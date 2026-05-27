17 éves tinédzser a Roland Garros új sztárja: szabályosan oktat a fiatal francia reménység

A 17 éves Moïse Kouamé parádés bemutatkozással hívta fel magára a figyelmet a Roland Garroson. Első Grand Slam-mérkőzésén három szettben győzte le a korábbi US Open-bajnok Marin Čilićet. A francia tinédzser 2009 óta a legfiatalabb játékos, aki férfi egyesben Grand Slam-mérkőzést nyert, a párizsi salakon pedig 1991 óta nem volt ennyire fiatal győztes - számolt be a The Guardian.

Kouamé 7:6 (4), 6:2, 6:1-re győzött az ötezer fős közönség előtt. A nézők a harmadik szettben spontán rázendítettek a Marseillaise-re. A francia tinédzser hatalmas adogatásával lenyűgözte a jelenlévőket, a mérkőzésen 223 km/órás csúcssebességet is mértek nála. Emellett kiváló mozgásával és rendíthetetlen nyugalmával is kitűnt a mezőnyből. Kétkezes fonákja sziklaszilárd volt, tenyeres ütéseivel pedig alig hibázott.

A fiatal francia idén januárban keltette fel először igazán a közvélemény figyelmét. Ekkor ITF-tornát nyert Bressuire-ben, majd még a 17. születésnapja előtt feljutott a montpellier-i ATP-torna főtáblájára is. Azóta szabadkártyát kapott a miami, a monte-carlói és a madridi Masters 1000-es viadalokra. Ezek a versenyek mind kiválóan előkészítették a párizsi bemutatkozását.

Talán egyetlen nemzet sem vágyik annyira a következő nagy férfi teniszezőre, mint a francia. Yannick Noah 1983-as Roland Garros-győzelme óta keresik a bajnok méltó utódját. A Kouamé körüli felfokozott érdeklődés éppen ezért már az év elejétől fogva rendkívüli. Keddi győzelme azonban ékesen bizonyította, hogy a figyelem egyáltalán nem alaptalan.

Az első forduló legnagyobb meglepetését a hatodik kiemelt Danyiil Medvegyev szolgáltatta: az orosz játékos öt szettben, 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 arányban kikapott az ausztrál Adam Waltontól. Az első számú kiemelt Jannik Sinner viszont magabiztosan kezdett. Ő 6:1, 6:3, 6:4-re győzte le a szabadkártyával induló francia Clément Taburt, amivel sorozatban a harmincadik mérkőzését nyerte meg.