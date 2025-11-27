A Newcastle United hivatalos panaszt nyújt be a francia rendőrség ellen; állításuk szerint erőszakosak voltak a szurkolóikkal.
Újabb nagy kimaradó a téli olimpián: címvédő sérült meg, nem lehet ott Milánóban
Nem védheti meg címét szuperóriás-műlesiklásban Lara Gut-Behrami a februári milánói-cortinai olimpián.
A 34 éves svájci klasszis egy hete szenvedett balesetet edzés közben a coloradói Copper Mountainben, és az első vizsgálatok térdsérülést állapítottak meg. A hazájában elvégzett kontroll alapján aztán kiderült, hogy olyan mértékben károsodtak a szalagok a bal térdében, hogy a jövő héten megműtik, és a teljes alpesi szezont ki kell hagynia, így nem indulhat az ötkarikás játékokon sem.
A kétszeres összetett világkupa-győztes síző júniusban jelentette be, hogy az idei lesz az utolsó szezonja. Most egyelőre nem nem beszélt visszavonulásról, csak annyit mondott, hogy meglátja, milyen tempóban zajlik majd a rehabilitáció.
Gut-Behrami 2022-ben Pekingben szuperóriás-műlesiklásban arany-, óriás-műlesiklásban pedig bronzérmet nyert az ötkarikás játékokon, s van még egy bronza is lesiklásban a 2014-es szocsi olimpiáról. Az összetett világkupa győztesének járó nagy kristálygömböt 2016-ban és 2024-ben emelhette a magasba.
A 2007 óta tartó profi pályafutása során eddig 48 világkupa-futamot nyert, amivel ötödik a női örökranglistán. Világbajnokságokról két arany-, négy ezüst- és három bronzérme van, az elsőt még 2009-ben Val-d'Isere-ben, a legutóbbit a tavalyi szezonban Saalbachban szerezte.
