Váratlan belépőre készül Donald Trump a NBA-döntőn: ilyen még soha nem történt elnökkel
Trumpot a Knicks tulajdonosa hívta meg a döntőre, akivel régóta szoros baráti viszont ápol - az elnök pedig szívesen el is látogat a meccsre, számolt be a The Guardian.
Donald Trump bejelentette, hogy az idei NBA-döntőn személyesen is részt kíván venni, miután a New York Knicks bejutott a fináléba. Ha erre valóban sor kerül, Trump lesz az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki ellátogat az NBA-döntő valamelyik mérkőzésére.
Az elnök egy kabinetülésen árulta el az újságíróknak, hogy James Dolan, a Knicks és a Madison Square Garden tulajdonosa hívta meg a döntőre. Trump és Dolan régóta baráti viszonyt ápol, az üzletember pedig az elnök korábbi kampányát is anyagilag támogatta.
Jim Dolan fantasztikus fickó. Remek éve van, micsoda csapat a Knicks! Az összes meccsüket megnyerték. Azt hiszem, el fogok menni az egyik mérkőzésre
– fogalmazott Trump.
A Knicks a Keleti Főcsoport döntőjében 4–0-ra kisöpörte a Cleveland Cavalierst, miután az utolsó, hétfő esti meccset 130–93-ra megnyerte. A The New York Times értesülései szerint Trump eredetileg az ötödik mérkőzésre készült volna New Yorkban, ám a sorozat már korábban véget ért.
A Knicks az NBA-döntőben az Oklahoma City Thunder vagy a San Antonio Spurs ellen lép pályára. A hétmeccses párharcban a New York-i csapat a 3., 4. és 6. mérkőzést játssza hazai pályán. Ezeket a találkozókat június 8-ra, 10-re és 16-ra írták ki.
Trump újraválasztása óta rendszeresen feltűnik a nagyobb sporteseményeken. Tavaly jelen volt a Super Bowlon, a klubvilágbajnokság döntőjén, a US Openen, a Daytona 500-on és a Ryder-kupán is. Idén több golftornán, valamint az egyetemi amerikaifutball-bajnokság döntőjén is megjelent, a jövő hónapban pedig a Fehér Ház kertjében rendeznek UFC-gálát.
