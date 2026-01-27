Az IMF vezetője kulturális különbségekre is felhívta a figyelmet. Tapasztalatai szerint az európaiak visszafogottan viszonyulnak saját eredményeikhez.
Hatalmas botrány készül az olimpián: ICE-ügynököket küldene Donald Trump, kiakadtak az olaszok
Az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) bejelentette, hogy ügynököket küld a februárban kezdődő olaszországi téli olimpiára, ami heves tiltakozást váltott ki az olasz vezetők körében - tudósított a BBC.
Az Immigration and Customs Enforcement (ICE) közleménye szerint az ügynökség a Homeland Security Investigations (HSI) részlegén keresztül támogatja majd az amerikai külügyminisztérium diplomáciai biztonsági szolgálatát és a vendéglátó országot a nemzetközi bűnszervezetek jelentette kockázatok elhárításában.
A bejelentés azután érkezett, hogy az ICE ügynökei két halálos lövöldözésben is érintettek voltak Minneapolisban, ami riadalmat és felháborodást keltett Olaszországban. Milánó polgármestere, Beppe Sala egyenesen úgy fogalmazott: "Ez egy milícia, amely öl... természetesen nem látjuk őket szívesen Milánóban."
Az ICE szóvivője hangsúlyozta, hogy "minden biztonsági művelet olasz fennhatóság alatt marad", és "nyilvánvalóan" nem fognak bevándorlási végrehajtási műveleteket folytatni az Egyesült Államokon kívül.
Az olasz belügyminiszter, Matteo Pantedosi kezdetben nem tűnt tájékozottnak az amerikai bevándorlási tisztviselők érkezéséről, később azonban határozottabban fogalmazott, kijelentve, hogy "az ICE biztosan nem fog működni olasz nemzeti területen". Hozzátette, hogy az USA nem közölt listát a biztonsági személyzetről, és a biztonságot az olasz állam garantálja.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A minneapolisi események után az olasz közvélemény különösen érzékenyen reagált a hírekre. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az olasz közszolgálati műsorszolgáltató, a Rai két újságíróját ICE-tisztviselők fenyegették meg, miközben a városban tudósítottak.
Lombardia régió kormányzója, Attilio Fontana próbálta nyugtatni a kedélyeket, azt sugallva, hogy az ICE-ügynököket az amerikai alelnök és külügyminiszter védelmére küldenék Olaszországba, míg Giorgia Meloni miniszterelnök politikai ellenfelei a kormány hallgatását bírálták az ügyben.
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
Lucas Pinheiro Braathen azt mondja: Brazíliában sokan el sem hiszik neki, hogy síelőként képviseli az országot.
Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
Don Bradman legendás ausztrál krikettjátékos egyik sapkája 460 ezer ausztrál dollárért, vagyis mintegy 102 millió forintért kelt el egy árverésen, ami rekordárnak számít.
Elképesztő gólrekord az angol bajnokságban: 30-0-ra verte ellenfelét ez a csapat, ilyen még soha nem volt
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta.
Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?
Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők
Itt az újabb durva bundabotrány: egy fél csapatot már elvittek a rendőrök, komoly szinten ment a focimutyi
Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával.
A spanyol edzőt állítólag azért menesztette utolsó klubja, mert túlzottan is a népszerű AI-kliensre, a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során.
Alex Honnold amerikai sziklamászó vasárnap kötél és biztosítóeszköz nélkül mászta meg Ázsia egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et.
A hétszeres világbajnok a források szerint már nincs ágyhoz kötve, több mint egy évtizeddel síbalesete után jó hírek jöttek az állapotáról.
A Manchester United újabb lépést tett afelé, hogy visszatérjen korábbi dicsőségéhez – így látja Wayne Rooney
A Seattle Seahawks és a New England Patriots jutott a 60. Super Bowlba: mindkét együttes izgalmas főcsoportdöntőben harcolta ki a részvételt.
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.
Hihetetlen, mekkora pénzeket keresnek itt az edzők: meg kell érte dolgozni, de röpködnek a tízmilliók
Az amerikai sportvilág legjobban fizetett edzőinek top 50-es listáját toronymagasan az amerikai futball uralja.
Eladják a magyar játékos csapatát Amerikában: új rekordot állítanak az összeggel, ennyibe volt a klub
Rekordösszegért, mintegy 700 millió dolláros vállalati értékelés mellett adhatják el a Sporting Kansas City többségi tulajdonrészét.
Kevin Johnson halálát tompa fejsérülés és szúrt sebek okozták egy Los Angeles-i hajléktalantáborban.
Ismét elképesztő bravúr a magyar vízipólosoktól! Döntőben a férfi válogatott - már csak ellenfélre várunk
A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.