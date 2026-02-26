2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Budapest, 2026. február 25.Robbie Keane vezetőedző a Ferencváros labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2026. február 25-én. A csapat másnap a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a labdarúgó Európa-liga nyolca
Sport

Nagy szavak a Fradi edzőjétől: ez kell a továbbjutáshoz Robbie Keane szerint

Pénzcentrum
2026. február 26. 15:43

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapatának a razgradi mentalitást kell átmentenie a Ludogorec elleni Európa-liga-visszavágóra ahhoz, hogy ledolgozzák az egygólos hátrányt. A szakember úgy véli, a helyzetkihasználáson kell javítaniuk a csütörtök esti, sorsdöntő összecsapáson, a továbbjutást illetően pedig optimista.

Az ír szakember a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón hangsúlyozta: bár a múlt heti, 2–1-es vereség alkalmával a védelem elkerülhető gólokat kapott, a támadójáték biztató volt. Kiemelte, hogy rengeteg lehetőséget dolgoztak ki, csupán azok értékesítése maradt el, ezért pánikra semmi ok, hiszen a helyzetek megvoltak. A vezetőedző szerint a visszavágón ugyanarra a mentalitásra és domináns játékra lesz szükség, mint Bulgáriában. Ott ugyanis a rossz talajú pálya ellenére is jobbak voltak ellenfelüknél, és győzelmet érdemeltek volna.

Keane korábbi csatárként tisztában van a gólszerzés nehézségeivel, de biztos abban, hogy a játékosok és a szakmai stáb egységesen küzd majd a sikerért. A tréner szerint a Groupama Aréna lenyűgöző hangulata is segíteni fogja őket abban, hogy a kilencven perc alatt kiharcolják a továbbjutást.

Arra a felvetésre, hogy edzői karrierje csúcsát jelentené-e a legjobb tizenhat közé jutás, a szakember szerényen reagált. Mint mondta, sosem az egyéni elismerések hajtották, kizárólag a klub és a csapat fejlődése, valamint a soron következő mérkőzés megnyerése motiválja.

A játékosok nevében nyilatkozó Mohammed Abu Fani kupadöntőként tekint a találkozóra. Az izraeli középpályás elismerte, nehezíti a dolgukat, hogy az idei szezonban tétmeccsen már ötödször néznek farkasszemet a bolgár együttessel. Így meglepetést okozni aligha tudnak egymásnak, a céljuk azonban egyértelműen a győzelem a hazai közönség előtt.

A Ferencváros–Ludogorec összecsapás ma este 18.45-kor kezdődik az angol Chris Kavanagh sípjelére.

UEFA Európa Liga
Ferencváros
Ludogorec Razgrad
2026. február 26. csütörtök 18:45
|
Groupama Aréna, Budapest
Egymás elleni statisztika: 10 meccs
Győzelem
  Ferencváros: 6 (60%)
  Ludogorec Razgrad: 2 (20%)
  Döntetlen: 2 (20%)
Gólok
  Ferencváros: 19
  Ludogorec Razgrad: 11
Gólkülönbség: 8
Hazai győzelem
  Ferencváros: 4
  Ludogorec Razgrad: 1
Vendéggyőzelem
  Ferencváros: 2
  Ludogorec Razgrad: 1
Adatlap létrehozva: 2026.02.26.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#foci #sport #labdarúgás #meccs #focimeccs #edző #magyar foci #európa liga #ferencváros #2026

Érdekel