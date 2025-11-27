Újabb nagy kimaradó a téli olimpián: címvédő sérült meg, nem lehet ott Milánóban

Nem védheti meg címét szuperóriás-műlesiklásban Lara Gut-Behrami a februári milánói-cortinai olimpián.

A 34 éves svájci klasszis egy hete szenvedett balesetet edzés közben a coloradói Copper Mountainben, és az első vizsgálatok térdsérülést állapítottak meg. A hazájában elvégzett kontroll alapján aztán kiderült, hogy olyan mértékben károsodtak a szalagok a bal térdében, hogy a jövő héten megműtik, és a teljes alpesi szezont ki kell hagynia, így nem indulhat az ötkarikás játékokon sem.

A kétszeres összetett világkupa-győztes síző júniusban jelentette be, hogy az idei lesz az utolsó szezonja. Most egyelőre nem nem beszélt visszavonulásról, csak annyit mondott, hogy meglátja, milyen tempóban zajlik majd a rehabilitáció.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Gut-Behrami 2022-ben Pekingben szuperóriás-műlesiklásban arany-, óriás-műlesiklásban pedig bronzérmet nyert az ötkarikás játékokon, s van még egy bronza is lesiklásban a 2014-es szocsi olimpiáról. Az összetett világkupa győztesének járó nagy kristálygömböt 2016-ban és 2024-ben emelhette a magasba.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A 2007 óta tartó profi pályafutása során eddig 48 világkupa-futamot nyert, amivel ötödik a női örökranglistán. Világbajnokságokról két arany-, négy ezüst- és három bronzérme van, az elsőt még 2009-ben Val-d'Isere-ben, a legutóbbit a tavalyi szezonban Saalbachban szerezte.

A Pézcentrum nemrégiben interjú készített Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével - többek között a közelgő téli olimpia várható magyar szerepléséről is. Az interjút itt tudod újra elolvasni: