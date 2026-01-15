Egészen hihetetlen: 500 millió jegyigény futott be a világbajnokságra, ezt hogy oldja meg a FIFA?

Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban – közölte a FIFA.

A december 11-én elindított első szakaszban a szurkolók bankkártyás regisztrációval pályázhattak a jegyekre. A jelentkezőket egy közös sorsolási poolba sorolják, ahol mindenki azonos eséllyel szerezheti meg a vásárlási jogot. Akik most nem jutnak jegyhez, a későbbi értékesítési fázisokban újra próbálkozhatnak, amikor újabb készletek válnak elérhetővé. A pályázók legkorábban február 5-én kapnak e-mailben értesítést az eredményről.

A legtöbb igénylés a három házigazda országból, az Egyesült Államokból, Mexikóból és Kanadából érkezett. Észak-Amerikán kívül Németország, Anglia, Brazília, Spanyolország, Portugália, Argentína és Kolumbia szurkolói adták be a legtöbb kérelmet. Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint az alig több mint egy hónap alatt beérkezett félmilliárd jegyigénylés már nem csupán keresletet, hanem világméretű üzenetet jelent.

A legnagyobb érdeklődés a június 27-én, Miamiban sorra kerülő, K csoportos Kolumbia–Portugália mérkőzés iránt mutatkozott. A második legkeresettebb találkozó a Mexikó–Dél-Korea csoportmeccs lesz Guadalajarában június 18-án. A harmadik legnépszerűbb a július 19-i döntő East Rutherfordban, a negyedik a nyitó mérkőzés, a Mexikó–Dél-Afrika összecsapás Mexikóvárosban június 11-én. Az ötödik helyre egy július 2-i, Torontóban rendezendő nyolcaddöntő került. A 48 csapatos tornát 2026. június 11. és július 19. között rendezik meg 16 városban az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.