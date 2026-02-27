2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Budapest, 2025. augusztus 28.A Puskás Aréna 2025. augusztus 28-án. A Puskás Arénában lezajlott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026. május 30-i budapesti döntõjének elõkészületeit beindító elsõ munkaértekezlet.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Egyre szűkül az út Budapestre: magyar rangadó lesz a BL-ben, őket kapták Szoboszlaiék

Pénzcentrum
2026. február 27. 12:53

Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.

Magyar érdekeltségű párharcot hozott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének sorsolása, ugyanis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal csap össze a legjobb tizenhat között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nyonban rendezett eseményen a további ágrajz is körvonalazódott. A magyar érdekeltségű összecsapás továbbjutójára a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germain vagy a klubvilágbajnok Chelsea vár majd.

A forduló legkiemelkedőbb rangadóját a Real Madrid és a Manchester City vívja, míg az idény meglepetéscsapata, a norvég Bodö/Glimt a portugál Sporting CP-t kapta ellenfélül.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének párosítása:

  • Paris Saint-Germain (francia) - Chelsea (angol)
  • Galatasaray (török)-Liverpool FC (angol)
  • Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol)
  • Atalanta (olasz)-Bayern München (német)
  • Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol)
  • Atlético Madrid (spanyol)-Tottenham Hotspur (angol)
  • Bodö/Glimt (norvég)-Sporting CP (portugál)
  • Bayer Leverkusen (német)-Arsenal (angol)
Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Bajnokok Ligája
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
24
2.
Bayern München
21
3.
Liverpool
18
4.
Tottenham Hotspur
17
5.
FC Barcelona
16
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Kylian Mbappé
(Real Madrid)
13
2.
Anthony Gordon
(Newcastle United)
10
3.
Harry Kane
(Bayern München)
8
4.
Erling Haaland
(Manchester City)
7
5.
Victor Osimhen
(Galatasaray)
7
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.27.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #szoboszlai dominik #bl #real madrid #PSG #liverpool #chelsea #kerkez milos #manchester city

Erről ne maradj le!
