Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Egészen hihetetlen: 500 millió jegyigény futott be a világbajnokságra, ezt hogy oldja meg a FIFA?

Pénzcentrum
2026. január 15. 11:24

Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban – közölte a FIFA.

A december 11-én elindított első szakaszban a szurkolók bankkártyás regisztrációval pályázhattak a jegyekre. A jelentkezőket egy közös sorsolási poolba sorolják, ahol mindenki azonos eséllyel szerezheti meg a vásárlási jogot. Akik most nem jutnak jegyhez, a későbbi értékesítési fázisokban újra próbálkozhatnak, amikor újabb készletek válnak elérhetővé. A pályázók legkorábban február 5-én kapnak e-mailben értesítést az eredményről.

A legtöbb igénylés a három házigazda országból, az Egyesült Államokból, Mexikóból és Kanadából érkezett. Észak-Amerikán kívül Németország, Anglia, Brazília, Spanyolország, Portugália, Argentína és Kolumbia szurkolói adták be a legtöbb kérelmet. Gianni Infantino, a FIFA elnöke szerint az alig több mint egy hónap alatt beérkezett félmilliárd jegyigénylés már nem csupán keresletet, hanem világméretű üzenetet jelent.

A legnagyobb érdeklődés a június 27-én, Miamiban sorra kerülő, K csoportos Kolumbia–Portugália mérkőzés iránt mutatkozott. A második legkeresettebb találkozó a Mexikó–Dél-Korea csoportmeccs lesz Guadalajarában június 18-án. A harmadik legnépszerűbb a július 19-i döntő East Rutherfordban, a negyedik a nyitó mérkőzés, a Mexikó–Dél-Afrika összecsapás Mexikóvárosban június 11-én. Az ötödik helyre egy július 2-i, Torontóban rendezendő nyolcaddöntő került. A 48 csapatos tornát 2026. június 11. és július 19. között rendezik meg 16 városban az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Meghatározás alatt
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.01.15.
Címlapkép: Getty Images
#jegy #foci #sport #labdarúgás #jegyek #jegyvásárlás #világbajnokság #futball #jegyár #FIFA #nemzetközi foci #vb 2026 #sportgazdaság #2026

