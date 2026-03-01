Jakabos Zsuzsanna nem csak világklasszis úszó: a pénzügyekhez is ért - Őszintén vallott arról, hogy spórolt össze egy lakásra

Jakabos Zsuzsanna pályája kívülről érmekben és döntőkben mérhető. Belülről viszont matek, fegyelem és hosszú távú tervezés. Az Én és a pénz adásában arról beszél, hogyan tanulta meg gyerekként beosztani a pénzt, hogyan vett 18 évesen lakást ösztöndíjból, és miért kellett egy világkupa-szezonban 15–20 érmet nyernie ahhoz, hogy egyáltalán nullán legyen.

Mit jelent a pénz annak, aki évtizedekig a világ élvonalában versenyzett? Jakabos Zsuzsanna az Én és a pénz adásában nem az érmekről beszél, hanem arról, hogyan változott meg a gondolkodása az évek során. Volt idő, amikor úgy érezte, a pénz a legfontosabb – ma már egészen máshol van a hangsúly. Szó esik kockázatról, számolásról, nullszaldóról és egy olyan sportról, ahol a csillogás mögött kemény pénzügyi döntések állnak. A beszélgetésből kiderül, hogyan lehet egyszerre tudatosnak és szenvedélyesnek maradni, és mi történik akkor, amikor az ember rájön: nem minden arany az, ami fénylik.

Zsuzsanna pedagógus szülők mellett nőtt fel, ahol a pénz nem volt tabu, de nem is volt korlátlan. A hónap elején a fizetés borítékokba került: külön az élelmiszerre, külön a rezsire, külön a tisztítószerekre. A pénz nem egy összeg volt, hanem feladatokra bontott felelősség.

Az első bevétele nem szponzori szerződésből érkezett, hanem a Kerevics-ösztöndíjból. Tizennégy-tizenöt évesen nagyjából 1200–1300 forintot kapott havonta az eredményei után. A szülei egyetlen dolgot kértek: ne költse el. Zsuzsanna komolyan vette. Évekig nem nyúlt hozzá, nem tette bele a családi kasszába, nem vett belőle impulzusvásárlásokat. Amikor betöltötte a tizennyolcat, lakást vett Pécsen. Nem költözött be, kiadta. Később eladta, de az élmény megmaradt: az első nagy döntését saját pénzből hozta meg.

Az olimpikon arról is beszélt a műsorban, hogy a világkupák kívülről csillogó versenyek, belülről viszont kemény pénzügyi kalkulációk. Régebben egy aranyérem 1500 dollárt ért, az ezüst 1000-et, a bronz 500-at. A pontszámítás alapján bónusz is járt. De az utazás, a szállás, az egyéni indulás költsége sokszor saját zsebből ment. Zsuzsanna több számban indult, hogy összeadódjanak az érmek.

Pontosan tudtam, hogy meg kell nyernem 15–20 érmet ahhoz, hogy nullán legyek

- mondta el, de nem panaszként, hanem tényként. Arról is beszélt: volt, hogy nem a hivatalos szállodában lakott, volt, hogy egyedül ment el a világ másik felére, mert így jött ki a matek.

„Amikor fiatal voltam, azt hittem, hogy a pénz a legfontosabb dolog az életben. Most, hogy öreg vagyok, már tudom" - jelenti ki. Hangsúlyozza: ez nem azt jelenti, hogy kizárólag ezért úszott, hanem hogy fiatalon a pénz jelentette számára a biztonságot és a visszaigazolást. Később jött rá, hogy a teljesítmény, az egészség, a hosszú pálya és a belső egyensúly sokkal fontosabb.

Ma már nem sajnálja a pénzt arra, ami a regenerációját segíti: minőségi ételre, pihenésre, rehabilitációra. Azt mondja, a test az eszköze, arra nem lehet spórolni. A hétköznapokban viszont minden hónap elején félretesz valamennyit, és háromszor is megkérdezi magától, szüksége van-e arra, amit meg akar venni. Nem impulzusvásárló, nem épít spekulatív befektetési rendszereket, nem kockáztat kriptóval. Inkább az ingatlanban hisz.

EZ IS ÉRDEKELHET Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.

Milliók úsztak el a perben

A műsorban szóba került egy világjátékokkal kapcsolatos elmaradt juttatás miatt indított pere, mely nagyjából 12–12,5 millió forintról szólt. Erről tavaly november született ítélet: a Kúria döntése szerint a 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom, annak ellenére, hogy a másodfokú bíróság korábban jogerősen megítélte számukra a 119,5 millió forintot és annak kamatait. Sőt, a kétmillió forintot meghaladó perköltséget is nekik kell viselniük. A perben Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna szerepeltek felperesként, akik a 2022-ben eredményeik után nem kapták meg a nekik járó jutalmakat.

Jakabos Zsuzsanna ennek kapcsán elmondta: nemcsak az összeg miatt volt csalódott, hanem mert sportolóként teljesítette a feladatát, a pert mégsem nyerték meg. Viszont attól, hogy beleőrül, nem fog megérkezni a pénz - mondta. Ez a hozzáállás jól mutatja, mennyit változott az évek során.