Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?

Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával – értesült az ESPN - írta meg a The Guardian.

Az eltiltás megerősítése esetén a 33 éves játékos elveszítené teljes, 15 millió dolláros fizetését a 2026-os szezonra, nem léphetne pályára a rájátszásban, és kizárnák a márciusi World Baseball Classicból is, amelyen a holland válogatottat erősítette volna. Profar a hatodik játékos, aki teljes szezont kitevő eltiltást kap tiltott teljesítményfokozó szerek miatt, amióta az MLB 2014-ben szigorította a visszaeső szabályszegőkre vonatkozó büntetéseket.

Profar 2024-ben a San Diego Padres színeiben lett először All-Star, majd 2025 januárjában hároméves, 42 millió dolláros szerződést írt alá az Atlantával. Az előző idényben azonban már letöltött egy 80 mérkőzésre szóló eltiltást március 31. és július 1. között, miután doppingtesztje humán korion-gonadotropinra – egy terhesség során termelődő, a tesztoszteronszintet növelő hormonra – pozitív eredményt hozott. A Bravesnél lejátszott 80 mérkőzésen .245-ös ütőátlagot ért el, 14 hazafutással és 43 RBI-vel.

A curaçaói születésű játékos egykor a baseball első számú utánpótlás-reménysége volt: 19 évesen, 2012-ben mutatkozott be a Texas Rangersnél. Pályafutása során a Rangers, az Oakland Athletics, a San Diego Padres, a Colorado Rockies és az Atlanta Braves csapatában összesen 1199 mérkőzésen lépett pályára, .245-ös ütőátlaggal, 125 hazafutással és 487 RBI-vel. Karrierjét végig sérülések nehezítették: a 2014-es és a 2015-ös szezont teljes egészében kihagyta egy vállsérülés miatt.