Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Volt játékosát perli az amerikai csapat: kivásárlási árat kellett volna fizetnie saját magára

Pénzcentrum
2026. március 1. 14:01

A Cincinnati Egyetem szövetségi bíróságon perelte be egykori irányítóját, Brendan Sorsbyt. A kereset szerint a játékos a Texas Techhez történt átigazolása után nem fizette meg a szerződésében rögzített egymillió dolláros kivásárlási árat - tudósított a Sports Business Journal.

Az egyetem állítása szerint Sorsby egy 18 hónapos megállapodást írt alá a Bearcats csapatával. A kontraktus a 2025-ös és 2026-os szezonra vonatkozott, és 2026. december 15-én járt volna le. A szerződés értelmében átigazolás esetén a játékosnak 30 napon belül egymillió dollár kötbért kellett volna fizetnie, ezt azonban nem teljesítette.

A kereset szerint Sorsby azzal is megsértette a Cincinnativel kötött megállapodását, hogy képmása megjelent a New York-i Times Square egyik digitális óriásplakátján, amelyen a Texas Techhez való csatlakozását hirdették. Sajtóhírek szerint az irányító új szerződést kötött a Texas Techkel, amely az idei szezonra 4–6 millió dollárt biztosít számára.

Az ügy rávilágít az egyetemi sportban egyre terjedő névhasználati (NIL) szerződések kivásárlási záradékainak jogi kérdéseire. A Cincinnati Egyetem kötbér formájában követeli az egymillió dollárt. A per kimenetele precedensértékű lehet az ilyen típusú megállapodások érvényesíthetősége szempontjából.
Címlapkép: Getty Images
#per #egyetem #sport #bíróság #szerződés #jog #usa #átigazolás #sportgazdaság #amerikai foci #amerikai sportok

