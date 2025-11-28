Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, hogy csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.

Mint írták, november elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált. Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást.

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a mentősök perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást.

Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdték a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba

- írták. Hozzátették, hogy a sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy a mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. Megjegyezték, hogy a kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását bajtársaik végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kiemelték, hogy ez nem azt jelenti, hogy a mentők "húzzák az időt" a helyszínen, az elvégzett beavatkozások minden esetben kizárólag a beteg érdekét szolgálják, bajtársaink zavarása azonban megnehezíti az ellátást.

Kérjük, amennyiben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet bajtársainknak és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni a beteg gyógyulásához, az életmentést és a döntéshozatalt pedig bízzák a szakemberekre

- írták.