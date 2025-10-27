2025. október 27. hétfő Szabina
7 °C Budapest
Egy sárga, piros csíkos mentőautó a budapesti Duna-parton a Parlament felé tart.
Utazás

Rémálom Biatorbágyon: dolgozókra dőlt egy fal munka közben

Pénzcentrum
2025. október 27. 21:08

A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebook-oldalán közölte, hogy délelőtt 10 órakor érkezett hozzájuk a riasztás, hogy a Fő utcában egy támfal dőlt a munkásokra.

A hivatásos tűzoltókon kívül 7 tagjuk is a kárhelyszínre sietett. A helyszín biztosítása után előbb kézi erővel, majd egyik taguk intézkedésére, gépi erővel kisegítve folytatódott a mentés.

A sikeres mentést követően a súlyos sérülteket a mentőszolgálat kórházba szállította.

"Hálás köszönetünk Vass Zoltánnak, aki kérésünkre, a megfelelő munkagépet azonnal rendelkezésünkre bocsájtotta!" - írták. 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kórház #baleset #mentők #tűzoltók #mentőszolgálat #tűzoltó #mentő #sérült #munkás #munkások #tűzoltóság #mentés

