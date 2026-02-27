Szoboszlaiék Sallaival játszanak, a győztes pedig a PSG-vel vagy a Chelsea-vel játszik a nyolc között.
Ellenfelet kapott a Fradi az EL-ben: lássuk, tudnak-e menni egy újabb kört a nagy menetelésen?
Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.
A nyoni sorsoláson eldőlt, hogy a Ferencváros a portugál SC Bragával mérkőzik meg a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A párharc első felvonását március 12-én rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágóra március 18-án kerül sor Portugáliában. Amennyiben a magyar bajnoknak sikerül kivívnia a továbbjutást, a negyeddöntőben a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis összecsapásának győztese vár majd rá.
A sorsolás eredményeként egy tisztán olasz párosításra is sor kerül a legjobb tizenhat között, a Bologna ugyanis az AS Romával küzd meg a továbbjutásért. Kiemelkedőnek ígérkezik még a Lille és az Aston Villa, valamint a Stuttgart és a Porto találkozója is. Az Európa-liga döntőjét május 20-án, Isztambulban rendezik.
Az Európa-liga nyolcaddöntő párosításai:
- Ferencvárosi TC – SC Braga (portugál)
- Panathinaikosz (görög) – Real Betis (spanyol)
- KRC Genk (belga) – SC Freiburg (német)
- Celta Vigo (spanyol) – Olympique Lyon (francia)
- VfB Stuttgart (német) – FC Porto (portugál)
- Nottingham Forest (angol) – FC Midtjylland (dán)
- Bologna FC (olasz) – AS Roma (olasz)
- Lille OSC (francia) – Aston Villa (angol)
