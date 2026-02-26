Nagy szavak a Fradi edzőjétől: ez kell a továbbjutáshoz Robbie Keane szerint

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a Ludogorec elleni Európa-liga-visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt. A szakember úgy véli, a helyzetkihasználáson kell javítaniuk a csütörtök esti, sorsdöntő összecsapáson, a továbbjutást illetően pedig optimista.

Az ír szakember a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: bár a múlt heti, 2–1-es vereség alkalmával a védelem elkerülhető gólokat kapott, a támadójáték biztató volt. Kiemelte, hogy rengeteg lehetőséget dolgoztak ki, csupán azok értékesítése maradt el, ezért pánikra semmi ok, hiszen a helyzetek megvoltak. A vezetőedző szerint a visszavágón ugyanarra a mentalitásra és domináns játékra lesz szükség, mint Bulgáriában. Ott ugyanis a rossz talajú pálya ellenére is jobbak voltak ellenfelüknél, és győzelmet érdemeltek volna.

Keane korábbi csatárként tisztában van a gólszerzés nehézségeivel, de biztos abban, hogy a játékosok és a szakmai stáb egységesen küzd majd a sikerért. A tréner szerint a Groupama Aréna lenyűgöző hangulata is segíteni fogja őket abban, hogy a kilencven perc alatt kiharcolják a továbbjutást.

Arra a felvetésre, hogy edzői karrierje csúcsát jelentené-e a legjobb tizenhat közé jutás, a szakember szerényen reagált. Mint mondta, sosem az egyéni elismerések hajtották, kizárólag a klub és a csapat fejlődése, valamint a soron következő mérkőzés megnyerése motiválja.

A játékosok nevében nyilatkozó Mohammed Abu Fani kupadöntőként tekint a találkozóra. Az izraeli középpályás elismerte, nehezíti a dolgukat, hogy az idei szezonban tétmeccsen már ötödször néznek farkasszemet a bolgár együttessel. Így meglepetést okozni aligha tudnak egymásnak, a céljuk azonban egyértelműen a győzelem a hazai közönség előtt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Ferencváros–Ludogorec összecsapás ma este 18.45-kor kezdődik az angol Chris Kavanagh sípjelére.

UEFA Európa Liga Ferencváros Ludogorec Razgrad 2026. február 26. csütörtök 18:45 | Groupama Aréna, Budapest Egymás elleni statisztika: 10 meccs Győzelem Ferencváros: 6 (60%) Ludogorec Razgrad: 2 (20%) Döntetlen: 2 (20%) Gólok Ferencváros: 19 Ludogorec Razgrad: 11 Gólkülönbség: 8 Hazai győzelem Ferencváros: 4 Ludogorec Razgrad: 1 Vendéggyőzelem Ferencváros: 2 Ludogorec Razgrad: 1 Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA