2026. március 4. szerda Kázmér
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzésen a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszticsák
Sport

Felbolydult a futballvilág, ezt senki nem látta jönni: Ronaldo visszatért Madridba

Pénzcentrum
2026. március 4. 18:53

Az al-Nasszr hivatalos közleményben reagált a Cristiano Ronaldo körül kialakult találgatásokra, miután a 41 éves portugál sztárt Madridban látták: klubja szerint a játékos combizomsérüléssel küzd, amelyet legutóbbi bajnoki mérkőzésén szenvedett el.

A futballvilág figyelme a napokban Cristiano Ronaldóra irányult, miután a 41 éves támadót Madridban fotózták le. A felvételek nyomán azonnal beindultak a találgatások a portugál klasszis jövőjéről, ám a szaúdi al-Nasszr gyorsan igyekezett lezárni a spekulációkat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub keddi közleményében azt írta, hogy Ronaldo az al-Fayha elleni bajnoki mérkőzésen combizomsérülést szenvedett, ezért kellett lecserélni a 80. percben. A játékost az elmúlt napokban orvosi vizsgálatoknak vetették alá, a madridi útjáról szóló híreket azonban a közleményben nem erősítették meg.

Cristiano Ronaldo
Csapata: Al Nassr FC
Posztja: támadó
Nemzetisége: portugál
Életkora: 42 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 12M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.04.

Az al-Nasszr közösségi oldalain közzétett felvételeken ugyanakkor az is látható, hogy Ronaldo az utóbbi napokban részt vett a csapat edzésein, ami arra utal, hogy sérülése nem súlyos. A sérülés miatt így is elképzelhető, hogy a portugál csatár kénytelen lesz kihagyni a soron következő bajnoki mérkőzést. Az al-Nasszr jelenleg kétpontos előnnyel vezeti a szaúdi bajnokságot.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #edzés #labdarúgás #focista #sérülés #csapat #focimeccs #cristiano ronaldo #bajnoki

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
20:02
19:32
19:15
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
2026. március 4.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
1 hete
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
4 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
4
3 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 19:01
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 18:27
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
Agrárszektor  |  2026. március 4. 19:31
Egyre több magyar iszik ilyen sört: sokan átváltottak erre
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel