2026. március 4. szerda Kázmér
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
baseball, baseball labda, kesztyű, sport
Sport

Százhatvankét meccsre kaszálhatják el a doppingoló baseballost: ennyi volt, reszeltek a karrierjének?

Pénzcentrum
2026. március 4. 17:53

Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával – értesült az ESPN - írta meg a The Guardian.

Az eltiltás megerősítése esetén a 33 éves játékos elveszítené teljes, 15 millió dolláros fizetését a 2026-os szezonra, nem léphetne pályára a rájátszásban, és kizárnák a márciusi World Baseball Classicból is, amelyen a holland válogatottat erősítette volna. Profar a hatodik játékos, aki teljes szezont kitevő eltiltást kap tiltott teljesítményfokozó szerek miatt, amióta az MLB 2014-ben szigorította a visszaeső szabályszegőkre vonatkozó büntetéseket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Profar 2024-ben a San Diego Padres színeiben lett először All-Star, majd 2025 januárjában hároméves, 42 millió dolláros szerződést írt alá az Atlantával. Az előző idényben azonban már letöltött egy 80 mérkőzésre szóló eltiltást március 31. és július 1. között, miután doppingtesztje humán korion-gonadotropinra – egy terhesség során termelődő, a tesztoszteronszintet növelő hormonra – pozitív eredményt hozott. A Bravesnél lejátszott 80 mérkőzésen .245-ös ütőátlagot ért el, 14 hazafutással és 43 RBI-vel.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A curaçaói születésű játékos egykor a baseball első számú utánpótlás-reménysége volt: 19 évesen, 2012-ben mutatkozott be a Texas Rangersnél. Pályafutása során a Rangers, az Oakland Athletics, a San Diego Padres, a Colorado Rockies és az Atlanta Braves csapatában összesen 1199 mérkőzésen lépett pályára, .245-ös ütőátlaggal, 125 hazafutással és 487 RBI-vel. Karrierjét végig sérülések nehezítették: a 2014-es és a 2015-ös szezont teljes egészében kihagyta egy vállsérülés miatt.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #sport #usa #sérülés #sportoló #eltiltás #dopping #doppingvizsgálat #baseball #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:40
18:27
18:15
18:02
17:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
1 hete
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
4 napja
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
4
3 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
5
1 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 18:27
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 18:02
Kvíz: Jól ismered a gyógynövényeket? Ha ezeket felismered, egy igazi javasasszony, füvesember veszett el benned!
Agrárszektor  |  2026. március 4. 17:31
Új szabályozás lép életbe: ez rengeteg termelőt érint itthon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel