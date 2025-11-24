Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről, miután 3-0-ra kikaptak hazai pályán a Nottingham Foresttől - jelentette a The Guardian.
Van Dijk nem rejtette véka alá dühét a szombati vereség után, amely a Liverpool hatodik veresége volt hét Premier League mérkőzésen, és a nyolcadik tizenegy tétmérkőzésen. A vereséggel a csapat a tabella alsó felébe csúszott, negatív gólkülönbséggel.
"Egyértelműen cserben hagyjuk őt [Slot vezetőedzőt], de magunkat is. Először magadra kell nézned, aztán segítened kell a többieknek, hogy kikerüljünk ebből a káoszból, mert jelenleg ez egy káosz - ez tény" - nyilatkozta a holland védő.
"Bajnokként nem lehetünk abban a helyzetben, amiben most vagyunk. Mit fogunk tenni? Megpróbáljuk megfordítani a helyzetet, és mindenkinek ezt a mentalitást kellene követnie" - tette hozzá.
Van Dijk szokatlanul hangosan és dühösen beszélt a mérkőzés után, miközben a csapattársait is felelősségvállalásra szólította fel. "Dühösnek kell lenned. Számomra a legfontosabb, hogy mindenki vállalja a felelősséget" - hangsúlyozta.
A Liverpool közel 450 millió fontot költött a nyáron a keret megerősítésére, de az eredmények alapján jelentős visszalépés történt. Van Dijk szerint azonban a problémák nem csak az új igazolásokkal kapcsolatosak: "Mindenkinek nehéz. Azt szeretném, ha mindenki felelősséget vállalna a pályán. Ezt kell tennünk, hogy ösztönözzük egymást, hogy jobbá tegyük egymást."
"Ebben a szezonban nincs következetesség, túl sok gólt kapunk, csatákat veszítünk, és mindenki felelős ezért. Felelősséget kell vállalnunk, hogy megfordítsuk ezt a helyzetet. Könnyű ujjal mutogatni, de együtt kell ezt megoldanunk" - magyarázta a csapatkapitány.
A Liverpool következő mérkőzése a PSV ellen lesz a Bajnokok Ligájában, majd hétvégén a West Ham otthonába látogatnak a Premier League-ben. "Szerdán újabb meccs jön, mit fogok csinálni, hazamegyek és sírok? Nem, hazamegyek és megpróbálom kitalálni, hogyan fordíthatjuk meg ezt a helyzetet, és remélem, mindenki más is ezt teszi" - zárta gondolatait Van Dijk.
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?
Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen.
Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ez pedig rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent.
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat
Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.
A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben
Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.
Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as vb győztesének.
