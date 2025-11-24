Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre

A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről, miután 3-0-ra kikaptak hazai pályán a Nottingham Foresttől - jelentette a The Guardian.

Van Dijk nem rejtette véka alá dühét a szombati vereség után, amely a Liverpool hatodik veresége volt hét Premier League mérkőzésen, és a nyolcadik tizenegy tétmérkőzésen. A vereséggel a csapat a tabella alsó felébe csúszott, negatív gólkülönbséggel.

"Egyértelműen cserben hagyjuk őt [Slot vezetőedzőt], de magunkat is. Először magadra kell nézned, aztán segítened kell a többieknek, hogy kikerüljünk ebből a káoszból, mert jelenleg ez egy káosz - ez tény" - nyilatkozta a holland védő.

"Bajnokként nem lehetünk abban a helyzetben, amiben most vagyunk. Mit fogunk tenni? Megpróbáljuk megfordítani a helyzetet, és mindenkinek ezt a mentalitást kellene követnie" - tette hozzá.

Premier League 12. forduló Liverpool 0 3 Nottingham Forest Félidő: 0-1 2025. november 22. szombat 16:00 | Anfield, Liverpool Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 33' Murillo Santiago, 46' Nicolò Savona, 78' Morgan Gibbs-White 75 Labdabirtoklási arány 25 106 Támadások 60 95 Veszélyes támadások 42 4 Kaput eltaláló lövések 7 8 Kaput elkerülő lövések 3 8 Szögletek 6 2 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 Adatlap létrehozva: 2025.11.23.

Van Dijk szokatlanul hangosan és dühösen beszélt a mérkőzés után, miközben a csapattársait is felelősségvállalásra szólította fel. "Dühösnek kell lenned. Számomra a legfontosabb, hogy mindenki vállalja a felelősséget" - hangsúlyozta.

A Liverpool közel 450 millió fontot költött a nyáron a keret megerősítésére, de az eredmények alapján jelentős visszalépés történt. Van Dijk szerint azonban a problémák nem csak az új igazolásokkal kapcsolatosak: "Mindenkinek nehéz. Azt szeretném, ha mindenki felelősséget vállalna a pályán. Ezt kell tennünk, hogy ösztönözzük egymást, hogy jobbá tegyük egymást."

"Ebben a szezonban nincs következetesség, túl sok gólt kapunk, csatákat veszítünk, és mindenki felelős ezért. Felelősséget kell vállalnunk, hogy megfordítsuk ezt a helyzetet. Könnyű ujjal mutogatni, de együtt kell ezt megoldanunk" - magyarázta a csapatkapitány.

A Liverpool következő mérkőzése a PSV ellen lesz a Bajnokok Ligájában, majd hétvégén a West Ham otthonába látogatnak a Premier League-ben. "Szerdán újabb meccs jön, mit fogok csinálni, hazamegyek és sírok? Nem, hazamegyek és megpróbálom kitalálni, hogyan fordíthatjuk meg ezt a helyzetet, és remélem, mindenki más is ezt teszi" - zárta gondolatait Van Dijk.