AC Milan fogadja a városi rivális Intert. A nerazzurrók 67 ponttal vezetik a tabellát, és elképesztő formában futballoznak: legutóbbi öt bajnokijukat egyaránt megnyerték.
A rossonerók tíz ponttal lemaradva, a második helyen várják a derbit, ám az őszi összecsapáson meglepetésre 1–0-ra nyerni tudtak idegenben. A Milan számára ez lehet az utolsó esély, hogy beleszóljon a bajnoki címért folyó küzdelembe, míg az Inter győzelemmel gyakorlatilag bebetonozhatja első helyét.
A forduló már pénteken este elkezdődik, amikor a harmadik helyezett Napoli (53 pont) fogadja a Torinót 20:45-től. A nápolyiak formája az utóbbi hetekben hullámzó, legutóbb váratlan vereségbe futottak bele, ezért különösen fontos számukra, hogy megerősítsék dobogós pozíciójukat az alsóházi ellenféllel szemben.
A forduló további meccsei:
- Cagliari - Como (szombat 15:00)
- Atalanta - Udinese (szombat 18:00)
- Juventus - Pisa (szombat 20:45)
- Lecce - Cremonese (vasárnap 12:30)
- Bologna - Hellas Verona (vasárnap 15:00)
- Fiorentina - Parma (vasárnap 15:00)
- Genoa - AS Roma (vasárnap 18:00)
Az olasz bajnokság állását és a hétvégi eredményeket a Sportonline Serie A oldalán követhetitek élőben.
Spanyol csaták: a Barcelona és a Real Madrid is győzelemre hajt
A La Liga hétvégéje már pénteken 21:00-kor szintén elindul, amikor a Celta Vigo fogadja a Real Madridot. A galíciaiak december elején meglepetésre 2–0-ra nyertek a Bernabéuban, így a blancók revansra szomjaznak. A Real jelenleg négy ponttal lemaradva követi a Barcelonát a tabellán, ezért a bajnoki hajrában minden pontnak felbecsülhetetlen az értéke. A madridiak legutóbbi két bajnokijukon botlottak, ami nem jellemző Ancelotti együttesére, így most külön motivációval készülnek.
A szombat este 21:00-kor kezdődő Athletic Bilbao–Barcelona összecsapás a forduló másik kiemelt mérkőzése. A katalánok 64 ponttal vezetik a tabellát, és remek formában vannak: a januári hazai találkozón 5–0-ra söpörték el a baszk csapatot. A San Mamés azonban mindig nehéz terep, a Bilbao saját közönsége előtt rendkívül motivált, ezért a Barcelonának maximális koncentrációra lesz szüksége a három pont megszerzéséhez.
A forduló további meccsei:
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- CA Osasuna - RCD Mallorca (szombat 14:00)
- Levante - Girona FC (szombat 16:15)
- Atletico Madrid - Real Sociedad (szombat 18:30)
- Villarreal CF - Elche (vasárnap 14:00)
- Getafe - Real Betis (vasárnap 16:15)
- Sevilla FC - Rayo Vallecano (vasárnap 18:30)
- Valencia CF - Deportivo Alavés (vasárnap 21:00)
Német gépezet: a Bayern és a BVB is győzelmet vár
A Bundesliga fordulója pénteken 20:30-kor a Bayern München hazai mérkőzésével veszi kezdetét a Borussia Mönchengladbach ellen. A bajorok 63 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, és legutóbbi négy bajnokijukat egyaránt megnyerték. A vendégek a középmezőnyben tanyáznak, formájuk ingadozó, így papíron a hazai siker tűnik valószínűnek.
Szombaton 18:30-tól a Borussia Dortmund a kiesés ellen küzdő FC Köln vendége lesz. A BVB 52 ponttal a második helyen áll, és bár legutóbb a Bayerntől kikapott, az azt megelőző három meccsét megnyerte. A Köln a tabella alsó régiójában vergődik, így a sárga-feketék számára kötelező a győzelem, ha nyomás alatt szeretnék tartani a Bayernt.
A forduló további meccsei:
- SC Freiburg - Bayer Leverkusen (szombat 15:30)
- FC Heidenheim - TSG Hoffenheim (szombat 15:30)
- 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (szombat 15:30)
- RB Leipzig - FC Augsburg (szombat 15:30)
- VfL Wolfsburg - Hamburger SV (szombat 15:30)
- FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt (vasárnap 15:30)
- Union Berlin - SV Werder Bremen (vasárnap 17:30)
A német élvonal meccseit és a tabella alakulását a Sportonline Bundesliga rovatában követhetitek figyelemmel.
Francia csúcsrangadó: PSG kontra Monaco
A Ligue 1 hétvégéjének sztármeccsét pénteken 20:45-kor rendezik a Parc des Princes-ben, ahol a Paris Saint-Germain fogadja az AS Monacót. A párizsiak 57 ponttal magabiztosan vezetik a bajnokságot, de alig két hete ugyanilyen párosításban csak 2–2-es döntetlent értek el idegenben. A Monaco remek formában érkezik: legutóbbi négy bajnokiját egyaránt megnyerte, így kifejezetten izgalmas és nyílt összecsapásra van kilátás.
Vasárnap este 20:45-től a harmadik helyezett Lyon (45 pont) fogadja a Paris FC együttesét. A lyoniak az utóbbi időben visszaestek, legutóbbi három bajnokijukból kettőt elveszítettek, ezért győzelemmel szeretnének visszatalálni a helyes útra. Az őszi összecsapásuk 3–3-as döntetlennel zárult, ami további pikantériát ad a visszavágónak.
A forduló további meccsei:
- FC Nantes - Angers SCO (szombat 17:00)
- AJ Auxerre - RC Strasbourg (szombat 19:00)
- Toulouse FC - Marseille (szombat 21:05)
- RC Lens - Metz (vasárnap 15:00)
- Stade Brestois 29 - Havre Athletic Club (vasárnap 17:15)
- LOSC Lille - Lorient (vasárnap 17:15)
- OGC Nice - Stade Rennais FC (vasárnap 17:15)
A francia bajnokság részletes eredményeit a Sportonline Ligue 1 oldalán találjátok meg.
Donald Trump amerikai elnököt nem érdekli, Irán részt vesz-e az idei, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó-világbajnokságon
Botrány a BL-ben: kitltották a török szurkolókat Liverpoolból, nem lehetnek ott a Szoboszlaiék elleni visszavágón
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Iráni dróncsapás miatt félbeszakadt egy ATP Challenger-tenisztorna az Egyesült Arab Emírségekben, miután a Fudzseira közelében lévő olajterminált találat érte.
Egyre durvább a doppinghelyzet ebben az országban: egyszerre kaszáltak el huszonhét sportolót, mi folyik itt?
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint csapata a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.