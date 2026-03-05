Milánói derbi és rangadók sora: Európa-szerte kemény találkozók jönnek a pályákon

Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid is idegenben lép pályára, a Ligue 1-ben pedig a PSG és a Monaco csap össze.

Március első hétvégéje igazi futballünnepet ígér az európai topligákban. A Serie A-ban minden szem a vasárnap esti milánói derbire szegeződik, ahol az éllovas Inter a második helyezett AC Milan vendége lesz. Spanyolországban a listavezető Barcelona a San Mamésban lép pályára, míg a Real Madrid a Celta otthonában próbálja lemosni az őszi vereség okozta szégyenfoltot.

A Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund is kötelezőnek tűnő győzelem előtt áll, a francia bajnokságban pedig a PSG–Monaco rangadó ígérkezik a forduló csemegéjének.

Olasz rangadó: a milánói derbi mindent eldönthet

A Serie A 28. fordulójának csúcsmérkőzése vasárnap este 20:45-kor kezdődik a San Siróban, ahol az AC Milan fogadja a városi rivális Intert. A nerazzurrók 67 ponttal vezetik a tabellát, és elképesztő formában futballoznak: legutóbbi öt bajnokijukat egyaránt megnyerték.

A rossonerók tíz ponttal lemaradva, a második helyen várják a derbit, ám az őszi összecsapáson meglepetésre 1–0-ra nyerni tudtak idegenben. A Milan számára ez lehet az utolsó esély, hogy beleszóljon a bajnoki címért folyó küzdelembe, míg az Inter győzelemmel gyakorlatilag bebetonozhatja első helyét.

Serie A 28. forduló AC Milan Inter Milan 2026. március 8. vasárnap 20:45 | San Siro/Giuseppe Meazza, Milan Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem AC Milan: 8 (26.7%) Inter Milan: 14 (46.7%) Döntetlen: 8 (26.7%) Gólok AC Milan: 35 Inter Milan: 49 Gólkülönbség: -14 Hazai győzelem AC Milan: 2 Inter Milan: 8 Vendéggyőzelem AC Milan: 6 Inter Milan: 6 Adatlap létrehozva: 2026.03.04.

A forduló már pénteken este elkezdődik, amikor a harmadik helyezett Napoli (53 pont) fogadja a Torinót 20:45-től. A nápolyiak formája az utóbbi hetekben hullámzó, legutóbb váratlan vereségbe futottak bele, ezért különösen fontos számukra, hogy megerősítsék dobogós pozíciójukat az alsóházi ellenféllel szemben.

A forduló további meccsei:

Az olasz bajnokság állását és a hétvégi eredményeket a Sportonline Serie A oldalán követhetitek élőben.

Spanyol csaták: a Barcelona és a Real Madrid is győzelemre hajt

A La Liga hétvégéje már pénteken 21:00-kor szintén elindul, amikor a Celta Vigo fogadja a Real Madridot. A galíciaiak december elején meglepetésre 2–0-ra nyertek a Bernabéuban, így a blancók revansra szomjaznak. A Real jelenleg négy ponttal lemaradva követi a Barcelonát a tabellán, ezért a bajnoki hajrában minden pontnak felbecsülhetetlen az értéke. A madridiak legutóbbi két bajnokijukon botlottak, ami nem jellemző Ancelotti együttesére, így most külön motivációval készülnek.

A szombat este 21:00-kor kezdődő Athletic Bilbao–Barcelona összecsapás a forduló másik kiemelt mérkőzése. A katalánok 64 ponttal vezetik a tabellát, és remek formában vannak: a januári hazai találkozón 5–0-ra söpörték el a baszk csapatot. A San Mamés azonban mindig nehéz terep, a Bilbao saját közönsége előtt rendkívül motivált, ezért a Barcelonának maximális koncentrációra lesz szüksége a három pont megszerzéséhez.

A forduló további meccsei:

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Német gépezet: a Bayern és a BVB is győzelmet vár

A Bundesliga fordulója pénteken 20:30-kor a Bayern München hazai mérkőzésével veszi kezdetét a Borussia Mönchengladbach ellen. A bajorok 63 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát, és legutóbbi négy bajnokijukat egyaránt megnyerték. A vendégek a középmezőnyben tanyáznak, formájuk ingadozó, így papíron a hazai siker tűnik valószínűnek.

Szombaton 18:30-tól a Borussia Dortmund a kiesés ellen küzdő FC Köln vendége lesz. A BVB 52 ponttal a második helyen áll, és bár legutóbb a Bayerntől kikapott, az azt megelőző három meccsét megnyerte. A Köln a tabella alsó régiójában vergődik, így a sárga-feketék számára kötelező a győzelem, ha nyomás alatt szeretnék tartani a Bayernt.

A forduló további meccsei:

A német élvonal meccseit és a tabella alakulását a Sportonline Bundesliga rovatában követhetitek figyelemmel.

Francia csúcsrangadó: PSG kontra Monaco

A Ligue 1 hétvégéjének sztármeccsét pénteken 20:45-kor rendezik a Parc des Princes-ben, ahol a Paris Saint-Germain fogadja az AS Monacót. A párizsiak 57 ponttal magabiztosan vezetik a bajnokságot, de alig két hete ugyanilyen párosításban csak 2–2-es döntetlent értek el idegenben. A Monaco remek formában érkezik: legutóbbi négy bajnokiját egyaránt megnyerte, így kifejezetten izgalmas és nyílt összecsapásra van kilátás.

Vasárnap este 20:45-től a harmadik helyezett Lyon (45 pont) fogadja a Paris FC együttesét. A lyoniak az utóbbi időben visszaestek, legutóbbi három bajnokijukból kettőt elveszítettek, ezért győzelemmel szeretnének visszatalálni a helyes útra. Az őszi összecsapásuk 3–3-as döntetlennel zárult, ami további pikantériát ad a visszavágónak.

A forduló további meccsei:

A francia bajnokság részletes eredményeit a Sportonline Ligue 1 oldalán találjátok meg.