Volt idő, amikor úgy érezte, a pénz a legfontosabb – ma már egészen máshol van a hangsúly.
Volt játékosát perli az amerikai csapat: kivásárlási árat kellett volna fizetnie saját magára
A Cincinnati Egyetem szövetségi bíróságon perelte be egykori irányítóját, Brendan Sorsbyt. A kereset szerint a játékos a Texas Techhez történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat - tudósított a Sports Business Journal.
Az egyetem állítása szerint Sorsby egy 18 hónapos megállapodást írt alá a Bearcats csapatával. A kontraktus a 2025-ös és 2026-os szezonra vonatkozott, és 2026. december 15-én járt volna le. A szerződés értelmében átigazolás esetén a játékosnak 30 napon belül egymillió dollár kötbért kellett volna fizetnie, ezt azonban nem teljesítette.
A kereset szerint Sorsby azzal is megsértette a Cincinnativel kötött megállapodását, hogy képmása megjelent a New York-i Times Square egyik digitális óriásplakátján, amelyen a Texas Techhez való csatlakozását hirdették. Sajtóhírek szerint az irányító új szerződést kötött a Texas Techkel, amely az idei szezonra 4–6 millió dollárt biztosít számára.
Az ügy rávilágít az egyetemi sportban egyre terjedő névhasználati (NIL) szerződések kivásárlási záradékainak jogi kérdéseire. A Cincinnati Egyetem kötbér formájában követeli az egymillió dollárt. A per kimenetele precedensértékű lehet az ilyen típusú megállapodások érvényesíthetősége szempontjából.
A McLaren brit pilótája úgy érzi, tavaly nemcsak a bajnoki címet hódította el, hanem önmagát is legyőzte.
Bevezetik például a a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálást. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.
A UFC mintegy 60 millió dollárt (körülbelül 22 milliárd forintot) költ arra a példátlan rendezvényre, amelyet június 14-én rendeznek meg a Fehér Házban.
A játékvezető titokban videókat és fényképeket készített egy osztrák női csapat játékosairól az öltözőben és a zuhanyzóban.
A szurkolók és a város vezetése továbbra sem támogatják a Bears elköltözését, de egyre inkább úgy tűnik, új otthont keresnek.
