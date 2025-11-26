Élete állásajánlatát utasította vissza Jürgen Klopp: erről eddig soha nem beszélt

Jürgen Klopp elárulta, hogy 2023-ban visszautasította a német válogatott vezetőedzői posztját, mert úgy érezte, nem hagyhatja el a Liverpoolt egy sikertelen szezon után - írja a Mirror.

A Liverpool legendás korábbi menedzsere egy interjúban beszélt arról, hogy a 2022/23-as szezonban, amikor a csapat csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben, kapott egy ajánlatot a német válogatott irányítására. Klopp azonban úgy érezte, kötelessége helyrehozni a dolgokat az Anfielden, mielőtt távozna.

"Nem akartam így elhagyni a Liverpoolt. Volt egy csapat, voltak emberek, akikkel kapcsolatban álltam. Soha nem voltam olyan hideg, hogy ne emlékezzek a jó dolgokra, amiket egy héttel korábban mondtam egy játékosnak" - nyilatkozta Klopp a Weltnek.

A német szakember hozzátette: "Új játékosokat hoztunk, mint Endo, Gravenberch, Szoboszlai és Mac Allister. Velük és a csapat magját alkotó játékosokkal akartam rendbe hozni a dolgokat. Ez fontos volt számomra. Sikerült is megcsinálnunk. Ennek ellenére megérlelődött bennem a döntés, hogy befejezem a Liverpoolnál."

Klopp végül 2024 januárjában jelentette be, hogy a szezon végén távozik, fáradtságra hivatkozva. A szakember, aki jelenleg a Red Bull csoport globális futballvezetője, elmondta, hogy nem a munkától akart megszabadulni, hanem valami mást szeretett volna csinálni.

"Nem akarom többé a vezetőedzői munkát. Most olyan munkám van, ami kiteljesít és szintén intenzív. Nem alszom tovább reggel és nem fekszem le később este, de sokkal jobban tudom szervezni a munkámat" - magyarázta Klopp.

A Liverpool jelenlegi edzője, Arne Slot nehéz időszakot él át, miután a csapat hat vereséget szenvedett az utóbbi hét bajnoki mérkőzésén, és jelenleg csak a 12. helyen áll a tabellán. Ez a helyzet pletykákat indított el Klopp esetleges visszatéréséről, bár a német szakember nemrég a Diary of a CEO podcastben csak annyit mondott, hogy valamilyen formában "elméletileg lehetséges" a visszatérése, de valószínűtlen, hogy ez vezetőedzői szerepkörben történne.