Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét

Thomas Frank, a Tottenham menedzsere kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy csapata gyengén szerepel a Premier League-ben, és a szurkolók egyre nagyobb része kritizálja őt - írta meg a BBC.

A Brentfordtól júniusban érkező Frank irányítása alatt a Spurs egyetlen hazai Premier League győzelme a szezonnyitó mérkőzésen született a Burnley ellen. A csapat jelenleg 13 mérkőzés után mindössze 18 ponttal a 12. helyen áll a bajnokságban.

"Nagyon magabiztos vagyok a vezetőség támogatását illetően. Úgy tűnik, intelligens emberek, akik tudják, hogyan kell üzletet vezetni és tanulnak a futballról. Amikor intelligens emberekkel dolgozunk, ők is látják, hogy minden sikeres dinasztia és klub felépítéséhez idő kell" - nyilatkozta Frank.

A Tottenham szurkolói kifütyülték Guglielmo Vicario kapust, miután hibája gólt eredményezett a Fulham elleni 2-1-es vereség során - a Spurs 10. hazai veresége volt ez 2025-ben. Frank a mérkőzés után "elfogadhatatlannak" nevezte a kapus kifütyülését.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 920,60M Edző: Thomas Frank Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #12 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 11. Bournemouth AFC 13 5 4 4 21 23 -2 19 12. Tottenham Hotspur 13 5 3 5 21 16 5 18 13. Newcastle United 13 5 3 5 17 16 1 18 Adatlap létrehozva: 2025.12.02.

A Newcastle elleni keddi mérkőzés előtt Frank elmondta, hogy megérti a szurkolók csalódottságát. "Teljesen megértem a frusztrációt. Ha nem nyersz, mindig lesz elégedetlenség. Ez normális, különösen, hogy nem nyertünk annyit hazai pályán, mint szerettünk volna, nemcsak idén, hanem hosszabb ideje."

Semmik vagyunk szurkolók nélkül. Egyetlen klub sem ér semmit szurkolók nélkül. A Tottenham semmi a fantasztikus szurkolóink nélkül. Szükségünk van egymásra. A mérkőzések alatt van szükségünk egymásra - ahol erődítményt akarok létrehozni. Erődítményt csak együtt lehet létrehozni - szurkolók, csapat és én

- hangsúlyozta a menedzser.

Vicario a mérkőzés után bocsánatot kért a szurkolóktól a hibájáért és az eredményért.

A második gól az én hibám volt, vállalom a felelősséget. Felnőtt ember vagyok. Mit mondhatok? Nem befolyásolhat minket a lelátón kialakult helyzet. A szurkolóknak joguk van azt tenni, amit gondolnak

- nyilatkozta a 29 éves kapus.