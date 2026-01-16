Két, a magyar tájhoz szorosan kötődő, mégis egyre sérülékeny élőlény került a figyelem középpontjába 2026-ban: íme, bemutatjuk az év vadvirágát és az az év hüllőjét!
Lélegzetelállító videón a 2026-os Red Bull: íme, így mutatták be az új kasztnit + videó
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, és ezzel hivatalosan is elindította a Forddal közös motorprogramját - számolt be a BBC.
A bemutató helyszínéül a detroiti Michigan Central Station szolgált, ahol a Red Bull és a Ford megerősítette: közös fejlesztésű erőforrással készülnek a 2026-os szabályváltozások utáni korszakra.
A csapatfőnök, Laurent Mekies szerint azonban illúzió lenne azonnali sikert várni az új partnerségtől. "A nulláról indulni, és már az első futamtól azon a szinten teljesíteni, ahol a versenytársak vannak – akik közül néhányan közel kilencven éve foglalkoznak ezzel –, egyszerűen irreális elvárás lenne" – fogalmazott. Hozzátette, tisztában vannak vele, hogy nehézségek, fejfájás és álmatlan éjszakák várnak rájuk, de meg van győződve arról, hogy hosszabb távon felérnek majd a csúcsra.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen továbbra is a csapat első számú versenyzője marad, mellé pedig a Racing Bullstól előléptetett francia Isack Hadjar érkezik. Verstappen a tavalyi idényben mindössze két ponttal maradt el a világbajnok Lando Norristól, miközben a Red Bull a konstruktőri bajnokságban csak a harmadik helyen zárt. A Red Bull 2026-os festését itt nézheted meg egy videón:
Az elmúlt öt évben a Red Bull saját motorrészleget épített ki milton keynes-i központjában, ahol mintegy 700 új munkatársat vettek fel. A Ford nem sokkal a projekt indulása után csatlakozott, és azóta munkaerővel, valamint technológiai háttérrel támogatja az istállót. Az amerikai gyártó mellett a német Audi és a General Motors is 2026-ban lép be motorgyártóként a Forma–1-be.
A bemutatón az is kiderült, hogy a Red Bull az elmúlt tíz év matt festése után visszatér a fényes felülethez, amely a csapat eredeti Forma–1-es megjelenését idézi. A testvércsapat Racing Bulls szintén új színvilágot kap, és a 18 éves brit újonc, Arvid Lindblad veszi át Hadjar helyét Liam Lawson csapattársaként.
A Red Bull Powertrains műszaki igazgatója, Ben Hodgkinson – aki korábban húsz évet töltött a Mercedesnél – elmondta, hogy a nulláról indulásnak vannak hátrányai, de bízik az általa felépített csapatban és a rendelkezésre álló létesítményekben. "Úgy gondolom, lemaradásból indultunk, de szerintem az embereink és az infrastruktúránk jobbak, mint bárki másé. Hogy az első futamra beérjük-e a riválisokat, azt még nem tudom" – tette hozzá.
A Ford számos területen segíti a Red Bullt: támogatja a toborzást, csúcstechnológiás gyártási kapacitást biztosít, és kihasználja beszerzési erejét az elektromos alkatrészek piacán. Hodgkinson kiemelte, hogy egy önálló Forma–1-es motorgyártónak a kis darabszám miatt szinte esélye sincs meggyőzni a beszállítókat, ám ha a Ford kopogtat az ajtón, mindenki sokkal nyitottabbá válik.
A 2026-os szabályváltozások jelentős átalakulást hoznak: a teljesítmény nagyjából fele-fele arányban oszlik majd meg a belső égésű motor és az elektromos rendszer között, miközben kötelezővé válik a teljesen fenntartható üzemanyag használata.
Hodgkinson kitért a kompressziós aránnyal kapcsolatos vitára is, amely szerint a Mercedes és a Red Bull kihasználhatta volna az anyagok hőtágulását a szabályok kijátszására. Szerinte az előírások egyértelműek: a 16:1-es kompresszióhatárt szobahőmérsékleten kell mérni, és pontosan rögzítik, hogyan kell ezt elvégezni. Az FIA január 22-re egyeztetést hívott össze a motorgyártókkal a kérdés részletes tisztázására.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.