Véget se ért a téli olimpia, már kitört a botrány a következő miatt: hogy lesz ebből verseny?

Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette. A döntés hátterében a bizottság elnökével, Edgar Grospironnal kialakult kibékíthetetlen ellentétek állnak, a vezetési válság pedig más kulcsfigurák távozását is maga után vonta - tudósított a Reuters.

A szervezőbizottság szerdán erősítette meg a vezető távozását, amelyről a február 22-i, milánói igazgatótanácsi ülésen született döntés. A testület közleménye szerint a lépés azt a közös szándékot tükrözi, hogy megújított irányítással adjanak friss lendületet a munkálatoknak. Az indoklás szerint az alapok lerakása után a projekt most lép a megvalósítás új, operatív szempontból kulcsfontosságú szakaszába.

Linette mellett a közelmúltban távozott posztjáról Anne Murac operatív igazgató, valamint Arthur Richer kommunikációs igazgató is. A sorozatos lemondások arra utalnak, hogy a belső feszültségek a szervezet több szintjét is érintették.

Friss és élő sporteredmények, hírek és statisztikák a Sportonlineon; KATTINTS!

Edgar Grospiron a francia szenátus előtti meghallgatásán elismerte, hogy a játékok előkészítése viharos körülmények között zajlik. Ugyanakkor hangsúlyozta: a belső nézeteltérések nem térítik el a szervezést az eredeti céloktól. Kiemelte, hogy az irányítási válság nem veszélyezteti a játékok megrendezését, az operatív munka pedig zavartalanul folyik tovább.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA