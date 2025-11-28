2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
Egy sárga, piros csíkos mentőautó a budapesti Duna-parton a Parlament felé tart.
Utazás

Nekimentek a mentősöknek a vásárlók egy debreceni plázában, miközben azok egy férfi életéért küzdöttek

Pénzcentrum
2025. november 28. 17:27

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, hogy csapatosan bírálni kezdték a mentősöket egy debreceni plázában, miközben ők egy sérült férfi életéért küzdöttek.

Mint írták, november elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihez, aki lezuhant a lépcsőn. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált. Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást.

Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a mentősök perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást.

Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdték a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba

- írták. Hozzátették, hogy a sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy a mentők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól. Megjegyezték, hogy a kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását bajtársaik végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig.

Kiemelték, hogy ez nem azt jelenti, hogy a mentők "húzzák az időt" a helyszínen, az elvégzett beavatkozások minden esetben kizárólag a beteg érdekét szolgálják, bajtársaink zavarása azonban megnehezíti az ellátást. 

Kérjük, amennyiben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet bajtársainknak és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni a beteg gyógyulásához, az életmentést és a döntéshozatalt pedig bízzák a szakemberekre

- írták.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kórház #baleset #mentők #pláza #egészségügy #bevásárlóközpont #debrecen #mentő #sérült #sérülés #szakemberek #országos mentőszolgálat

