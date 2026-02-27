2026. február 27. péntek Ákos, Bátor
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. január 28.A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban 2026. január 28-án. A csapat másnap az angol Nottingham Forest ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában.
Sport

Ellenfelet kapott a Fradi az EL-ben: lássuk, tudnak-e menni egy újabb kört a nagy menetelésen?

MTI
2026. február 27. 13:47

Portugáliába megy a Fradi, ám a párharcot itthon kezdi két hét múlva. Továbbjutás esetén görög vagy spanyol ellenfél következik.

A nyoni sorsoláson eldőlt, hogy a Ferencváros a portugál SC Bragával mérkőzik meg a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. A párharc első felvonását március 12-én rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágóra március 18-án kerül sor Portugáliában. Amennyiben a magyar bajnoknak sikerül kivívnia a továbbjutást, a negyeddöntőben a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis összecsapásának győztese vár majd rá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sorsolás eredményeként egy tisztán olasz párosításra is sor kerül a legjobb tizenhat között, a Bologna ugyanis az AS Romával küzd meg a továbbjutásért. Kiemelkedőnek ígérkezik még a Lille és az Aston Villa, valamint a Stuttgart és a Porto találkozója is. Az Európa-liga döntőjét május 20-án, Isztambulban rendezik.

Az Európa-liga nyolcaddöntő párosításai:

  • Ferencvárosi TC – SC Braga (portugál)
  • Panathinaikosz (görög) – Real Betis (spanyol)
  • KRC Genk (belga) – SC Freiburg (német)
  • Celta Vigo (spanyol) – Olympique Lyon (francia)
  • VfB Stuttgart (német) – FC Porto (portugál)
  • Nottingham Forest (angol) – FC Midtjylland (dán)
  • Bologna FC (olasz) – AS Roma (olasz)
  • Lille OSC (francia) – Aston Villa (angol)
Nemzetközi  |  2025-2026
UEFA Európa Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Lyon
21
2.
Aston Villa
21
3.
Midtjylland
19
4.
Real Betis
17
5.
FC Porto
17
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Igor Jesus
(Nottingham Forest)
7
2.
Petar Stanic
(Ludogorec Razgrad)
7
3.
Muhammed Kerem Akturkoglu
(Fenerbahce)
6
4.
Dion Drena Beljo
(Dinamo Zagreb)
5
5.
Bilal El Khannouss
(VfB Stuttgart)
5
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.27.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #uefa #magyar labdarúgás #magyar foci #nemzetközi foci #európa liga #ferencváros

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:57
14:42
14:25
14:15
14:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 27.
Tarolnak ezek az utazások Magyarországon 2026-ban: egyre többen fizetnek be, óriási biznisz épül rá
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 27.
Érik az összeomlás? Több mint 200 ezer magyar dolgozó veszítheti el az állását egyik napról a másikra
2026. február 27.
Komoly baj lehet abból, ahogyan a magyar iskolák felkészítik a gyerekeket az életre: sokan nem látják, mekkora kárt okoz ez később
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 27. péntek
Ákos, Bátor
9. hét
Február 27.
Nemzetközi Jegesmedvenap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
2
5 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
3
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
4
1 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
5
1 hete
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Spot
Azonnali vételt vagy eladást jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 14:42
Dermesztő, mit csinálnak ezek a tinilányok: döbbenetes szám jött ki, rámegy az egész életük
Pénzcentrum  |  2026. február 27. 14:25
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
Agrárszektor  |  2026. február 27. 14:29
Ilyen paprikával lehetnek tele a magyar boltok: durva, honnan jön
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel