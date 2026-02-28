2026. február 28. szombat Elemér
7 °C Budapest
foci, kispad, ivószünet, labdarúgás, focista, futballista
Sport

A focifebruár vége: Der Klassiker, Szoboszlai és a magyar rangadó is a műsoron

Pénzcentrum
2026. február 28. 07:30

Február utolsó napján a futballrajongók szinte egész nap csúcsmeccsek közül válogathatnak: a Der Klassiker, Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépése és a Győr–Újpest rangadó is a programban szerepel.

A 2026-os szezon egyik legsűrűbb szombatja vár a labdarúgás kedvelőire: a német Der Klassikertől és Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépésétől a Győr–Újpest magyar rangadóig számos kiemelt mérkőzés szerepel február 28-án a menüben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A téli szünet utáni hajrában egyre inkább kiéleződnek a bajnoki küzdelmek, a tavaszi idény pedig most kezd igazán felforrósodni. A nap folyamán szinte minden órában találhatunk figyelemre méltó összecsapást a kora délutáni kezdésektől egészen a késő esti lefújásokig.

Az európai topbajnokságok mindegyike legalább egy kiemelkedő párosítást kínál, miközben a magyar élvonalban is parázs meccsekre készülhetünk.

Bundesliga: klasszikust láthatunk este

A nap vitathatatlan főeseménye a Borussia Dortmund és a Bayern München összecsapása, a legendás Der Klassiker. A Signal Iduna Parkban 18:30-kor kezdődő rangadóra a Dortmund remek formában érkezik, az utóbbi öt bajnokiján négy győzelmet és egy döntetlent ért el. A Bayern szintén magabiztos, sorozatban három bajnoki győzelem áll a neve mellett. Az őszi találkozón a Bayern 2–1-re nyert hazai pályán, így a dortmundiak revansra készülnek, és a Klassiker ezúttal is különleges hangulatot ígér.

A Bayer Leverkusen 15:30-kor fogadja a Mainzot. A címvédő az elmúlt öt bajnokin háromszor győzött, míg a vendégek hullámzó teljesítményt nyújtanak, gyakran ingadozik a formájuk. Az őszi fordulóban a két csapat 4–3-as, rendkívül szórakoztató mérkőzést vívott egymással.

A nap további német bajnokijai:

Premier League: a kiesőjelöltet oktathatják Szoboszlaiék

A magyar szurkolók számára különösen fontos lesz a Liverpool hazai meccse a West Ham United ellen, amely 16:00-kor kezdődik. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az utóbbi hetekben ingadozó formát mutat, győzelmek és vereségek váltják egymást. A West Ham viszont ugyancsak nincs csúcsformában, a Pool kedvező helyzetből várhatja az összecsapást. Az őszi mérkőzésen a Liverpool 2–0-ra nyert idegenben.

A Leeds United 18:30-kor fogadja a Manchester Cityt az esti főműsoridőben. A Leeds az utóbbi időben többnyire döntetleneket játszott, játéka döcögős, míg a City lendületben van, három egymást követő bajnoki győzelemmel a háta mögött. Az őszi találkozón a manchesteriek 3–2-re győztek.

Az angol bajnokság további szombati programja:

La Liga: folytatja a menetelést a Barca?

A Barcelona 16:15-kor fogadja a Villarrealt a Camp Nouban. A katalánok kiváló szériában vannak, legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, és mindössze egy vereséget szenvedtek. A Villarreal is stabil teljesítményt nyújt, így élvezetes mérkőzés várható. Az őszi összecsapáson a Barca idegenben győzött 2–0-ra.

Az Atlético Madrid 21:00-kor a Real Oviedo vendégeként lép pályára. A fővárosi csapat formája ingadozó, de az újonc ellen papíron egyértelműen esélyes, ahogy az őszi, 2–0-s hazai győzelem is mutatta.

A spanyol bajnokság további szombati találkozói:

Serie A: tizedik győzelméért megy sorozatban az Inter

Az Inter 20:45-kor fogadja a Genoát, és fantasztikus sorozattal érkezik a mérkőzésre. A milánóiak öt egymást követő bajnoki győzelemnél tartanak, és magabiztosan vezetik a tabellát.

A Genoa ezzel szemben gyengélkedik, az utóbbi fordulókban többnyire vereségeket szenvedett. Az őszi bajnokin az Inter idegenben is simán, 2–1-re nyert.

Az olasz bajnokság további szombati programja:

Fizz Liga: lila megszállás alatt Győr

A magyar élvonal szombati főmeccse a Győri ETO FC és az Újpest FC 19:30-kor kezdődő rangadója. A Győr hullámzó teljesítményt nyújt, de hazai pályán mindig veszélyes, míg az újpestiek az utóbbi mérkőzéseken inkább vereségeket szenvedtek vagy döntetlent játszottak. Az őszi fordulóban a Győr idegenben 3–0-ra győzött Újpesten, így a lila-fehérek most visszavágásra készülnek.

Fizz Liga 24. forduló
Győri ETO FC
Újpest FC
2026. február 28. szombat 19:30
|
Gyori Eto, Gyor
Egymás elleni statisztika: 29 meccs
Győzelem
  Győri ETO FC: 18 (62.1%)
  Újpest FC: 4 (13.8%)
  Döntetlen: 7 (24.1%)
Gólok
  Győri ETO FC: 53
  Újpest FC: 32
Gólkülönbség: 21
Hazai győzelem
  Győri ETO FC: 9
  Újpest FC: 2
Vendéggyőzelem
  Győri ETO FC: 9
  Újpest FC: 2
Adatlap létrehozva: 2026.02.27.

A magyar bajnokság korábbi szombati mérkőzései:

Ligue 1: idegenben a címvédő

A Paris Saint-Germain 21:05-kor a Le Havre vendégeként zárja a szombati francia programot. A párizsiak meggyőző formában vannak, az utóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, egyet pedig elveszítettek.

A Le Havre teljesítménye jóval hullámzóbb, így a PSG papíron egyértelmű favorit. Az őszi találkozón a párizsiak hazai pályán 3–0-ra nyertek.

A francia bajnokság további szombati mérkőzései:
Címlapkép: Getty Images
