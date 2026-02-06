Egy tetszőleges estén Budapesten alig kapunk olcsóbban pizzát, mint a sportolók legnagyobb seregszemléjén, a téli olimpián.
Nagyon nagy bajban van a fiatal hokireménység: súlyos vádakat fogalmaztak meg ellene
Súlyos testi sértés vádjával néz szembe Gavin McKenna, a Penn State egyetem 18 éves csatára, akit sokan a 2026-os NHL-draft első választottjaként tartanak számon - közölte a CNN.
A pennsylvaniai State College hatóságai szerdán emeltek vádat a fiatal jégkorongozó ellen. A rendőrség közlése szerint McKenna egy január végi incidens miatt került a hatóságok célkeresztjébe. A Penn State jégkorongcsapata közölte, hogy tudnak a McKenna ellen felhozott vádakról, de további nyilatkozatot egyelőre nem kívánnak tenni.
Az eset január 31-én, szombat este történt, azon a napon, amikor a Nittany Lions hosszabbításban kikapott a Michigan State-től egy szabadtéri mérkőzésen. A rendőrség szerint McKenna este fél kilenc körül szóváltásba keveredett egy 21 éves férfival, akit arcon ütött. A sértett olyan sérüléseket szenvedett, hogy később műtéti beavatkozásra volt szükség.
A kanadai játékost szerdán hallgatták ki, majd 20 000 dolláros óvadék megfizetése után szabadlábra helyezték. Pennsylvania államban a súlyos testi sértés akár 20 év börtönnel is büntethető. Az előzetes meghallgatást február 11-ére tűzték ki.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
McKenna idén első évét tölti a Penn State egyetemi csapatánál, ahová azután igazolt, hogy az NCAA feloldotta azt a tilalmat, amely korábban kizárta a kanadai juniorligákból érkező játékosokat. A mostani szezonban eddig 24 mérkőzésen 11 gólt szerzett és 21 gólpasszt adott, ezzel 18 győzelemhez segítette csapatát.
Szakértők generációs tehetségként beszélnek róla, és sokan biztosra veszik, hogy a júniusi, Buffalóban rendezendő NHL-drafton őt választják majd ki elsőként. A múlt hónapban a kanadai válogatott tagjaként bronzérmet nyert az U20-as világbajnokságon.
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Nyilvánosan figyelmeztette Cristiano Ronaldót a Szaúdi Pro Liga, miután kérdésessé vált a portugál sztár jövője az Al-Nassrban.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a...
A rapper felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és körbeautózta vele a pályát
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom.
Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Imane Khelif kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy nemvizsgálatnak - ha ez az ára, hogy indulhasson Los Angelesben.
Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!