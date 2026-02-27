2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Sport

Egyre rosszabb helyzetben a Manchester United: tízmillókat gombol le a kirúgott edző

Pénzcentrum
2026. február 27. 12:43

A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből - közölte a The Guardian.

Amorim tizennégy hónapos időszaka január 5-én ért véget, miután a szakember nyilvánosan bírálta a klub vezetését. A portugál edzővel együtt stábjának öt tagja is távozott az Old Traffordról. A tőzsdei bejelentés alapján a United legfeljebb 15,9 millió fontos végkielégítést fizethet ki Amorimnak és csapatának, bár a végleges összeg több tényezőtől is függ. Ilyen feltétel például, hogy a tréner meghatározott időn belül talál-e új állást. A klub emellett 6,3 millió fontot ír le immateriális javak értékcsökkenéseként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub a 2025. december 31-ig tartó második pénzügyi negyedévben 32,6 millió fontos nyereséget könyvelhetett el. Az Amorim-ügyhöz kapcsolódó költségek azonban csak a pénzügyi év második felében jelennek majd meg a mérlegben. A klub pénzügyi jelentésével tegnap már foglalkoztunk, ide kattintva olvashatod újra:

Brutális adósságban úszik az angol sztárcsapat: van erre bármi megoldás?
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális adósságban úszik az angol sztárcsapat: van erre bármi megoldás?
A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt.

A jelentésből az is kiderült, hogy a United 6,3 millió fontot fizetett a Sportingnak, ami az Amorim szerződtetése kapcsán még fennálló kompenzációs kötelezettség volt. A klub 2024 novemberében összesen 10 millió fontos kivásárlási árban állapodott meg a lisszaboni együttessel, amikor a szakembert Erik ten Hag helyére nevezték ki. A holland előd menesztése egyébként 10,4 millió fontba került.

Mindent egybevéve Amorim kinevezése és menesztése összesen akár 36,3 millió fontjába is kerülhet a Unitednek. A portugál edző 63 mérkőzésből mindössze 25-öt nyert meg. Irányítása alatt a csapat a Premier League 15. helyén zárta az előző idényt, ami az 1973–74-es kiesés óta a klub történetének legrosszabb szereplése volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amorim távozásakor a United a hatodik helyen állt a bajnokságban. Utódja, Michael Carrick vezetésével a csapat azóta öt győzelemmel és egy döntetlennel felzárkózott a negyedik helyre, így reális eséllyel pályázik a Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciók egyikére.

Címlapkép: Getty Images
