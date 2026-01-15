Fél évre tiltották el a fiatal dartsost: doppingügy van a háttérben, van még visszaút neki?

Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték - tudósított a BBC.

A Darts Szabályozó Hatóság (DRA) közleményében megerősítette, hogy a 27 éves játékos elismerte a doppingszabályok megsértését. A január 7-i meghallgatáson a fegyelmi bizottság megállapította, hogy Taylor kokaint és kannabiszt fogyasztott, de ez a világbajnokság kezdete előtt, versenyen kívüli időszakban történt.

Az angol dartsozó korábban már kapott egy egyhónapos eltiltást egy, a 2024-es év végén elvégzett drogteszt pozitív eredménye miatt. A most kiszabott, második szabályszegésért járó hat hónapos büntetés a brit antidopping ügynökség előírásainak megfelelően született.

Taylor az első fordulóban legyőzte Oskar Lukasiakot, de a második kör előtt kizárták a tornáról. Ellenfele, az ötödik kiemelt walesi Jonny Clayton így játék nélkül jutott be a harmadik fordulóba.

Taylor közleményben kért bocsánatot a történtekért. Azt mondta, mentális egészségét súlyosan megviselték különféle személyes traumák, és megígérte, hogy szakmai segítséget fog kérni. Az ítélet következtében a játékos elveszítette a világbajnokság második köréért járó 25 ezer fontos pénzdíjat. Ennek hatására kicsúszott a világranglista legjobb 64 játékosa közül, így 2026-ra elveszítette PDC-túrkártyáját is.