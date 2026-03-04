Visszaszólt a pankrátornak az NFL-legenda: durva szócsata kezdődött, ennek mi lesz a vége?

Tom Brady és Logan Paul között egyre élesebb szócsata bontakozik ki, miután a hétszeres Super Bowl-győztes keményen reagált a WWE-sztár sportolói képességeiről tett kijelentéseire. A páros március 21-én, a szaúd-arábiai Fanatics Flag Football Classic elnevezésű rendezvényen csaphat össze egymással - jelentette a Yahoo Sports.

A feszültség akkor kezdett nőni, amikor Brady a Super Bowl hetében vendégként szerepelt Logan Paul "Impaulsive" című podcastjában. A beszélgetés során Brady megkérdőjelezte Paul állításait a profi szintű sportolói képességeiről, annak ellenére, hogy a fiatalabb fél azzal érvelt: iskolás korában amerikai futballt játszott.

A visszavágás nem sokkal később érkezett is: Brady egykori csapattársával, Rob Gronkowskival közösen edzett, amikor egy, a közösségi médiában széles körben terjedő videóban odaszúrt Paulnak.

Logan Paul egy gyáva. Gyere, játssz a nagyfiúkkal! Örülhetsz, hogy nem fognak szerelni

– mondta a visszavonult irányító.

Brady megjegyzései arra utalnak, hogy szerinte Paul nem tartozik azok közé, akik joggal nevezhetik magukat profi szintű sportolónak. Paul ezzel szemben többször is hangsúlyozta, hogy atletikus képességei révén a legjobbak között is megállná a helyét.

A szóváltás mindkét félnek kapóra jön, mivel látványosan megnövelte az érdeklődést a márciusi, szaúd-arábiai amerikaifutball-gála iránt. Az eseményen több ismert NFL-játékos mellett más hírességek is pályára lépnek, a mérkőzéseket azonban kontakt nélküli, zászlós formátumban rendezik meg.