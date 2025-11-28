November 29-e szombattól forgalmirend-módosítás lép életbe a XIV. kerületben a Hungária körút - Thököly út csomópontban.
Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek
Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, hogy csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.
Mint írták, november elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált. Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást.
Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a mentősök perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást.
Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdték a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba
- írták. Hozzátették, hogy a sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba.
Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy a mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. Megjegyezték, hogy a kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását bajtársaik végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Kiemelték, hogy ez nem azt jelenti, hogy a mentők "húzzák az időt" a helyszínen, az elvégzett beavatkozások minden esetben kizárólag a beteg érdekét szolgálják, bajtársaink zavarása azonban megnehezíti az ellátást.
Kérjük, amennyiben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet bajtársainknak és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni a beteg gyógyulásához, az életmentést és a döntéshozatalt pedig bízzák a szakemberekre
- írták.
A Pénzcentrum 2025. november 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
A Pénzcentrum 2025. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
A Pénzcentrum 2025. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek.
A Pénzcentrum 2025. november 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé.
A légitársaság elutasította még a 100 fontos átfoglalási díj elengedését is elutasította.
Estétől esős idő érkezik, a hegyvidékeken is esőre válthat a havazás.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megérkeztek a SPAR ünnepi kedvezményei – indul a Kuponkánaán! (x)
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.