2026. március 1. vasárnap Albin
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Úszómedence rajtvonal
Sport

Jakabos Zsuzsanna nem csak világklasszis úszó: a pénzügyekhez is ért - Őszintén vallott arról, hogy spórolt össze egy lakásra

Pénzcentrum
2026. március 1. 13:32

Jakabos Zsuzsanna pályája kívülről érmekben és döntőkben mérhető. Belülről viszont matek, fegyelem és hosszú távú tervezés. Az Én és a pénz adásában arról beszél, hogyan tanulta meg gyerekként beosztani a pénzt, hogyan vett 18 évesen lakást ösztöndíjból, és miért kellett egy világkupa-szezonban 15–20 érmet nyernie ahhoz, hogy egyáltalán nullán legyen.

Mit jelent a pénz annak, aki évtizedekig a világ élvonalában versenyzett? Jakabos Zsuzsanna az Én és a pénz adásában nem az érmekről beszél, hanem arról, hogyan változott meg a gondolkodása az évek során. Volt idő, amikor úgy érezte, a pénz a legfontosabb – ma már egészen máshol van a hangsúly. Szó esik kockázatról, számolásról, nullszaldóról és egy olyan sportról, ahol a csillogás mögött kemény pénzügyi döntések állnak. A beszélgetésből kiderül, hogyan lehet egyszerre tudatosnak és szenvedélyesnek maradni, és mi történik akkor, amikor az ember rájön: nem minden arany az, ami fénylik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zsuzsanna pedagógus szülők mellett nőtt fel, ahol a pénz nem volt tabu, de nem is volt korlátlan. A hónap elején a fizetés borítékokba került: külön az élelmiszerre, külön a rezsire, külön a tisztítószerekre. A pénz nem egy összeg volt, hanem feladatokra bontott felelősség.

Az első bevétele nem szponzori szerződésből érkezett, hanem a Kerevics-ösztöndíjból. Tizennégy-tizenöt évesen nagyjából 1200–1300 forintot kapott havonta az eredményei után. A szülei egyetlen dolgot kértek: ne költse el. Zsuzsanna komolyan vette. Évekig nem nyúlt hozzá, nem tette bele a családi kasszába, nem vett belőle impulzusvásárlásokat. Amikor betöltötte a tizennyolcat, lakást vett Pécsen. Nem költözött be, kiadta. Később eladta, de az élmény megmaradt: az első nagy döntését saját pénzből hozta meg.

Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
EZ IS ÉRDEKELHET
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
Megnéztük, milyen jogai és kötelezettségei vannak a feleknek, és mire számíthatnak a gyakorlatban egy elfajuló albérleti vitában.

Az olimpikon arról is beszélt a műsorban, hogy a világkupák kívülről csillogó versenyek, belülről viszont kemény pénzügyi kalkulációk. Régebben egy aranyérem 1500 dollárt ért, az ezüst 1000-et, a bronz 500-at. A pontszámítás alapján bónusz is járt. De az utazás, a szállás, az egyéni indulás költsége sokszor saját zsebből ment. Zsuzsanna több számban indult, hogy összeadódjanak az érmek.

Pontosan tudtam, hogy meg kell nyernem 15–20 érmet ahhoz, hogy nullán legyek

- mondta el, de nem panaszként, hanem tényként. Arról is beszélt: volt, hogy nem a hivatalos szállodában lakott, volt, hogy egyedül ment el a világ másik felére, mert így jött ki a matek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

„Amikor fiatal voltam, azt hittem, hogy a pénz a legfontosabb dolog az életben. Most, hogy öreg vagyok, már tudom" - jelenti ki. Hangsúlyozza: ez nem azt jelenti, hogy kizárólag ezért úszott, hanem hogy fiatalon a pénz jelentette számára a biztonságot és a visszaigazolást. Később jött rá, hogy a teljesítmény, az egészség, a hosszú pálya és a belső egyensúly sokkal fontosabb.

Ma már nem sajnálja a pénzt arra, ami a regenerációját segíti: minőségi ételre, pihenésre, rehabilitációra. Azt mondja, a test az eszköze, arra nem lehet spórolni. A hétköznapokban viszont minden hónap elején félretesz valamennyit, és háromszor is megkérdezi magától, szüksége van-e arra, amit meg akar venni. Nem impulzusvásárló, nem épít spekulatív befektetési rendszereket, nem kockáztat kriptóval. Inkább az ingatlanban hisz.

Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
EZ IS ÉRDEKELHET
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.

Milliók úsztak el a perben

A műsorban szóba került egy világjátékokkal kapcsolatos elmaradt juttatás miatt indított pere, mely nagyjából 12–12,5 millió forintról szólt. Erről tavaly november született ítélet: a Kúria döntése szerint a 2022-es Világjátékokon eredményes magyar sportolóknak mégsem jár az eredményességi jutalom, annak ellenére, hogy a másodfokú bíróság korábban jogerősen megítélte számukra a 119,5 millió forintot és annak kamatait. Sőt, a kétmillió forintot meghaladó perköltséget is nekik kell viselniük. A perben Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Evelyn, Balog Gábor, Gyárfás Bence, Senánszky Petra, Szabó Szebasztián, Takács Krisztián és Ugrai Panna szerepeltek felperesként, akik a 2022-ben eredményeik után nem kapták meg a nekik járó jutalmakat.

Jakabos Zsuzsanna ennek kapcsán elmondta: nemcsak az összeg miatt volt csalódott, hanem mert sportolóként teljesítette a feladatát, a pert mégsem nyerték meg. Viszont attól, hogy beleőrül, nem fog megérkezni a pénz - mondta. Ez a hozzáállás jól mutatja, mennyit változott az évek során.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #Kúria #lakás #ingatlan #per #spórolás #pénzügyek #sport #úszás #ítélet #sportoló #élsport #sportolók #úszó #úszó-vb

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:32
13:02
12:34
12:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. március 1.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
2026. március 1.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
2
1 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
1 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
5
1 hete
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Viszontbiztosítás
a biztosító által vállalt kockázatok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosítóval kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a befolyt díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen a nagy összegű, vagy tömeges (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas módszer.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 13:02
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 11:41
Ez történt eddig az izraeli-iráni háború második napján - Rakétatámadások, új iráni vezetés, dubai támadás és Trump fenyegetései
Agrárszektor  |  2026. március 1. 13:33
Megszólalt Áder János: magyarok segíthetnek Afrikán
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel