Milánó, 2026. február 6.A 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepsége a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Véget se ért a téli olimpia, már kitört a botrány a következő miatt: hogy lesz ebből verseny?

Pénzcentrum
2026. február 27. 11:23

Távozott posztjáról a 2030-as francia Alpok téli olimpia szervezőbizottságának vezérigazgatója, Cyril Linette. A döntés hátterében a bizottság elnökével, Edgar Grospironnal kialakult kibékíthetetlen ellentétek állnak, a vezetési válság pedig más kulcsfigurák távozását is maga után vonta - tudósított a Reuters.

A szervezőbizottság szerdán erősítette meg a vezető távozását, amelyről a február 22-i, milánói igazgatótanácsi ülésen született döntés. A testület közleménye szerint a lépés azt a közös szándékot tükrözi, hogy megújított irányítással adjanak friss lendületet a munkálatoknak. Az indoklás szerint az alapok lerakása után a projekt most lép a megvalósítás új, operatív szempontból kulcsfontosságú szakaszába.

Linette mellett a közelmúltban távozott posztjáról Anne Murac operatív igazgató, valamint Arthur Richer kommunikációs igazgató is. A sorozatos lemondások arra utalnak, hogy a belső feszültségek a szervezet több szintjét is érintették.

Edgar Grospiron a francia szenátus előtti meghallgatásán elismerte, hogy a játékok előkészítése viharos körülmények között zajlik. Ugyanakkor hangsúlyozta: a belső nézeteltérések nem térítik el a szervezést az eredeti céloktól. Kiemelte, hogy az irányítási válság nem veszélyezteti a játékok megrendezését, az operatív munka pedig zavartalanul folyik tovább.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
