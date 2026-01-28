Ez durva: autóbalesetet szenvedett a PL-csapat két játékosa, így vannak órákkal a meccs előtt

Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek - számolt be a Nemzeti Sport.

Kisebb közlekedési baleset történt a Tottenham Hotspur két labdarúgójával, amikor a repülőtér felé tartottak. Randal Kolo Muani és Wilson Odobert a londoni klub játékosai, akik az Eintracht Frankfurt elleni szerdai Bajnokok Ligája-találkozóra indultak volna csapattársaikkal.

Thomas Frank vezetőedző a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két érintett futballista csak az éjszakai órákban tudott csatlakozni a kerethez. Hozzátette, hogy várakozásai szerint szerda este mindketten bevethetők lesznek. Részletekbe nem kívánt bocsátkozni, mindössze annyit árult el, hogy defekt miatt történt a baleset, és szerencsére senki sem sérült meg.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 878,50M € Edző: Thomas Frank Bajnokság: UEFA Champions League Jelenlegi helyezés: #5 UEFA Champions League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Liverpool 7 5 0 2 14 8 6 15 5. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15 7 8 14 6. Paris Saint Germain 7 4 1 2 20 10 10 13 Adatlap létrehozva: 2026.01.28.

A szakvezetőnek egyébként is komoly gondot okoz a szűkös játékoskeret. Sérülés miatt nem számíthat James Maddisonra, Mohammed Kudusra, Lucas Bergvallra, Dejan Kulusevskire, Richarlisonra, Pedro Porróra és Micky van de Venre sem.

A Tottenham teljesítménye meglehetősen hullámzó a mostani idényben. A Bajnokok Ligájában eddig hét mérkőzést játszottak, és közülük csak a címvédő Paris Saint-Germain tudta legyőzni őket. Ezzel szemben a hazai bajnokságban jóval szerényebb eredményeket érnek el: a Premier League-ben jelenleg a 14. helyen állnak, és az elmúlt 14 fordulóban mindössze kétszer tudtak győzni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A BL csoportkörének tabelláján a londoni együttes az ötödik helyet foglalja el, ami azt jelenti, hogy már matematikailag is biztosította helyét a kieséses szakaszban. A mostani találkozó egyben a csoportkör zárófordulója. Győzelem esetén a Tottenham közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutna, míg ellenfele, a 33. helyen álló Frankfurt számára már eldőlt, hogy nem folytathatja szereplését a sorozatban. A lehetséges kiesőkről, az esélyekről ma reggel írtunk a Pénzcentrumon, olvasd el újra: