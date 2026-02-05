A rapper felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és körbeautózta vele a pályát
Megszólalt végre az F1-világbajnok Norris: így megy neki 2026-nak a címvédő
Lando Norris magabiztosan készül a 2025-ös Forma–1-es szezonra. A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a trófeát - közölte a The Guardian.
Norris rendkívül szoros csatában lett világbajnok: csapattársával, Oscar Piastrival és a Red Bull pilótájával, Max Verstappennel küzdött egészen az utolsó futamig. Abu-Dzabiban végül mindössze kétpontos előnnyel zárta le a bajnokságot.
A brit versenyző elismerte, hogy bár elérte élete álmát, ez semmit nem vett el az ambícióiból. "Még sok évem van hátra a Forma–1-ben, és annyi bajnoki címet akarok szerezni, amennyit csak lehet. Ha ez nem sikerülne, akkor is boldog lennék, mert már van valami, amire nagyon büszke lehetek" – mondta.
Norrist tavaly többen kritizálták, mert szerintük hiányzik belőle a "gyilkos ösztön", különösen Verstappenhez képest. Ő azonban végig kitartott amellett, hogy a maga módján, tisztességesen versenyezve is lehet nyerni – és végül be is bizonyította, hogy igaza van.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
"Nyilvánvaló, hogy más a mentalitásom és a hozzáállásom, mint Maxnak. Hogy ez jó vagy rossz, döntsétek el ti" – fogalmazott. "Sok mindent csodálok benne, és néha szeretném, ha egy kicsit több lenne bennem abból. Viszont a motivációm a győzelemre pontosan ugyanakkora. Ha valamiben, akkor az önbizalmamban hozott óriási változást a tavalyi siker."
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A 26 éves pilótára idén komoly kihívás vár, mivel a Forma–1 jelentős szabályváltozásokat vezet be. Drasztikusan átalakulnak az autók és a hibrid hajtásláncok, a versenyzők pedig a barcelonai teszten próbálhatták ki először az újdonságokat.
Az egyik legfontosabb változás az elektromos energia menedzselése lesz, beleértve egy, az előzéseknél használható úgynevezett boost gombot. Norris szerint ez alapjaiban alakíthatja át a versenyzést. "Kaotikusabb futamokat fogunk látni, attól függően, ki mikor használja a boost gombot. Ez jobb versenyhelyzeteket teremthet, mint korábban" – magyarázta. "Nagyobb lesz a hullámzás, több előzési kísérletet látunk majd. A legnagyobb kihívás jelenleg az akkumulátor menedzsmentje: nagyon erős az akkumulátor, de nem tart sokáig, ezért pontosan tudni kell, mikor és mennyit használunk belőle." A szezon március 8-án, Melbourne-ben rajtol el, előtte azonban még két teszthét vár a mezőnyre Bahreinben.
Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Imane Khelif kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy nemvizsgálatnak - ha ez az ára, hogy indulhasson Los Angelesben.
Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie.
A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!