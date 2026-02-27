Ellenfelet kapott a Fradi az EL-ben: lássuk, tudnak-e menni egy újabb kört a nagy menetelésen?

Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.

A nyoni sorsoláson eldőlt, hogy a Ferencváros a portugál SC Bragával mérkőzik meg a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A párharc első felvonását március 12-én rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágóra március 18-án kerül sor Portugáliában. Amennyiben a magyar bajnoknak sikerül kivívnia a továbbjutást, a negyeddöntőben a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis összecsapásának győztese vár majd rá.

A sorsolás eredményeként egy tisztán olasz párosításra is sor kerül a legjobb tizenhat között, a Bologna ugyanis az AS Romával küzd meg a továbbjutásért. Kiemelkedőnek ígérkezik még a Lille és az Aston Villa, valamint a Stuttgart és a Porto találkozója is. Az Európa-liga döntőjét május 20-án, Isztambulban rendezik.

Az Európa-liga nyolcaddöntő párosításai: