Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) a DHS (United States Department of Homeland Security) részeként a határokon átnyúló bűnözés és az illegális bevándorlás megelőzésére létrehozott szövetségi bűnüldöző
Sport

Hatalmas botrány készül az olimpián: ICE-ügynököket küldene Donald Trump, kiakadtak az olaszok

Pénzcentrum
2026. január 27. 18:54

Az amerikai bevándorlási hivatal (ICE) bejelentette, hogy ügynököket küld a februárban kezdődő olaszországi téli olimpiára, ami heves tiltakozást váltott ki az olasz vezetők körében - tudósított a BBC.

Az Immigration and Customs Enforcement (ICE) közleménye szerint az ügynökség a Homeland Security Investigations (HSI) részlegén keresztül támogatja majd az amerikai külügyminisztérium diplomáciai biztonsági szolgálatát és a vendéglátó országot a nemzetközi bűnszervezetek jelentette kockázatok elhárításában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentés azután érkezett, hogy az ICE ügynökei két halálos lövöldözésben is érintettek voltak Minneapolisban, ami riadalmat és felháborodást keltett Olaszországban. Milánó polgármestere, Beppe Sala egyenesen úgy fogalmazott: "Ez egy milícia, amely öl... természetesen nem látjuk őket szívesen Milánóban."

Az ICE szóvivője hangsúlyozta, hogy "minden biztonsági művelet olasz fennhatóság alatt marad", és "nyilvánvalóan" nem fognak bevándorlási végrehajtási műveleteket folytatni az Egyesült Államokon kívül.

Polgárháború közepén az Egyesült Államok: Trump sem tudja kezelni a helyzetet?
EZ IS ÉRDEKELHET
Polgárháború közepén az Egyesült Államok: Trump sem tudja kezelni a helyzetet?
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.

Az olasz belügyminiszter, Matteo Pantedosi kezdetben nem tűnt tájékozottnak az amerikai bevándorlási tisztviselők érkezéséről, később azonban határozottabban fogalmazott, kijelentve, hogy "az ICE biztosan nem fog működni olasz nemzeti területen". Hozzátette, hogy az USA nem közölt listát a biztonsági személyzetről, és a biztonságot az olasz állam garantálja.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A minneapolisi események után az olasz közvélemény különösen érzékenyen reagált a hírekre. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az olasz közszolgálati műsorszolgáltató, a Rai két újságíróját ICE-tisztviselők fenyegették meg, miközben a városban tudósítottak.

Lombardia régió kormányzója, Attilio Fontana próbálta nyugtatni a kedélyeket, azt sugallva, hogy az ICE-ügynököket az amerikai alelnök és külügyminiszter védelmére küldenék Olaszországba, míg Giorgia Meloni miniszterelnök politikai ellenfelei a kormány hallgatását bírálták az ügyben.
Címlapkép: Getty Images
