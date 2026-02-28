A klub pénzügyi sikerében kulcsszerepet játszott a történetük huszadik bajnoki címének megszerzése is.
Nagy változás élesedhet a labdarúgásban: így akadályoznák meg az időhúzást, új szabályokról döntöttek
A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) szombaton olyan intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a mérkőzések tempójának felgyorsítása, valamint az időhúzás visszaszorítása. A változtatások a tervek szerint már az idei világbajnokságon, azt követően pedig minden versenysorozatban életbe lépnek.
Az IFAB a Walesben tartott 140. közgyűlésén hozta meg az új döntéseket, melyek közül az egyik legjelentősebb a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálás. Ennek lényege, hogy ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy túl sokáig tart egy bedobás, vagy kirúgás, illetve a játékosok szándékosan késlekednek, akkor öt másodpercig tartó vizuális visszaszámlálást indíthat. Ha az idő lejárta előtt nem folytatódik a játék, akkor a labdát a rivális kapja meg, tehát a másik csapat jöhet bedobással, kirúgás esetében pedig szöglettel.
További intézkedés, hogy lecserélt futballistának tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát, ha pedig ez nem sikerül, akkor a beállni készülő játékos csak a következő játékmegszakításnál léphet a gyepre, miközben lecserélt társának azonnal el kell hagynia a játékteret. A sérülés miatt a pályán ápolt labdarúgó, vagy az, akinek a sérülése miatt megáll a játék, a folytatáskor le kell, hogy menjen a pályáról, ahogy eddig is, ugyanakkor egy percig nem is térhet vissza. Ezzel az úgynevezett "időhúzó sérüléseket" szeretnék csökkenteni.
Az IFAB-közgyűlés további döntése, hogy a videbíró (VAR) az eddigieken felül további három esetben avatkozhat közbe: helytelenül megítélt második sárga lap miatt adott piros lap, nem a ténylegesen szabálytalankodó futballista büntetése, egyértelműen tévesen ítélt szöglet esetén.
Az IFAB foglalkozott a labdaejtésekkel és a büntetőrúgásoknál előforduló véletlen kettős érintésekkel, valamint megállapította, hogy további konzultációkra van szükség azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a játékosok a játékvezetői döntések elleni tiltakozásul levonulnak a pályáról. A játékvezetők az IFAB döntése értelmében mellkasra, vagy fejre szerelt kamerákat is viselhetnek a továbbiakban. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
Elképesztő botrány a női labdarúgásban: bíró filmezte és kukkolta a játékosokat, enyhe lett az ítélet
A játékvezető titokban videókat és fényképeket készített egy osztrák női csapat játékosairól az öltözőben és a zuhanyzóban.
Rengeteg tételszám érintett az újabb visszahívásban, most mi is közöljük a listát.
Úgy tűnik, ez már csak percek kérdése: száz év után elköltözhet az NFL-csapat, teljesen kiakadtak a szurkolók
A szurkolók és a város vezetése továbbra sem támogatják a Bears elköltözését, de egyre inkább úgy tűnik, új otthont keresnek.
A FIFA továbbra is kitart Mexikó mellett a 2026-os világbajnokság társrendezőjeként - az erőszakhullám ellenére is.
Egy osztrák lap szerint a német szakember a távozást fontolgatja a Red Bulltól, ám a vállalat vezérigazgatója határozottan cáfolta az értesülést.
Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.
Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
A Manchester United akár 16 millió fontot is fizethet Ruben Amorim menesztéséért – derült ki a klub New York-i tőzsdére benyújtott pénzügyi jelentéséből
A sportoló 20 millió dolláros kártérítési pert indított a Női Teniszszövetség (WTA) ellen gondatlanságra hivatkozva.
Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette.
Hat európai élvonalbeli bajnokság kínál egy-egy péntek esti mérkőzést, a DVSC–MTK-tól az angliai Midlands-derbiig.
A Manchester United a nyári átigazolási időszakban szerződtette Senne Lammenst, aki mára a csapat egyik legjobb igazolásának bizonyul
Több európai labdarúgó-szövetség attól tart, hogy ráfizetéses lesz számukra az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett világbajnokság.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt.
Kevés híja volt az újabb vb-botránynak: megállapodott a FIFA a szurkolókkal, ezt is lehet majd a meccseken
A skót labdarúgó-válogatott szurkolói engedélyt kaptak arra, hogy a vb-meccseken sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba.
Spanyol focicsapat negyedét vette meg C. Ronaldo: tényleg a visszavonulásra készül a portugál szupersztár?
Cristiano Ronaldo 25 százalékos tulajdonrészt szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería együttesében.
Az Egyesült Államok tizenegy rendező városa még mindig nem jutott hozzá a szövetségi kormányzat által jóváhagyott, közel 900 millió dolláros biztonsági kerethez.
A labdarúgás gyakorlatilag "felfalta" a világ szinte összes sportágát - állítja egy brit médiaipari vállalkozó.
