2026. március 1. vasárnap Albin
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Roma-Juve, Arsenal-Chelsea is lesz ma: fel se kell állni a tévé elől, ha focit néznél

Pénzcentrum
2026. március 1. 08:15

A mai futballkínálat bővelkedik rangadókban: az Arsenal–Chelsea londoni derbi mellett az olasz derbi, az andalúz csata is műsorra kerül, miközben a magyar bajnokságban a Ferencváros és a Puskás Akadémia is pályára lép.

A tavaszi szezon egyik legizgalmasabb vasárnapja elé nézünk, amikor Európa szinte minden topligájában kiemelt jelentőségű mérkőzéseket rendeznek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Serie A már a déli órákban elindítja a programot, majd érkeznek a kora délutáni angol és német meccsek, ezután pedig egymást érik a rangadók. A szurkolók számára igazi maratont ígér ez a nap: déltől egészen késő éjszakáig folyamatosan zajlanak a találkozók, és a legnagyobb rivalizálások is terítékre kerülnek. Emellett a hazai drukkerek sem maradnak élmények nélkül: a Fizz Ligában a bajnokság két fontos összecsapását is figyelemmel kísérhetjük.

Fizz Liga: visszalépne az élre a Ferencváros, tovább kapaszkodna a Szpari

A Puskás Akadémia a Nyíregyházát fogadja a kora délutáni órákban a Fizz Ligában. A felcsútiak hullámzó formában vannak: legutóbbi öt meccsükön kétszer nyertek, kétszer kikaptak, és egy döntetlent játszottak. A vendég nyíregyháziak ezzel szemben remek szériában érkeznek, hiszen három győzelem és két döntetlen áll a nevük mellett az utóbbi öt fordulóból. Az ősszel 1–1-es döntetlent játszott egymással a két csapat Nyíregyházán, így mindkét fél bizonyítani szeretne.

A nap legfontosabb magyar meccsét a Ferencváros és a Kazincbarcika összecsapása jelenti. A zöld-fehérek az elmúlt hetekben változó eredményeket produkáltak, de összességében stabilan teljesítenek a bajnokságban. Az újonc Kazincbarcika nehéz időszakon van túl: sorozatban négy vereséget szenvedett, így óriási kihívás vár rá a bajnokaspiráns otthonában. Az őszi mérkőzésen a Fradi 3–1-re nyert idegenben.

Premier League: londoni derbi délután, meg tud lépni az Arsenal?

A forduló egyértelmű csúcsmérkőzése az Arsenal és a Chelsea londoni derbije. Mindkét csapat jó formában várja az összecsapást: a hazaiak három meccs óta veretlenek, míg a kékek zsinórban három győzelemmel hangoltak a rangadóra. Februárban már találkozott a két együttes, akkor az Arsenal minimális különbséggel győzött, így a Chelsea kifejezetten revansra éhesen érkezik az Emiratesbe.

Premier League 28. forduló
Arsenal
Chelsea
2026. március 1. vasárnap 17:30
|
Emirates Stadium, London
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Arsenal: 14 (46.7%)
  Chelsea: 7 (23.3%)
  Döntetlen: 9 (30%)
Gólok
  Arsenal: 50
  Chelsea: 38
Gólkülönbség: 12
Hazai győzelem
  Arsenal: 9
  Chelsea: 3
Vendéggyőzelem
  Arsenal: 5
  Chelsea: 4
Adatlap létrehozva: 2026.02.27.

A Manchester United jó passzban fogadja a Crystal Palace-t. A vörös ördögök négy egymást követő győzelemmel a hátuk mögött érkeznek, ami a mostani szezonban ritkán látott stabilitást jelez. A Palace teljesítménye ingadozó, de ősszel alaposan megnehezítette a United dolgát: a manchesteriek akkor csak fordítással tudtak nyerni a Selhurst Parkban.

A további mérkőzések a kora délutáni sávban:

Serie A | Olaszország

A római rangadó zárja ma az olasz forduló programját, amikor az AS Roma a Juventust fogadja az Olimpicóban. A fővárosiak formája vegyes, de hazai pályán rendszerint extra motivációval lépnek pályára a torinóiak ellen. A Juventus az utóbbi két bajnokiját egyaránt elvesztette: előbb az Inter, majd a Como is alaposan lesimázta a zebrákat, decemberben viszont otthon legyőzte a Romát. Az örök riválisok párharcától ezúttal is kiélezett, szoros mérkőzés várható.

Délben az AC Milan a kiesés ellen küzdő Cremonese vendégeként lép pályára. A rossonerik formája ingadozó, legutóbb döntetlenre futotta az erejükből. Érdekesség, hogy a szezon elején a Cremonese idegenben okozott hatalmas meglepetést, amikor legyőzte a Milant.

Az Atalanta kiváló formában látogat a Sassuolo otthonába, hiszen legutóbbi öt meccséből négyet megnyert. A házigazda sem panaszkodhat: négy egymást követő bajnoki sikerrel hangolt a találkozóra. Két kifejezetten támadó szellemű együttes csap össze, így látványos, gólgazdag találkozó ígérkezik.

La Liga | Spanyolország

Az andalúz derbi minden idényben kiemelt esemény, és most sem ígérkezik másként: a Real Betis a Sevilla FC-t fogadja. A Betis jó formában van, legutóbbi négy bajnokijából hármat megnyert, és az őszi derbit is 2–0-ra nyerte idegenben. A Sevilla vegyesebb teljesítményt nyújt, de a városon belüli rivalizálás rendszerint extra energiákat szabadít fel a játékosokból.

A spanyol forduló további mérkőzései:

Bundesliga | Németország

Az esti főműsorban a Hamburger SV az RB Leipziget fogadja a Bundesligában. A HSV három meccse veretlen, míg a lipcseiek hullámvölgybe kerültek: az utóbbi öt fordulóban négy döntetlen és egy vereség a mérlegük. Az őszi találkozón a Leipzig hazai pályán nyert, de Hamburgban hagyományosan nehéz dolga van minden ellenfélnek, így ezúttal is szoros csata várható.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A délutáni program Németországban:

Ligue 1 | Franciaország

A francia futball egyik legnagyobb presztízsű összecsapása, az Olympique-klasszikus zárja a napot: a Marseille a Lyont fogadja. A hazaiak formája ingadozó, míg a Lyon elképesztő sorozatban van, négy győzelemmel a háta mögött érkezik a Vélodrome-ba. A szezon elején a Lyon hazai pályán győzött, így a Marseille saját közönsége előtt szeretne visszavágni az örök riválisnak.

A nap korábbi mérkőzései:

Paris FC – OGC Nice (15:00)

LOSC Lille – FC Nantes (17:15)

Lorient – AJ Auxerre (17:15)

Metz – Stade Brestois 29 (17:15)

Na, mit nézel ma?

Azoknak, akik a lehető legtöbbet szeretnék kihozni ebből a vasárnapból, az Arsenal–Chelsea (17:30) és a Roma–Juventus (20:45) rangadók szinte kihagyhatatlanok. Emellett az andalúz derbi, valamint a Marseille–Lyon összecsapás is garantáltan emlékezetes élményt ígér.

A magyar szurkolók számára a Ferencváros Kazincbarcika elleni meccse (18:45) kötelező program, a semleges nézőknek pedig az Atalanta–Sassuolo találkozó ígérkezik különösen gólgazdagnak.

Akik egész napos focimaratonra vágynak, azoknak érdemes a Cremonese–Milan (12:30) párharcával kezdeni, majd az Arsenal–Chelsea (17:30) rangadóval folytatni. Ezt követheti a Real Betis–Sevilla (18:30) andalúz derbi, a késő esti műsorban pedig a Roma–Juventus (20:45) és a Marseille–Lyon (20:45) közül lehet választani. Utóbbi kettő sajnos egyszerre kezdődik, így a két képernyő közötti váltogatás szinte elkerülhetetlen lesz.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #futball #premier league #bundesliga #előzetes #La Liga #ferencváros #Fizz liga #serie a #ligue 1 #beharangozó #európai topligák #mérkőzésajánló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:16
08:55
08:44
08:40
08:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
2026. február 28.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
2
1 hete
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
1 hete
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
4
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a csütörtöki program, egy magyar fiúért szoríthatunk
5
1 hete
Bojkott az olimpián: megsértődtek az ukránok, nem lesznek ott az ünnepségen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító részvénytársaság
részvénytársasági formában működő biztosító.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 08:20
Izrael-Irán háború 2026: Rakétasorozattal indította a reggelt Irán - Már az éjszaka történt támadások során is többen meghaltak, nagy károk keletkeztek
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 06:01
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
Agrárszektor  |  2026. március 1. 08:32
Ideje másként gondolni a vízre - sok múlik ezen
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel