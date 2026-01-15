Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Egészen hihetetlen: 500 millió jegyigény futott be a világbajnokságra, ezt hogy oldja meg a FIFA?
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban – közölte a FIFA.
A december 11-én elindított első szakaszban a szurkolók bankkártyás regisztrációval pályázhattak a jegyekre. A jelentkezőket egy közös sorsolási poolba sorolják, ahol mindenki azonos eséllyel szerezheti meg a vásárlási jogot. Akik most nem jutnak jegyhez, a későbbi értékesítési fázisokban újra próbálkozhatnak, amikor újabb készletek válnak elérhetővé. A pályázók legkorábban február 5-én kapnak e-mailben értesítést az eredményről.
A legtöbb igénylés a három házigazda országból, az Egyesült Államokból, Mexikóból és Kanadából érkezett. Észak-Amerikán kívül Németország, Anglia, Brazília, Spanyolország, Portugália, Argentína és Kolumbia szurkolói adták be a legtöbb kérelmet. Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint az alig több mint egy hónap alatt beérkezett félmilliárd jegyigénylés már nem csupán keresletet, hanem világméretű üzenetet jelent.
A legnagyobb érdeklődés a június 27-én, Miamiban sorra kerülő, K csoportos Kolumbia–Portugália mérkőzés iránt mutatkozott. A második legkeresettebb találkozó a Mexikó–Dél-Korea csoportmeccs lesz Guadalajarában június 18-án. A harmadik legnépszerűbb a július 19-i döntő East Rutherfordban, a negyedik a nyitó mérkőzés, a Mexikó–Dél-Afrika összecsapás Mexikóvárosban június 11-én. Az ötödik helyre egy július 2-i, Torontóban rendezendő nyolcaddöntő került. A 48 csapatos tornát 2026. június 11. és július 19. között rendezik meg 16 városban az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.
Tóth Balázs közel két hónapos kihagyás után vasárnap tért vissza a pályára, elmondása szerint jól érezte magát a pályán.
Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?
Mérsékelt optimizmussal értékelte az NHL és a játékosok szakszervezete a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén.
Edzőváltás történt a győri női kosárlabdacsapatnál: a klub a hétvégi bajnoki vereség után felmentette vezetőedzői tisztségéből Füzy-Antolovics Adélt.
Több ezren nézték meg Kyrgios visszatérését, aki azonban nem indul az Australian Openen.
Tragikus hirtelenséggel, mindössze 67 évesen elhunyt Fehér Gábor vívóedző, aki a magyar kardvívás meghatározó alakja volt.
Elmaradhat a szombathelyi kosárcsapat mérkőzése a brutális időjárás miatt: órák óta dekkolnak a reptéren
A Falco csapata a lezárt bécsi repülőtéren rekedt, így egyelőre bizonytalan a csapat lengyelországi útja.
Kylian Mbappé gesztusa látványos jele volt annak, mennyire meggyengült Xabi Alonso tekintélye a klubnál.
Slot nem volt elégedett Szoboszlai hibája után, annak ellenére sem, hogy a magyar játékos hatalmas góllal nyitotta a kupameccset.
A döntés a Barcelona elleni, elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után született.
Újabb sportkonfliktus robbant ki az Egyesült Államok és Kanada között, ezúttal a szkeletonban, alig néhány héttel a téli olimpia előtt.
Jonathan Barnett futballügynök ellen újabb bizonyítékok kerültek elő: a legfrissebb bírósági iratok szerint egy céges e-mailben "rabszolgának" nevezte állítólagos áldozatát.