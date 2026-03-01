Mindenképp változást hoz a következő időszak a befektetői piacon, csak az a kérdés, mi lesz a meghatározó a következő időszakban.
Jakabos Zsuzsanna nem csak világklasszis úszó: a pénzügyekhez is ért - Őszintén vallott arról, hogy spórolt össze egy lakásra
Jakabos Zsuzsanna pályája kívülről érmekben és döntőkben mérhető. Belülről viszont matek, fegyelem és hosszú távú tervezés. Az Én és a pénz adásában arról beszél, hogyan tanulta meg gyerekként beosztani a pénzt, hogyan vett 18 évesen lakást ösztöndíjból, és miért kellett egy világkupa-szezonban 15–20 érmet nyernie ahhoz, hogy egyáltalán nullán legyen.
Mit jelent a pénz annak, aki évtizedekig a világ élvonalában versenyzett? Jakabos Zsuzsanna az Én és a pénz adásában nem az érmekről beszél, hanem arról, hogyan változott meg a gondolkodása az évek során. Volt idő, amikor úgy érezte, a pénz a legfontosabb – ma már egészen máshol van a hangsúly. Szó esik kockázatról, számolásról, nullszaldóról és egy olyan sportról, ahol a csillogás mögött kemény pénzügyi döntések állnak. A beszélgetésből kiderül, hogyan lehet egyszerre tudatosnak és szenvedélyesnek maradni, és mi történik akkor, amikor az ember rájön: nem minden arany az, ami fénylik.
Zsuzsanna pedagógus szülők mellett nőtt fel, ahol a pénz nem volt tabu, de nem is volt korlátlan. A hónap elején a fizetés borítékokba került: külön az élelmiszerre, külön a rezsire, külön a tisztítószerekre. A pénz nem egy összeg volt, hanem feladatokra bontott felelősség.
Az első bevétele nem szponzori szerződésből érkezett, hanem a Kerevics-ösztöndíjból. Tizennégy-tizenöt évesen nagyjából 1200–1300 forintot kapott havonta az eredményei után. A szülei egyetlen dolgot kértek: ne költse el. Zsuzsanna komolyan vette. Évekig nem nyúlt hozzá, nem tette bele a családi kasszába, nem vett belőle impulzusvásárlásokat. Amikor betöltötte a tizennyolcat, lakást vett Pécsen. Nem költözött be, kiadta. Később eladta, de az élmény megmaradt: az első nagy döntését saját pénzből hozta meg.
Az olimpikon arról is beszélt a műsorban, hogy a világkupák kívülről csillogó versenyek, belülről viszont kemény pénzügyi kalkulációk. Régebben egy aranyérem 1500 dollárt ért, az ezüst 1000-et, a bronz 500-at. A pontszámítás alapján bónusz is járt. De az utazás, a szállás, az egyéni indulás költsége sokszor saját zsebből ment. Zsuzsanna több számban indult, hogy összeadódjanak az érmek.
Pontosan tudtam, hogy meg kell nyernem 15–20 érmet ahhoz, hogy nullán legyek
- mondta el, de nem panaszként, hanem tényként. Arról is beszélt: volt, hogy nem a hivatalos szállodában lakott, volt, hogy egyedül ment el a világ másik felére, mert így jött ki a matek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
„Amikor fiatal voltam, azt hittem, hogy a pénz a legfontosabb dolog az életben. Most, hogy öreg vagyok, már tudom" - jelenti ki. Hangsúlyozza: ez nem azt jelenti, hogy kizárólag ezért úszott, hanem hogy fiatalon a pénz jelentette számára a biztonságot és a visszaigazolást. Később jött rá, hogy a teljesítmény, az egészség, a hosszú pálya és a belső egyensúly sokkal fontosabb.
Ma már nem sajnálja a pénzt arra, ami a regenerációját segíti: minőségi ételre, pihenésre, rehabilitációra. Azt mondja, a test az eszköze, arra nem lehet spórolni. A hétköznapokban viszont minden hónap elején félretesz valamennyit, és háromszor is megkérdezi magától, szüksége van-e arra, amit meg akar venni. Nem impulzusvásárló, nem épít spekulatív befektetési rendszereket, nem kockáztat kriptóval. Inkább az ingatlanban hisz.
Milliók úsztak el a perben
A műsorban szóba került egy világjátékokkal kapcsolatos elmaradt juttatás miatt indított pere, mely nagyjából 12–12,5 millió forintról szólt. Erről tavaly november született ítélet: a Kúria döntése szerint a 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom, annak ellenére, hogy a másodfokú bíróság korábban jogerősen megítélte számukra a 119,5 millió forintot és annak kamatait. Sőt, a kétmillió forintot meghaladó perköltséget is nekik kell viselniük. A perben Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna szerepeltek felperesként, akik a 2022-ben eredményeik után nem kapták meg a nekik járó jutalmakat.
Jakabos Zsuzsanna ennek kapcsán elmondta: nemcsak az összeg miatt volt csalódott, hanem mert sportolóként teljesítette a feladatát, a pert mégsem nyerték meg. Viszont attól, hogy beleőrül, nem fog megérkezni a pénz - mondta. Ez a hozzáállás jól mutatja, mennyit változott az évek során.
A kereset szerint a fiatal játékos egy másik egyetemre történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat.
A mai futballkínálat bővelkedik rangadókban: az Arsenal–Chelsea londoni derbi mellett az olasz derbi, az andalúz csata is műsorra kerül.
Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.
Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek
Bevezetik például a a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálást. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.
A UFC mintegy 60 millió dollárt (körülbelül 22 milliárd forintot) költ arra a példátlan rendezvényre, amelyet június 14-én rendeznek meg a Fehér Házban.
Február utolsó napján a futballrajongók szinte egész nap csúcsmeccsek közül válogathatnak: a Der Klassiker, Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépése és a Győr–Újpest rangadó is a programban...
Különjáratot indít a Wizz Air a Ferencváros soron következő, Braga elleni Európa-liga-mérkőzésére, megkönnyítve a szurkolók kiutazását a portugáliai összecsapásra.
Elképesztő botrány a női labdarúgásban: bíró filmezte és kukkolta a játékosokat, enyhe lett az ítélet
A játékvezető titokban videókat és fényképeket készített egy osztrák női csapat játékosairól az öltözőben és a zuhanyzóban.
Úgy tűnik, ez már csak percek kérdése: száz év után elköltözhet az NFL-csapat, teljesen kiakadtak a szurkolók
A szurkolók és a város vezetése továbbra sem támogatják a Bears elköltözését, de egyre inkább úgy tűnik, új otthont keresnek.
A FIFA továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként - az erőszakhullám ellenére is.
Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja a Red Bulltól, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést.
Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből
A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva.
Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette.
Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-