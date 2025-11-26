Kovács Patrik szerint inkább ellenfelén van a teher, de azt már nagyon várja, hogy színpadra léphessen Londonban.
Élete állásajánlatát utasította vissza Jürgen Klopp: erről eddig soha nem beszélt
Jürgen Klopp elárulta, hogy 2023-ban visszautasította a német válogatott vezetőedzői posztját, mert úgy érezte, nem hagyhatja el a Liverpoolt egy sikertelen szezon után - írja a Mirror.
A Liverpool legendás korábbi menedzsere egy interjúban beszélt arról, hogy a 2022/23-as szezonban, amikor a csapat csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben, kapott egy ajánlatot a német válogatott irányítására. Klopp azonban úgy érezte, kötelessége helyrehozni a dolgokat az Anfielden, mielőtt távozna.
"Nem akartam így elhagyni a Liverpoolt. Volt egy csapat, voltak emberek, akikkel kapcsolatban álltam. Soha nem voltam olyan hideg, hogy ne emlékezzek a jó dolgokra, amiket egy héttel korábban mondtam egy játékosnak" - nyilatkozta Klopp a Weltnek.
A német szakember hozzátette: "Új játékosokat hoztunk, mint Endo, Gravenberch, Szoboszlai és Mac Allister. Velük és a csapat magját alkotó játékosokkal akartam rendbe hozni a dolgokat. Ez fontos volt számomra. Sikerült is megcsinálnunk. Ennek ellenére megérlelődött bennem a döntés, hogy befejezem a Liverpoolnál."
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
11.
Everton
|
12
|
5
|
3
|
4
|
13
|
13
|
0
|
18
|
12.
Liverpool
|
12
|
6
|
0
|
6
|
18
|
20
|
-2
|
18
|
13.
Brentford
|
12
|
5
|
1
|
6
|
18
|
19
|
-1
|
16
Klopp végül 2024 januárjában jelentette be, hogy a szezon végén távozik, fáradtságra hivatkozva. A szakember, aki jelenleg a Red Bull csoport globális futballvezetője, elmondta, hogy nem a munkától akart megszabadulni, hanem valami mást szeretett volna csinálni.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
"Nem akarom többé a vezetőedzői munkát. Most olyan munkám van, ami kiteljesít és szintén intenzív. Nem alszom tovább reggel és nem fekszem le később este, de sokkal jobban tudom szervezni a munkámat" - magyarázta Klopp.
A Liverpool jelenlegi edzője, Arne Slot nehéz időszakot él át, miután a csapat hat vereséget szenvedett az utóbbi hét bajnoki mérkőzésén, és jelenleg csak a 12. helyen áll a tabellán. Ez a helyzet pletykákat indított el Klopp esetleges visszatéréséről, bár a német szakember nemrég a Diary of a CEO podcastben csak annyit mondott, hogy valamilyen formában "elméletileg lehetséges" a visszatérése, de valószínűtlen, hogy ez vezetőedzői szerepkörben történne.
Az Arsenal 13 éves tehetségét, Luis Munozt beválogatták az UEFA Ifjúsági Liga keretébe, és ma akár debütálhat is a nála évekkel idősebb játékosok között.
Mikel Arteta szerint az Arsenal még mindig "más univerzumban" van a Real Madridhoz és a Bayern Münchenhez képest, mivel a londoni klub még sosem nyert...
Cristiano Ronaldo felfüggesztett eltiltást kapott a dublini kiállítása után, így játszhat Portugália világbajnoki nyitómeccsein.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kedden elkészítette a jövő évi labdarúgó-világbajnokság jövő pénteki sorsolásának kalapbeosztását.
Rafael Nadal tanácsokkal látta el a Barcelona fiatal tehetségét, Lamine Yamalt, hangsúlyozva a megfelelő környezet fontosságát a sikeres karrierhez.
Csányi Sándor azt mondta: nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az eredményeket, melyeket Rossi irányítása alatt ért el a magyar válogatott.
A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez.
A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?
Ha az év végig nem jön össze a támogatás, akkor nem tudják folytatni szereplésüket az NB I-ben.
A FIFA és a Szaúd-arábiai Fejlesztési Alap 1 milliárd dolláros együttműködést jelentett be a globális futball-infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a fejlődő országok számára.
A Manchester United 1-0-ra kikapott a meccs nagy részében tíz emberrel játszó Evertontól az Old Traffordon, ami komoly aggodalmakat vet fel a fejlődéssel kapcsolatban.
A háromszoros olimpiai bajnok brit tornász, Max Whitlock bejelentette, hogy visszatér a visszavonulásból, és célba veszi a 2028-as olimpiát.
A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
-
Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár! (x)
Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.