Josh Jacobs, az NFL-ben szereplő Green Bay Packers sztárfutója több rendbeli családon belüli erőszak vádjával került őrizetbe.
17 éves tinédzser a Roland Garros új sztárja: szabályosan oktat a fiatal francia reménység
A 17 éves Moïse Kouamé parádés bemutatkozással hívta fel magára a figyelmet a Roland Garroson. Első Grand Slam-mérkőzésén három szettben győzte le a korábbi US Open-bajnok Marin Čilićet. A francia tinédzser 2009 óta a legfiatalabb játékos, aki férfi egyesben Grand Slam-mérkőzést nyert, a párizsi salakon pedig 1991 óta nem volt ennyire fiatal győztes - számolt be a The Guardian.
Kouamé 7:6 (4), 6:2, 6:1-re győzött az ötezer fős közönség előtt. A nézők a harmadik szettben spontán rázendítettek a Marseillaise-re. A francia tinédzser hatalmas adogatásával lenyűgözte a jelenlévőket, a mérkőzésen 223 km/órás csúcssebességet is mértek nála. Emellett kiváló mozgásával és rendíthetetlen nyugalmával is kitűnt a mezőnyből. Kétkezes fonákja sziklaszilárd volt, tenyeres ütéseivel pedig alig hibázott.
A fiatal francia idén januárban keltette fel először igazán a közvélemény figyelmét. Ekkor ITF-tornát nyert Bressuire-ben, majd még a 17. születésnapja előtt feljutott a montpellier-i ATP-torna főtáblájára is. Azóta szabadkártyát kapott a miami, a monte-carlói és a madridi Masters 1000-es viadalokra. Ezek a versenyek mind kiválóan előkészítették a párizsi bemutatkozását.
Friss és élő eredmények, hírek és statiszitkák a Sportonlineon; KATT IDE!
Talán egyetlen nemzet sem vágyik annyira a következő nagy férfi teniszezőre, mint a francia. Yannick Noah 1983-as Roland Garros-győzelme óta keresik a bajnok méltó utódját. A Kouamé körüli felfokozott érdeklődés éppen ezért már az év elejétől fogva rendkívüli. Keddi győzelme azonban ékesen bizonyította, hogy a figyelem egyáltalán nem alaptalan.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az első forduló legnagyobb meglepetését a hatodik kiemelt Danyiil Medvegyev szolgáltatta: az orosz játékos öt szettben, 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4 arányban kikapott az ausztrál Adam Waltontól. Az első számú kiemelt Jannik Sinner viszont magabiztosan kezdett. Ő 6:1, 6:3, 6:4-re győzte le a szabadkártyával induló francia Clément Taburt, amivel sorozatban a harmincadik mérkőzését nyerte meg.
A BL-döntő kísérő rendezvények hazai szervezője fizetésképtelen, ami veszélybe sodorhatja a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő megrendezését.
Travis Scott amerikai világsztár lesz a házigazdája a budapesti Bajnokok Ligája-döntő nagyszabású afterpartyjának a Barba Negrában: Beton.Hofi és Pogány Induló is fellépnek.
Az esti Konferencia-liga döntő extra tétje, hogy hazájuk bajnokságában egyik csapat sem harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést, a finálé győztese így a következő idényben az...
Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park operatív igazgatója szerint tényleg voltak idegesebb napok, de még egy ilyen rohamtempójú rendezést is tudni kell jól levezényelni.
Elképesztő részletek derültek ki a hajszál híján kiesett sztárklubról: hihetetlen, mi zajlott a háttérben évekig
A csapat az utolsó fordulóban, az Everton elleni 1-0-s győzelemmel menekült meg a kieséstől, így sorozatban a második szezont zárta a 17. helyen.
Két évtized után először tartanak elnökválasztást a Real Madridnál, a regnáló elnök, Florentino Pérez azonban nem hajlandó nyilvános vitára kiállni kihívójával.
Lerántották a leplet az angol csúcsfoci legnagyobb titkáról: hiába a rengeteg pénz, egészen más kell a győzelemhez
Nem elégséges már a magas fizetés, a magas átigazolási díj ahhoz, ha egy csapat meg akarja nyerni a világ legerősebb bajnokságát, az angol Premier League-et...
Nagyon kell tudni azt, miylen adatot mire használunk a labdarúgásban, mert az a klub, ami ennek nincs tudatában, az elveszett - véli Bogdán Ádám.
A Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség elárulta, hogy a következő idénytől már nem Fizz Liga lesz a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság neve.
Az UEFA adatközpontjának vezetője is részt vett a Portfolio futballtudományi konferenciáján, ahol kifejtette:
Vége a 29 éve tartó Bundesliga-tagságnak: a 100. percben dőlt el a Wolfsburg sorsa, elzárhatják a pénzcsapot
A történelmi kiesés komoly változásokat indít el a Volkswagen tulajdonában lévő Wolfsburgnál.
Mexikó fogadja be Iránt a világbajnokság idejére, miután az Egyesült Államok nem kívánta vendégül látni a közel-keleti válogatottat.
Eszement összeget kaszáltak tavaly a leggazdagabb sportolók: letaszíthatatlan a trónról Cristiano Ronaldo
A portugál szupersztár, Cristiano Ronaldo a tavalyi évben 275 millió dollárt keresett, amely összeg természetesen nem kizárólag a pályán jött össze.
A klub vezetősége tárgyalásra hívta a portugál szakembert, és minden jel szerint a megbeszélés a távozásával zárul.
A New York Knicks 27 év után jutott be újra az NBA nagydöntőjébe: a csapat 130–93-ra verte a Cleveland Cavalierst, ezzel 4–0-ra söpörte ki ellenfelét...
Itt a szezon álomcsapata: Szoboszlai Dominik hatalmas bravúrt ért el, erre a legkeményebb kritikusok sem számítottak
Bár a Liverpool csalódást keltő szezont zárt, Szoboszlai egyenletes teljesítményével és több kiemelkedő statisztikájával kiérdemlte a helyét a bajnokság legjobbjai között.
Ez gyorsan ment: kirúgták a Milan majdnem teljes vezetését, mennie kell Allegrinek is a botrányos szezon után
Az AC Milan menesztette Massimiliano Allegri vezetőedzőt és csaknem a teljes szakmai vezetést, miután a csapat lemaradt a Bajnokok Ligája-indulásról.
Messinek a combhajlító izma sérült meg, az orvosi csapat most kiadta végre a pontos diagnózist.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.