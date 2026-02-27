A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva.
Egyre rosszabb helyzetben a Manchester United: tízmillókat gombol le a kirúgott edző
A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből - közölte a The Guardian.
Amorim tizennégy hónapos időszaka január 5-én ért véget, miután a szakember nyilvánosan bírálta a klub vezetését. A portugál edzővel együtt stábjának öt tagja is távozott az Old Traffordról. A tőzsdei bejelentés alapján a United legfeljebb 15,9 millió fontos végkielégítést fizethet ki Amorimnak és csapatának, bár a végleges összeg több tényezőtől is függ. Ilyen feltétel például, hogy a tréner meghatározott időn belül talál-e új állást. A klub emellett 6,3 millió fontot ír le immateriális javak értékcsökkenéseként.
A klub a 2025. december 31-ig tartó második pénzügyi negyedévben 32,6 millió fontos nyereséget könyvelhetett el. Az Amorim-ügyhöz kapcsolódó költségek azonban csak a pénzügyi év második felében jelennek majd meg a mérlegben. A klub pénzügyi jelentésével tegnap már foglalkoztunk, ide kattintva olvashatod újra:
A jelentésből az is kiderült, hogy a United 6,3 millió fontot fizetett a Sportingnak, ami az Amorim szerződtetése kapcsán még fennálló kompenzációs kötelezettség volt. A klub 2024 novemberében összesen 10 millió fontos kivásárlási árban állapodott meg a lisszaboni együttessel, amikor a szakembert Erik ten Hag helyére nevezték ki. A holland előd menesztése egyébként 10,4 millió fontba került.
Mindent egybevéve Amorim kinevezése és menesztése összesen akár 36,3 millió fontjába is kerülhet a Unitednek. A portugál edző 63 mérkőzésből mindössze 25-öt nyert meg. Irányítása alatt a csapat a Premier League 15. helyén zárta az előző idényt, ami az 1973–74-es kiesés óta a klub történetének legrosszabb szereplése volt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Amorim távozásakor a United a hatodik helyen állt a bajnokságban. Utódja, Michael Carrick vezetésével a csapat azóta öt győzelemmel és egy döntetlennel felzárkózott a negyedik helyre, így reális eséllyel pályázik a Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciók egyikére.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Aston Villa
|
27
|
15
|
6
|
6
|
38
|
28
|
10
|
51
|
4.
Manchester United
|
27
|
13
|
9
|
5
|
48
|
37
|
11
|
48
|
5.
Chelsea
|
27
|
12
|
9
|
6
|
48
|
31
|
17
|
45
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
A Manchester United a nyári átigazolási időszakban szerződtette Senne Lammenst, aki mára a csapat egyik legjobb igazolásának bizonyul
Több európai labdarúgó-szövetség attól tart, hogy ráfizetéses lesz számukra az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt.
Kevés híja volt az újabb vb-botránynak: megállapodott a FIFA a szurkolókkal, ezt is lehet majd a meccseken
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói engedélyt kaptak arra, hogy a vb-meccseken sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba.
Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?
Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében.
Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez.
A labdarúgás gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát - állítja egy brit médiaipari vállalkozó.
A Manchester United nyereséget termelt a 2025. december végével záruló félévben, adósságállománya azonban tovább nőtt.
A német Der Klassikertől a londoni derbin át az olasz örökrangadóig mind az öt topligában sorra jönnek a csúcsmérkőzések.
A hétvégén hat mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga, ahol egyszerre éleződik ki a bajnoki címért zajló versenyfutás és a kiesés elkerüléséért vívott harc.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök arról biztosította a közvéleményt, hogy a labdarúgó-világbajnokságra érkező szurkolókat semmilyen veszély nem fenyegeti.
A Tottenham Hotspur egyre mélyebb válságba süllyed a Premier League-ben: a klubnak jelenleg azon kell gondolkodnia, mit csinálnak, ha kiesnének a másodosztályba.
Nagy tervekkel várja az F1-rajtot a legfiatalabb brit pilóta: sokat várnak tőle, de vajon nem bukik-e nagyot?
Arvid Lindblad mindössze 18 évesen, a valaha volt legfiatalabb brit Formula–1-es pilótaként készül rajthoz állni a Racing Bulls csapatával az Ausztrál Nagydíjon.
A Kansas City Chiefs vezetősége felkészült arra az eshetőségre, hogy Travis Kelce visszavonul az NFL-ből, bár a legendás tight end egyelőre nem hozott végleges döntést...
André Onana szeretne visszatérni a Manchester Unitedhez, hogy megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért, miután májusban lejár a Trabzonspornál töltött kölcsönszerződése.
Az MLSZ várhatóan bevezeti az osztályozót, így az élvonal 11. helyezettje a másodosztály ezüstérmesével küzd majd meg az NB I-es tagságért.
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó őszintén vallott karrierje pénzügyi nehézségeiről, elmondása szerint volt olyan, hogy hónapokig fizetés nélkül kényszerült játszani.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-