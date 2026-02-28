Különjáratot indít a Wizz Air a Ferencváros soron következő, Braga elleni Európa-liga-mérkőzésére, megkönnyítve a szurkolók kiutazását a portugáliai összecsapásra.
A focifebruár vége: Der Klassiker, Szoboszlai és a magyar rangadó is a műsoron
Február utolsó napján a futballrajongók szinte egész nap csúcsmeccsek közül válogathatnak: a Der Klassiker, Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépése és a Győr–Újpest rangadó is a programban szerepel.
A 2026-os szezon egyik legsűrűbb szombatja vár a labdarúgás kedvelőire: a német Der Klassikertől és Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépésétől a Győr–Újpest magyar rangadóig számos kiemelt mérkőzés szerepel február 28-án a menüben.
A téli szünet utáni hajrában egyre inkább kiéleződnek a bajnoki küzdelmek, a tavaszi idény pedig most kezd igazán felforrósodni. A nap folyamán szinte minden órában találhatunk figyelemre méltó összecsapást a kora délutáni kezdésektől egészen a késő esti lefújásokig.
Az európai topbajnokságok mindegyike legalább egy kiemelkedő párosítást kínál, miközben a magyar élvonalban is parázs meccsekre készülhetünk.
Bundesliga: klasszikust láthatunk este
A nap vitathatatlan főeseménye a Borussia Dortmund és a Bayern München összecsapása, a legendás Der Klassiker. A Signal Iduna Parkban 18:30-kor kezdődő rangadóra a Dortmund remek formában érkezik, az utóbbi öt bajnokiján négy győzelmet és egy döntetlent ért el. A Bayern szintén magabiztos, sorozatban három bajnoki győzelem áll a neve mellett. Az őszi találkozón a Bayern 2–1-re nyert hazai pályán, így a dortmundiak revansra készülnek, és a Klassiker ezúttal is különleges hangulatot ígér.
A Bayer Leverkusen 15:30-kor fogadja a Mainzot. A címvédő az elmúlt öt bajnokin háromszor győzött, míg a vendégek hullámzó teljesítményt nyújtanak, gyakran ingadozik a formájuk. Az őszi fordulóban a két csapat 4–3-as, rendkívül szórakoztató mérkőzést vívott egymással.
A nap további német bajnokijai:
- Mönchengladbach - Union Berlin (15:30)
- TSG Hoffenheim - FC St. Pauli (15:30)
- SV Werder Bremen - FC Heidenheim (15:30)
Premier League: a kiesőjelöltet oktathatják Szoboszlaiék
A magyar szurkolók számára különösen fontos lesz a Liverpool hazai meccse a West Ham United ellen, amely 16:00-kor kezdődik. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az utóbbi hetekben ingadozó formát mutat, győzelmek és vereségek váltják egymást. A West Ham viszont ugyancsak nincs csúcsformában, a Pool kedvező helyzetből várhatja az összecsapást. Az őszi mérkőzésen a Liverpool 2–0-ra nyert idegenben.
A Leeds United 18:30-kor fogadja a Manchester Cityt az esti főműsoridőben. A Leeds az utóbbi időben többnyire döntetleneket játszott, játéka döcögős, míg a City lendületben van, három egymást követő bajnoki győzelemmel a háta mögött. Az őszi találkozón a manchesteriek 3–2-re győztek.
Az angol bajnokság további szombati programja:
- Bournemouth AFC - Sunderland (13:30)
- Burnley - Brentford (16:00)
- Newcastle United - Everton (16:00)
La Liga: folytatja a menetelést a Barca?
A Barcelona 16:15-kor fogadja a Villarrealt a Camp Nouban. A katalánok kiváló szériában vannak, legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, és mindössze egy vereséget szenvedtek. A Villarreal is stabil teljesítményt nyújt, így élvezetes mérkőzés várható. Az őszi összecsapáson a Barca idegenben győzött 2–0-ra.
Az Atlético Madrid 21:00-kor a Real Oviedo vendégeként lép pályára. A fővárosi csapat formája ingadozó, de az újonc ellen papíron egyértelműen esélyes, ahogy az őszi, 2–0-s hazai győzelem is mutatta.
A spanyol bajnokság további szombati találkozói:
- Rayo Vallecano - Athletic Club (14:00)
- RCD Mallorca - Real Sociedad (18:30)
Serie A: tizedik győzelméért megy sorozatban az Inter
Az Inter 20:45-kor fogadja a Genoát, és fantasztikus sorozattal érkezik a mérkőzésre. A milánóiak öt egymást követő bajnoki győzelemnél tartanak, és magabiztosan vezetik a tabellát.
A Genoa ezzel szemben gyengélkedik, az utóbbi fordulókban többnyire vereségeket szenvedett. Az őszi bajnokin az Inter idegenben is simán, 2–1-re nyert.
Az olasz bajnokság további szombati programja:
- Como - Lecce (15:00)
- Hellas Verona - Napoli (18:00)
Fizz Liga: lila megszállás alatt Győr
A magyar élvonal szombati főmeccse a Győri ETO FC és az Újpest FC 19:30-kor kezdődő rangadója. A Győr hullámzó teljesítményt nyújt, de hazai pályán mindig veszélyes, míg az újpestiek az utóbbi mérkőzéseken inkább vereségeket szenvedtek vagy döntetlent játszottak. Az őszi fordulóban a Győr idegenben 3–0-ra győzött Újpesten, így a lila-fehérek most visszavágásra készülnek.
A magyar bajnokság korábbi szombati mérkőzései:
- Kisvárda - Paksi FC (14:30)
- Diósgyőri VTK - Zalaegerszegi TE (17:00)
Ligue 1: idegenben a címvédő
A Paris Saint-Germain 21:05-kor a Le Havre vendégeként zárja a szombati francia programot. A párizsiak meggyőző formában vannak, az utóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, egyet pedig elveszítettek.
A Le Havre teljesítménye jóval hullámzóbb, így a PSG papíron egyértelmű favorit. Az őszi találkozón a párizsiak hazai pályán 3–0-ra nyertek.
A francia bajnokság további szombati mérkőzései:
- Stade Rennais FC - Toulouse FC (17:00)
- AS Monaco - Angers SCO (19:00)
