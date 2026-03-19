Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Gurney a kórház folyosóján
Egészség

Újabb fordulat a Nyírő-botrányban: inkább a létszámhiány, minthogy visszavegyék a felmondott szakembereket?

Pénzcentrum
2026. március 19. 09:11

Lemondott ugyan Ézsi Robin, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója, ám a felmondási idejüket töltő pszichiáterek visszavételéről egyelőre nem született döntés. Az ideiglenesen kinevezett vezető hétfőre ígért választ - íja a 24.hu.

Már februárban, a tömeges felmondások előtt súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. Az előző hónap végére mindössze két szakorvos és négy rezidens maradt a 70 ágyas akut osztály ellátására. Március elejére további 18 pszichiáter felmondása nehezítette a helyzetet. A dolgozók részéről ez egy protest lépés volt az intézményigazgató Ézsi Robin ellen, akivel szemben a kritika súlyos szakmaiatlanság volt, hiszen Ézsi korábban "mágusképző akadémiát" vezetett, miközben pszichiáter végzettséggel nem is rendelkezett.

Március 14-ével megszűnt Ézsi Robin megbízatása a Nyírő Gyula Intézet élén – távozását a felmondásukat benyújtó orvosok követelték –, a helyzet azonban korántsem rendeződött.

Azóta kiderült, a 19 pszichiáter visszatérne dolgozni, de hogy erre lesz-e lehetőségük, az csak a mai napon dől el.

Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke és a kórház szakszervezeti csoportjának vezetője a Népszavának elmondta: az ideiglenesen megbízott főigazgató, Sárosi Andrea orvosigazgató szóban megígérte, hogy hétfőn mindenki megkapja a szükséges iratokat.

A felmondás visszavonása ugyanis nem automatikus: minden dolgozónak külön kell bejelentenie szándékát, a munkáltatónak pedig jóvá kell hagynia azt. Srádi Péter figyelmeztetett: ha bárkit nem vesznek vissza, a többiek szolidárisak lesznek, és ismét benyújtják felmondásukat.

A szakszervezeti vezető emlékeztetett arra is, hogy az egyik legfontosabb követelésük az volt, minden pszichiátriai ügyeletben szakorvos lássa el a betegeket. Szerinte áprilistól ez is rendeződhet, mert a budapesti pszichiáterek újrakötik túlmunkaszerződéseiket, és megkezdődött a fővárosi pszichiátriai ellátás átszervezésének előkészítése. Arról viszont nem tudott nyilatkozni, hogy a korábban távozott 15 szakorvos visszatérhet-e az intézetbe a korábban mágusképzőt vezető, üzemorvos-végzettségű Ézsi Robin távozása után.

Takács Péter egészségügyi államtitkár a Magyar Hangnak azt nyilatkozta, hogy a főigazgatót feloldhatatlan munkahelyi feszültség miatt menesztették, és nagyon sokat kellett dolgoznia azért, hogy ne omoljon össze a pszichiátriai ellátás. Az ágazatban dolgozó pszichiáterek tömeges tiltakozásáról azt mondta: a politikai akciót valaki szervezi, és szerinte öngól "országos hisztit, balhét csinálni egy munkahelyi feszültségből, ami azóta már meg is oldódott".

A Nyírő-ügy a Kormányinfón is szóba került: Gulyás Gergely az RTL kérdésére közölte, hogy az egészségügyi kormányzat feladata az intézet pszichiátriai ellátásának biztosítása. A szakemberek korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy a Nyírő Gyula OPAI-ban fenntarthatatlanná vált a folyamatos túlterheltség és a nem megfelelő orvoslétszám. Az ügyben indított petíciót február közepéig több mint 500 pszichiáter írta alá, a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és a mentális egészségügyi területen dolgozók pedig szolidaritásukat fejezték ki a Nyírő munkavállalóival.
