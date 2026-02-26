A skót labdarúgó-válogatott szurkolói engedélyt kaptak arra, hogy a vb-meccseken sporrannal – a kilt hagyományos kiegészítőjével – léphessenek be a stadionokba.
Nagy szavak a Fradi edzőjétől: ez kell a továbbjutáshoz Robbie Keane szerint
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a Ludogorec elleni Európa-liga-visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt. A szakember úgy véli, a helyzetkihasználáson kell javítaniuk a csütörtök esti, sorsdöntő összecsapáson, a továbbjutást illetően pedig optimista.
Az ír szakember a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: bár a múlt heti, 2–1-es vereség alkalmával a védelem elkerülhető gólokat kapott, a támadójáték biztató volt. Kiemelte, hogy rengeteg lehetőséget dolgoztak ki, csupán azok értékesítése maradt el, ezért pánikra semmi ok, hiszen a helyzetek megvoltak. A vezetőedző szerint a visszavágón ugyanarra a mentalitásra és domináns játékra lesz szükség, mint Bulgáriában. Ott ugyanis a rossz talajú pálya ellenére is jobbak voltak ellenfelüknél, és győzelmet érdemeltek volna.
Keane korábbi csatárként tisztában van a gólszerzés nehézségeivel, de biztos abban, hogy a játékosok és a szakmai stáb egységesen küzd majd a sikerért. A tréner szerint a Groupama Aréna lenyűgöző hangulata is segíteni fogja őket abban, hogy a kilencven perc alatt kiharcolják a továbbjutást.
Arra a felvetésre, hogy edzői karrierje csúcsát jelentené-e a legjobb tizenhat közé jutás, a szakember szerényen reagált. Mint mondta, sosem az egyéni elismerések hajtották, kizárólag a klub és a csapat fejlődése, valamint a soron következő mérkőzés megnyerése motiválja.
A játékosok nevében nyilatkozó Mohammed Abu Fani kupadöntőként tekint a találkozóra. Az izraeli középpályás elismerte, nehezíti a dolgukat, hogy az idei szezonban tétmeccsen már ötödször néznek farkasszemet a bolgár együttessel. Így meglepetést okozni aligha tudnak egymásnak, a céljuk azonban egyértelműen a győzelem a hazai közönség előtt.
A Ferencváros–Ludogorec összecsapás ma este 18.45-kor kezdődik az angol Chris Kavanagh sípjelére.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
