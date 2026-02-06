Nagyon nagy bajban van a fiatal hokireménység: súlyos vádakat fogalmaztak meg ellene

Súlyos testi sértés vádjával néz szembe Gavin McKenna, a Penn State egyetem 18 éves csatára, akit sokan a 2026-os NHL-draft első választottjaként tartanak számon - közölte a CNN.

A pennsylvaniai State College hatóságai szerdán emeltek vádat a fiatal jégkorongozó ellen. A rendőrség közlése szerint McKenna egy január végi incidens miatt került a hatóságok célkeresztjébe. A Penn State jégkorongcsapata közölte, hogy tudnak a McKenna ellen felhozott vádakról, de további nyilatkozatot egyelőre nem kívánnak tenni.

Az eset január 31-én, szombat este történt, azon a napon, amikor a Nittany Lions hosszabbításban kikapott a Michigan State-től egy szabadtéri mérkőzésen. A rendőrség szerint McKenna este fél kilenc körül szóváltásba keveredett egy 21 éves férfival, akit arcon ütött. A sértett olyan sérüléseket szenvedett, hogy később műtéti beavatkozásra volt szükség.

A kanadai játékost szerdán hallgatták ki, majd 20 000 dolláros óvadék megfizetése után szabadlábra helyezték. Pennsylvania államban a súlyos testi sértés akár 20 év börtönnel is büntethető. Az előzetes meghallgatást február 11-ére tűzték ki.

McKenna idén első évét tölti a Penn State egyetemi csapatánál, ahová azután igazolt, hogy az NCAA feloldotta azt a tilalmat, amely korábban kizárta a kanadai juniorligákból érkező játékosokat. A mostani szezonban eddig 24 mérkőzésen 11 gólt szerzett és 21 gólpasszt adott, ezzel 18 győzelemhez segítette csapatát.

Szakértők generációs tehetségként beszélnek róla, és sokan biztosra veszik, hogy a júniusi, Buffalóban rendezendő NHL-drafton őt választják majd ki elsőként. A múlt hónapban a kanadai válogatott tagjaként bronzérmet nyert az U20-as világbajnokságon.