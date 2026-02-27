Egyre szűkül az út Budapestre: magyar rangadó lesz a BL-ben, őket kapták Szoboszlaiék

Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.

Magyar érdekeltségű párharcot hozott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének sorsolása, ugyanis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal csap össze a legjobb tizenhat között.

A Nyonban rendezett eseményen a további ágrajz is körvonalazódott. A magyar érdekeltségű összecsapás továbbjutójára a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germain vagy a klubvilágbajnok Chelsea vár majd.

A forduló legkiemelkedőbb rangadóját a Real Madrid és a Manchester City vívja, míg az idény meglepetéscsapata, a norvég Bodö/Glimt a portugál Sporting CP-t kapta ellenfélül.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének párosítása: