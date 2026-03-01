Egy podcastben vitáztak arról, vajon ki lehet még benne a top tíz legsikeresebb olimpiai nemzetben - sokára ment, hogy minket is megemlítsenek.
Roma-Juve, Arsenal-Chelsea is lesz ma: fel se kell állni a tévé elől, ha focit néznél
A mai futballkínálat bővelkedik rangadókban: az Arsenal–Chelsea londoni derbi mellett az olasz derbi, az andalúz csata is műsorra kerül, miközben a magyar bajnokságban a Ferencváros és a Puskás Akadémia is pályára lép.
A tavaszi szezon egyik legizgalmasabb vasárnapja elé nézünk, amikor Európa szinte minden topligájában kiemelt jelentőségű mérkőzéseket rendeznek.
A Serie A már a déli órákban elindítja a programot, majd érkeznek a kora délutáni angol és német meccsek, ezután pedig egymást érik a rangadók. A szurkolók számára igazi maratont ígér ez a nap: déltől egészen késő éjszakáig folyamatosan zajlanak a találkozók, és a legnagyobb rivalizálások is terítékre kerülnek. Emellett a hazai drukkerek sem maradnak élmények nélkül: a Fizz Ligában a bajnokság két fontos összecsapását is figyelemmel kísérhetjük.
Fizz Liga: visszalépne az élre a Ferencváros, tovább kapaszkodna a Szpari
A Puskás Akadémia a Nyíregyházát fogadja a kora délutáni órákban a Fizz Ligában. A felcsútiak hullámzó formában vannak: legutóbbi öt meccsükön kétszer nyertek, kétszer kikaptak, és egy döntetlent játszottak. A vendég nyíregyháziak ezzel szemben remek szériában érkeznek, hiszen három győzelem és két döntetlen áll a nevük mellett az utóbbi öt fordulóból. Az ősszel 1–1-es döntetlent játszott egymással a két csapat Nyíregyházán, így mindkét fél bizonyítani szeretne.
A nap legfontosabb magyar meccsét a Ferencváros és a Kazincbarcika összecsapása jelenti. A zöld-fehérek az elmúlt hetekben változó eredményeket produkáltak, de összességében stabilan teljesítenek a bajnokságban. Az újonc Kazincbarcika nehéz időszakon van túl: sorozatban négy vereséget szenvedett, így óriási kihívás vár rá a bajnokaspiráns otthonában. Az őszi mérkőzésen a Fradi 3–1-re nyert idegenben.
Premier League: londoni derbi délután, meg tud lépni az Arsenal?
A forduló egyértelmű csúcsmérkőzése az Arsenal és a Chelsea londoni derbije. Mindkét csapat jó formában várja az összecsapást: a hazaiak három meccs óta veretlenek, míg a kékek zsinórban három győzelemmel hangoltak a rangadóra. Februárban már találkozott a két együttes, akkor az Arsenal minimális különbséggel győzött, így a Chelsea kifejezetten revansra éhesen érkezik az Emiratesbe.
A Manchester United jó passzban fogadja a Crystal Palace-t. A vörös ördögök négy egymást követő győzelemmel a hátuk mögött érkeznek, ami a mostani szezonban ritkán látott stabilitást jelez. A Palace teljesítménye ingadozó, de ősszel alaposan megnehezítette a United dolgát: a manchesteriek akkor csak fordítással tudtak nyerni a Selhurst Parkban.
A további mérkőzések a kora délutáni sávban:
- Brighton – Nottingham Forest (15:00)
- Fulham – Tottenham Hotspur (15:00)
Serie A | Olaszország
A római rangadó zárja ma az olasz forduló programját, amikor az AS Roma a Juventust fogadja az Olimpicóban. A fővárosiak formája vegyes, de hazai pályán rendszerint extra motivációval lépnek pályára a torinóiak ellen. A Juventus az utóbbi két bajnokiját egyaránt elvesztette: előbb az Inter, majd a Como is alaposan lesimázta a zebrákat, decemberben viszont otthon legyőzte a Romát. Az örök riválisok párharcától ezúttal is kiélezett, szoros mérkőzés várható.
Délben az AC Milan a kiesés ellen küzdő Cremonese vendégeként lép pályára. A rossonerik formája ingadozó, legutóbb döntetlenre futotta az erejükből. Érdekesség, hogy a szezon elején a Cremonese idegenben okozott hatalmas meglepetést, amikor legyőzte a Milant.
Az Atalanta kiváló formában látogat a Sassuolo otthonába, hiszen legutóbbi öt meccséből négyet megnyert. A házigazda sem panaszkodhat: négy egymást követő bajnoki sikerrel hangolt a találkozóra. Két kifejezetten támadó szellemű együttes csap össze, így látványos, gólgazdag találkozó ígérkezik.
La Liga | Spanyolország
Az andalúz derbi minden idényben kiemelt esemény, és most sem ígérkezik másként: a Real Betis a Sevilla FC-t fogadja. A Betis jó formában van, legutóbbi négy bajnokijából hármat megnyert, és az őszi derbit is 2–0-ra nyerte idegenben. A Sevilla vegyesebb teljesítményt nyújt, de a városon belüli rivalizálás rendszerint extra energiákat szabadít fel a játékosokból.
A spanyol forduló további mérkőzései:
- Elche – Espanyol (14:00)
- Valencia CF – CA Osasuna (16:15)
- Girona FC – RC Celta (21:00)
Bundesliga | Németország
Az esti főműsorban a Hamburger SV az RB Leipziget fogadja a Bundesligában. A HSV három meccse veretlen, míg a lipcseiek hullámvölgybe kerültek: az utóbbi öt fordulóban négy döntetlen és egy vereség a mérlegük. Az őszi találkozón a Leipzig hazai pályán nyert, de Hamburgban hagyományosan nehéz dolga van minden ellenfélnek, így ezúttal is szoros csata várható.
A délutáni program Németországban:
- VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg (15:30)
- Eintracht Frankfurt – SC Freiburg (17:30)
Ligue 1 | Franciaország
A francia futball egyik legnagyobb presztízsű összecsapása, az Olympique-klasszikus zárja a napot: a Marseille a Lyont fogadja. A hazaiak formája ingadozó, míg a Lyon elképesztő sorozatban van, négy győzelemmel a háta mögött érkezik a Vélodrome-ba. A szezon elején a Lyon hazai pályán győzött, így a Marseille saját közönsége előtt szeretne visszavágni az örök riválisnak.
A nap korábbi mérkőzései:
Paris FC – OGC Nice (15:00)
LOSC Lille – FC Nantes (17:15)
Lorient – AJ Auxerre (17:15)
Metz – Stade Brestois 29 (17:15)
Na, mit nézel ma?
Azoknak, akik a lehető legtöbbet szeretnék kihozni ebből a vasárnapból, az Arsenal–Chelsea (17:30) és a Roma–Juventus (20:45) rangadók szinte kihagyhatatlanok. Emellett az andalúz derbi, valamint a Marseille–Lyon összecsapás is garantáltan emlékezetes élményt ígér.
A magyar szurkolók számára a Ferencváros Kazincbarcika elleni meccse (18:45) kötelező program, a semleges nézőknek pedig az Atalanta–Sassuolo találkozó ígérkezik különösen gólgazdagnak.
Akik egész napos focimaratonra vágynak, azoknak érdemes a Cremonese–Milan (12:30) párharcával kezdeni, majd az Arsenal–Chelsea (17:30) rangadóval folytatni. Ezt követheti a Real Betis–Sevilla (18:30) andalúz derbi, a késő esti műsorban pedig a Roma–Juventus (20:45) és a Marseille–Lyon (20:45) közül lehet választani. Utóbbi kettő sajnos egyszerre kezdődik, így a két képernyő közötti váltogatás szinte elkerülhetetlen lesz.
