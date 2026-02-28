2026. február 28. szombat Elemér
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sport, futball edzés, sportsérülés és emberek - sérült focista labdával a pályán. Fénykép férfi focista kékben, aki sérülten fekszik a pályán egy tiszta napon. Fókuszban a hagyományos labda.
Sport

Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek

MTI
2026. február 28. 17:37

A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) szombaton olyan intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a mérkőzések tempójának felgyorsítása, valamint az időhúzás visszaszorítása. A változtatások a tervek szerint már az idei világbajnokságon, azt követően pedig minden versenysorozatban életbe lépnek.

Az IFAB a Walesben tartott 140. közgyűlésén hozta meg az új döntéseket, melyek közül az egyik legjelentősebb a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálás. Ennek lényege, hogy ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy túl sokáig tart egy bedobás, vagy kirúgás, illetve a játékosok szándékosan késlekednek, akkor öt másodpercig tartó vizuális visszaszámlálást indíthat. Ha az idő lejárta előtt nem folytatódik a játék, akkor a labdát a rivális kapja meg, tehát a másik csapat jöhet bedobással, kirúgás esetében pedig szöglettel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

További intézkedés, hogy lecserélt futballistának tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát, ha pedig ez nem sikerül, akkor a beállni készülő játékos csak a következő játékmegszakításnál léphet a gyepre, miközben lecserélt társának azonnal el kell hagynia a játékteret. A sérülés miatt a pályán ápolt labdarúgó, vagy az, akinek a sérülése miatt megáll a játék, a folytatáskor le kell, hogy menjen a pályáról, ahogy eddig is, ugyanakkor egy percig nem is térhet vissza. Ezzel az úgynevezett "időhúzó sérüléseket" szeretnék csökkenteni.

Az IFAB-közgyűlés további döntése, hogy a videbíró (VAR) az eddigieken felül további három esetben avatkozhat közbe: helytelenül megítélt második sárga lap miatt adott piros lap, nem a ténylegesen szabálytalankodó futballista büntetése, egyértelműen tévesen ítélt szöglet esetén.

Az IFAB foglalkozott a labdaejtésekkel és a büntetőrúgásoknál előforduló véletlen kettős érintésekkel, valamint megállapította, hogy további konzultációkra van szükség azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a játékosok a játékvezetői döntések elleni tiltakozásul levonulnak a pályáról. A játékvezetők az IFAB döntése értelmében mellkasra, vagy fejre szerelt kamerákat is viselhetnek a továbbiakban. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #nemzetközi #labdarúgás #szabályok #világbajnokság #vb #futball #játékvezető #VAR

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:37
17:19
16:58
16:29
16:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
2026. február 28.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 28. szombat
Elemér
9. hét
Február 28.
A ritka betegségek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
6 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
5
1 hete
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ellenséges felvásárlás
Jelentős méretű versenytárs kisebb versenytársak felvásárlásával növeli piacrészesedését.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 16:03
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
Pénzcentrum  |  2026. február 28. 13:44
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
Agrárszektor  |  2026. február 28. 16:04
Bászna Gabona: megkapták a pénzt a károsultak
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel