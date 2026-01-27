Hatalmas botrány készül az olimpián: ICE-ügynököket küldene Donald Trump, kiakadtak az olaszok

Az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) bejelentette, hogy ügynököket küld a februárban kezdődő olaszországi téli olimpiára, ami heves tiltakozást váltott ki az olasz vezetők körében - tudósított a BBC.

Az Immigration and Customs Enforcement (ICE) közleménye szerint az ügynökség a Homeland Security Investigations (HSI) részlegén keresztül támogatja majd az amerikai külügyminisztérium diplomáciai biztonsági szolgálatát és a vendéglátó országot a nemzetközi bűnszervezetek jelentette kockázatok elhárításában.

A bejelentés azután érkezett, hogy az ICE ügynökei két halálos lövöldözésben is érintettek voltak Minneapolisban, ami riadalmat és felháborodást keltett Olaszországban. Milánó polgármestere, Beppe Sala egyenesen úgy fogalmazott: "Ez egy milícia, amely öl... természetesen nem látjuk őket szívesen Milánóban."

Az ICE szóvivője hangsúlyozta, hogy "minden biztonsági művelet olasz fennhatóság alatt marad", és "nyilvánvalóan" nem fognak bevándorlási végrehajtási műveleteket folytatni az Egyesült Államokon kívül.

Az olasz belügyminiszter, Matteo Pantedosi kezdetben nem tűnt tájékozottnak az amerikai bevándorlási tisztviselők érkezéséről, később azonban határozottabban fogalmazott, kijelentve, hogy "az ICE biztosan nem fog működni olasz nemzeti területen". Hozzátette, hogy az USA nem közölt listát a biztonsági személyzetről, és a biztonságot az olasz állam garantálja.

A minneapolisi események után az olasz közvélemény különösen érzékenyen reagált a hírekre. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az olasz közszolgálati műsorszolgáltató, a Rai két újságíróját ICE-tisztviselők fenyegették meg, miközben a városban tudósítottak.

Lombardia régió kormányzója, Attilio Fontana próbálta nyugtatni a kedélyeket, azt sugallva, hogy az ICE-ügynököket az amerikai alelnök és külügyminiszter védelmére küldenék Olaszországba, míg Giorgia Meloni miniszterelnök politikai ellenfelei a kormány hallgatását bírálták az ügyben.