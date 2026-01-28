Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
Ez durva: autóbalesetet szenvedett a PL-csapat két játékosa, így vannak órákkal a meccs előtt
Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek - számolt be a Nemzeti Sport.
Kisebb közlekedési baleset történt a Tottenham Hotspur két labdarúgójával, amikor a repülőtér felé tartottak. Randal Kolo Muani és Wilson Odobert a londoni klub játékosai, akik az Eintracht Frankfurt elleni szerdai Bajnokok Ligája-találkozóra indultak volna csapattársaikkal.
Thomas Frank vezetőedző a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két érintett futballista csak az éjszakai órákban tudott csatlakozni a kerethez. Hozzátette, hogy várakozásai szerint szerda este mindketten bevethetők lesznek. Részletekbe nem kívánt bocsátkozni, mindössze annyit árult el, hogy defekt miatt történt a baleset, és szerencsére senki sem sérült meg.
A szakvezetőnek egyébként is komoly gondot okoz a szűkös játékoskeret. Sérülés miatt nem számíthat James Maddisonra, Mohammed Kudusra, Lucas Bergvallra, Dejan Kulusevskire, Richarlisonra, Pedro Porróra és Micky van de Venre sem.
A Tottenham teljesítménye meglehetősen hullámzó a mostani idényben. A Bajnokok Ligájában eddig hét mérkőzést játszottak, és közülük csak a címvédő Paris Saint-Germain tudta legyőzni őket. Ezzel szemben a hazai bajnokságban jóval szerényebb eredményeket érnek el: a Premier League-ben jelenleg a 14. helyen állnak, és az elmúlt 14 fordulóban mindössze kétszer tudtak győzni.
A BL csoportkörének tabelláján a londoni együttes az ötödik helyet foglalja el, ami azt jelenti, hogy már matematikailag is biztosította helyét a kieséses szakaszban. A mostani találkozó egyben a csoportkör zárófordulója. Győzelem esetén a Tottenham közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutna, míg ellenfele, a 33. helyen álló Frankfurt számára már eldőlt, hogy nem folytathatja szereplését a sorozatban. A lehetséges kiesőkről, az esélyekről ma reggel írtunk a Pénzcentrumon, olvasd el újra:
