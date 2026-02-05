2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Megszólalt végre az F1-világbajnok Norris: így megy neki 2026-nak a címvédő

Pénzcentrum
2026. február 5. 17:48

Lando Norris magabiztosan készül a 2025-ös Forma–1-es szezonra. A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a trófeát - közölte a The Guardian.

Norris rendkívül szoros csatában lett világbajnok: csapattársával, Oscar Piastrival és a Red Bull pilótájával, Max Verstappennel küzdött egészen az utolsó futamig. Abu-Dzabiban végül mindössze kétpontos előnnyel zárta le a bajnokságot.

A brit versenyző elismerte, hogy bár elérte élete álmát, ez semmit nem vett el az ambícióiból. "Még sok évem van hátra a Forma–1-ben, és annyi bajnoki címet akarok szerezni, amennyit csak lehet. Ha ez nem sikerülne, akkor is boldog lennék, mert már van valami, amire nagyon büszke lehetek" – mondta.

Norrist tavaly többen kritizálták, mert szerintük hiányzik belőle a "gyilkos ösztön", különösen Verstappenhez képest. Ő azonban végig kitartott amellett, hogy a maga módján, tisztességesen versenyezve is lehet nyerni – és végül be is bizonyította, hogy igaza van.

"Nyilvánvaló, hogy más a mentalitásom és a hozzáállásom, mint Maxnak. Hogy ez jó vagy rossz, döntsétek el ti" – fogalmazott. "Sok mindent csodálok benne, és néha szeretném, ha egy kicsit több lenne bennem abból. Viszont a motivációm a győzelemre pontosan ugyanakkora. Ha valamiben, akkor az önbizalmamban hozott óriási változást a tavalyi siker."

A 26 éves pilótára idén komoly kihívás vár, mivel a Forma–1 jelentős szabályváltozásokat vezet be. Drasztikusan átalakulnak az autók és a hibrid hajtásláncok, a versenyzők pedig a barcelonai teszten próbálhatták ki először az újdonságokat.

Az egyik legfontosabb változás az elektromos energia menedzselése lesz, beleértve egy, az előzéseknél használható úgynevezett boost gombot. Norris szerint ez alapjaiban alakíthatja át a versenyzést. "Kaotikusabb futamokat fogunk látni, attól függően, ki mikor használja a boost gombot. Ez jobb versenyhelyzeteket teremthet, mint korábban" – magyarázta. "Nagyobb lesz a hullámzás, több előzési kísérletet látunk majd. A legnagyobb kihívás jelenleg az akkumulátor menedzsmentje: nagyon erős az akkumulátor, de nem tart sokáig, ezért pontosan tudni kell, mikor és mennyit használunk belőle." A szezon március 8-án, Melbourne-ben rajtol el, előtte azonban még két teszthét vár a mezőnyre Bahreinben.

Címlapkép: Getty Images
#sport #forma-1 #max verstappen #lando norris #f1 #oscar piastri #versenynaptár #2026 #f1hírek

