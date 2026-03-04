Felbolydult a futballvilág, ezt senki nem látta jönni: Ronaldo visszatért Madridba

Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták: klubja szerint a játékos combizomsérüléssel küzd, amelyet legutóbbi bajnoki mérkőzésén szenvedett el.

A futballvilág figyelme a napokban Cristiano Ronaldóra irányult, miután a 41 éves támadót Madridban fotózták le. A felvételek nyomán azonnal beindultak a találgatások a portugál klasszis jövőjéről, ám a szaúdi al-Nasszr gyorsan igyekezett lezárni a spekulációkat.

A klub keddi közleményében azt írta, hogy Ronaldo az al-Fayha elleni bajnoki mérkőzésen combizomsérülést szenvedett, ezért kellett lecserélni a 80. percben. A játékost az elmúlt napokban orvosi vizsgálatoknak vetették alá, a madridi útjáról szóló híreket azonban a közleményben nem erősítették meg.

Az al-Nasszr közösségi oldalain közzétett felvételeken ugyanakkor az is látható, hogy Ronaldo az utóbbi napokban részt vett a csapat edzésein, ami arra utal, hogy sérülése nem súlyos. A sérülés miatt így is elképzelhető, hogy a portugál csatár kénytelen lesz kihagyni a soron következő bajnoki mérkőzést. Az al-Nasszr jelenleg kétpontos előnnyel vezeti a szaúdi bajnokságot.

