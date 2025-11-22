2025. november 22. szombat Cecília
2 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép Afganisztánról egy asztali földgömbről. Adobe RGB színprofil.
Sport

Ehhez nem mindennapi bátorság kell: így szervezi a sportot egy nő a tálib rezsim árnyékában

Pénzcentrum
2025. november 22. 17:04

Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért, és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozza a változás érdekében - számolt be a The Guardian.

"Üzenetem minden afgán nőnek, aki sportol, hogy ha bármilyen kis lehetőség adódik, éljenek vele. Soha, de soha ne adják fel" - mondja a 31 éves Samira Asghari, aki jelenleg Európában él száműzetésben, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) legfiatalabb tagjaként dolgozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Asghari feladata, hogy megpróbálja feloldani azokat a korlátozásokat, amelyek megakadályozzák az afgán nőket és lányokat a sportolásban. Ehhez a tálibokkal kell tárgyalnia, ami nem könnyű feladat, de szerinte az afgánok hozzászoktak a nehézségekhez.

"Ha megkérdezünk valakit az utcán, hogy boldog-e, azt mondja: 'Rendben van, senki sem öli egymást'" - magyarázza, hozzátéve, hogy a reformok iránti vágy továbbra is erős az országban, és a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt szeretne előrelépést elérni az iskolai sport fejlesztésével.

"Remélem, hogy tárgyalási pontra juthatunk a tálibokkal, hogy fejlesszük a sportot és az általános iskolai oktatást a lányok számára, hogy legalább a következő generáció megértse, mi a kosárlabda, a futball vagy a taekwondo" - mondja Asghari.

A NOB 2022 decembere óta folyamatos párbeszédet folytat az afgán sporthatóságokkal a tálibok irányítása alatt. Asghari elismeri, hogy a militáns iszlamista szervezettel való tárgyalás nem mindig népszerű, de hangsúlyozza: "Nem hagyhatjuk magukra Afganisztán lányait. A tálibok is emberek. Hiszek a több beszélgetésben, a kommunikációban."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Asghari Rijádból nyilatkozik, ahol az afgán csapat részt vesz az Iszlám Szolidaritási Játékokon, ahol 57 muszlim nemzet versenyez egymással. Afganisztán 76 sportolóval képviselteti magát, ami jóval több, mint a tavalyi párizsi olimpián szereplő hat fős küldöttség. A csapat nagyrészt száműzetésben élőkből áll.

Az afgán sportoló, Mohammad Yousuf Jahangir történelmi első aranyérmet szerzett a játékokon muay thai bokszban, ami Asghari szerint fontos platform lehet az afgán sportolók számára mind sport-, mind politikai szempontból.

"A játékok egyesítik a régiót" - mondja, hozzátéve, hogy a szaúdi vezetésű Iszlám Szolidaritási Sportszövetség diplomáciai szerepet játszhatna a jövőben, akár a tálibokkal való párbeszédben is, bemutatva Szaúd-Arábia fejlődését a nők helyzetének javításában.

Asghari optimista hazája jövőjét és a következő generációk kilátásait illetően. A 2028-as olimpiával kapcsolatban pedig azt mondja: "Hiszem, hogy 2028-ig be kell fektetnünk sportolóinkba, hogy erősebbek legyenek, jobban teljesítsenek, és ne csak részt vegyenek. Ha megfelelően fektetünk be és megfelelően irányítunk, lehetséges, hogy erősebbek leszünk."
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #sport #nők #párizs #boksz #futball #nob #afganisztán #aranyérem #iszlám #los angeles #szaúd-arábia #rijád #kosárlabda

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:31
18:02
17:31
17:04
16:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 22.
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
2025. november 22.
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2025. november 21.
Döbbenet, mennyire kevés magyar engedheti ezt meg magának: bezzeg a Nyugaton!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 22. szombat
Cecília
47. hét
November 22.
A magyar közoktatás napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
2
6 órája
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
3
1 hete
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"
4
1 hete
Hatalmas fordulat a labdarúgásban: az oroszok ellen készülhetnek a magyar válogatott focistái?
5
6 napja
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 18:02
Kvíz: Rajongsz a magyar történelemért? Nézzük, mennyit tudsz a magyar rendszerváltás időszakáról!
Pénzcentrum  |  2025. november 22. 17:31
Robban a bírságbomba: sok haztulaj benézi, milliókat fizethetnek, ha erre nem figyelnek!
Agrárszektor  |  2025. november 22. 17:02
Nehéz döntés előtt a minisztérium: új fajok kerülhetnek a védett listára