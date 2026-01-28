2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Accident Car Crash With Bicycle On Road
Sport

Ez durva: autóbalesetet szenvedett a PL-csapat két játékosa, így vannak órákkal a meccs előtt

Pénzcentrum
2026. január 28. 16:43

Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek - számolt be a Nemzeti Sport.

Kisebb közlekedési baleset történt a Tottenham Hotspur két labdarúgójával, amikor a repülőtér felé tartottak. Randal Kolo Muani és Wilson Odobert a londoni klub játékosai, akik az Eintracht Frankfurt elleni szerdai Bajnokok Ligája-találkozóra indultak volna csapattársaikkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Thomas Frank vezetőedző a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két érintett futballista csak az éjszakai órákban tudott csatlakozni a kerethez. Hozzátette, hogy várakozásai szerint szerda este mindketten bevethetők lesznek. Részletekbe nem kívánt bocsátkozni, mindössze annyit árult el, hogy defekt miatt történt a baleset, és szerencsére senki sem sérült meg.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 878,50M €
Edző: Thomas Frank
Jelenlegi helyezés: #5
UEFA Champions League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
4.
Liverpool
7
5
0
2
14
8
6
15
5.
Tottenham Hotspur
7
4
2
1
15
7
8
14
6.
Paris Saint Germain
7
4
1
2
20
10
10
13
Adatlap létrehozva: 2026.01.28.

A szakvezetőnek egyébként is komoly gondot okoz a szűkös játékoskeret. Sérülés miatt nem számíthat James Maddisonra, Mohammed Kudusra, Lucas Bergvallra, Dejan Kulusevskire, Richarlisonra, Pedro Porróra és Micky van de Venre sem.

A Tottenham teljesítménye meglehetősen hullámzó a mostani idényben. A Bajnokok Ligájában eddig hét mérkőzést játszottak, és közülük csak a címvédő Paris Saint-Germain tudta legyőzni őket. Ezzel szemben a hazai bajnokságban jóval szerényebb eredményeket érnek el: a Premier League-ben jelenleg a 14. helyen állnak, és az elmúlt 14 fordulóban mindössze kétszer tudtak győzni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A BL csoportkörének tabelláján a londoni együttes az ötödik helyet foglalja el, ami azt jelenti, hogy már matematikailag is biztosította helyét a kieséses szakaszban. A mostani találkozó egyben a csoportkör zárófordulója. Győzelem esetén a Tottenham közvetlenül a nyolcaddöntőbe jutna, míg ellenfele, a 33. helyen álló Frankfurt számára már eldőlt, hogy nem folytathatja szereplését a sorozatban. A lehetséges kiesőkről, az esélyekről ma reggel írtunk a Pénzcentrumon, olvasd el újra:

Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
EZ IS ÉRDEKELHET
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #foci #sport #labdarúgás #közlekedési baleset #autóbaleset #bajnokok ligája #premier league #tottenham

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:34
17:23
17:15
17:07
16:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 16:08
Jönnek a kormány bejelentései: a januári rezsistop részleteiről is beszél Gulyás Gergely?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 16:03
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
Agrárszektor  |  2026. január 28. 16:32
Sok gazda későn jön rá, hogy baj van: pedig könnyen meg lehetne úszni