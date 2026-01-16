Lélegzetelállító videón a 2026-os Red Bull: íme, így mutatták be az új kasztnit + videó

A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, és ezzel hivatalosan is elindította a Forddal közös motorprogramját - számolt be a BBC.

A bemutató helyszínéül a detroiti Michigan Central Station szolgált, ahol a Red Bull és a Ford megerősítette: közös fejlesztésű erőforrással készülnek a 2026-os szabályváltozások utáni korszakra.

A csapatfőnök, Laurent Mekies szerint azonban illúzió lenne azonnali sikert várni az új partnerségtől. "A nulláról indulni, és már az első futamtól azon a szinten teljesíteni, ahol a versenytársak vannak – akik közül néhányan közel kilencven éve foglalkoznak ezzel –, egyszerűen irreális elvárás lenne" – fogalmazott. Hozzátette, tisztában vannak vele, hogy nehézségek, fejfájás és álmatlan éjszakák várnak rájuk, de meg van győződve arról, hogy hosszabb távon felérnek majd a csúcsra.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen továbbra is a csapat első számú versenyzője marad, mellé pedig a Racing Bullstól előléptetett francia Isack Hadjar érkezik. Verstappen a tavalyi idényben mindössze két ponttal maradt el a világbajnok Lando Norristól, miközben a Red Bull a konstruktőri bajnokságban csak a harmadik helyen zárt. A Red Bull 2026-os festését itt nézheted meg egy videón:

Az elmúlt öt évben a Red Bull saját motorrészleget épített ki milton keynes-i központjában, ahol mintegy 700 új munkatársat vettek fel. A Ford nem sokkal a projekt indulása után csatlakozott, és azóta munkaerővel, valamint technológiai háttérrel támogatja az istállót. Az amerikai gyártó mellett a német Audi és a General Motors is 2026-ban lép be motorgyártóként a Forma–1-be.

A bemutatón az is kiderült, hogy a Red Bull az elmúlt tíz év matt festése után visszatér a fényes felülethez, amely a csapat eredeti Forma–1-es megjelenését idézi. A testvércsapat Racing Bulls szintén új színvilágot kap, és a 18 éves brit újonc, Arvid Lindblad veszi át Hadjar helyét Liam Lawson csapattársaként.

A Red Bull Powertrains műszaki igazgatója, Ben Hodgkinson – aki korábban húsz évet töltött a Mercedesnél – elmondta, hogy a nulláról indulásnak vannak hátrányai, de bízik az általa felépített csapatban és a rendelkezésre álló létesítményekben. "Úgy gondolom, lemaradásból indultunk, de szerintem az embereink és az infrastruktúránk jobbak, mint bárki másé. Hogy az első futamra beérjük-e a riválisokat, azt még nem tudom" – tette hozzá.

A Ford számos területen segíti a Red Bullt: támogatja a toborzást, csúcstechnológiás gyártási kapacitást biztosít, és kihasználja beszerzési erejét az elektromos alkatrészek piacán. Hodgkinson kiemelte, hogy egy önálló Forma–1-es motorgyártónak a kis darabszám miatt szinte esélye sincs meggyőzni a beszállítókat, ám ha a Ford kopogtat az ajtón, mindenki sokkal nyitottabbá válik.

A 2026-os szabályváltozások jelentős átalakulást hoznak: a teljesítmény nagyjából fele-fele arányban oszlik majd meg a belső égésű motor és az elektromos rendszer között, miközben kötelezővé válik a teljesen fenntartható üzemanyag használata.

Hodgkinson kitért a kompressziós aránnyal kapcsolatos vitára is, amely szerint a Mercedes és a Red Bull kihasználhatta volna az anyagok hőtágulását a szabályok kijátszására. Szerinte az előírások egyértelműek: a 16:1-es kompresszióhatárt szobahőmérsékleten kell mérni, és pontosan rögzítik, hogyan kell ezt elvégezni. Az FIA január 22-re egyeztetést hívott össze a motorgyártókkal a kérdés részletes tisztázására.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA