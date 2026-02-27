Február utolsó napján a futballrajongók szinte egész nap csúcsmeccsek közül válogathatnak: a Der Klassiker, Szoboszlai Dominik Liverpooljának fellépése és a Győr–Újpest rangadó is a programban...
Birsalmapálinkát hív vissza a NÉBIH: ne igyál belőle, ha megvetted, vidd vissza rögtön!
Rengeteg tételszám érintett az újabb visszahívásban, most mi is közöljük a listát.
Analitikai eltérés miatt több tételszámmal ellátott birsalma-pálinka visszahívását rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).
A közleményből kiderül, hogy a NVMEN cég 40%-os 0,5 literes és 0,05 literes kiszerelései érintettek a visszahívásban. A minőségmegőrzési idő korlátlan a termék esetében. A tételszámok a következők:
- L20241113,
- L2634_4/12/23/8012,
- L2634_5/01/25/8012,
- L2634_6/01/25/8012,
- L2634_7/01/25/8012,
- L2634_8/01/25/8012,
- L2634_9/11/25/8012,
- L2634_9/11/25/8012,
- L2634_10/11/25/8012,
- L2634_1/02/26/8012,
- L2634_2/02/26/8012,
- L2634_1/12/22/8012,
- L2634_3/12/22/B20_3
A NÉBIH nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy ha a termék valakinél van otthon, azt semmiképpen se fogyassza el.
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
