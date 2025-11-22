Ehhez nem mindennapi bátorság kell: így szervezi a sportot egy nő a tálib rezsim árnyékában

Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért, és a párbeszéd fontosságát hangsúlyozza a változás érdekében - számolt be a The Guardian.

"Üzenetem minden afgán nőnek, aki sportol, hogy ha bármilyen kis lehetőség adódik, éljenek vele. Soha, de soha ne adják fel" - mondja a 31 éves Samira Asghari, aki jelenleg Európában él száműzetésben, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) legfiatalabb tagjaként dolgozik.

Asghari feladata, hogy megpróbálja feloldani azokat a korlátozásokat, amelyek megakadályozzák az afgán nőket és lányokat a sportolásban. Ehhez a tálibokkal kell tárgyalnia, ami nem könnyű feladat, de szerinte az afgánok hozzászoktak a nehézségekhez.

"Ha megkérdezünk valakit az utcán, hogy boldog-e, azt mondja: 'Rendben van, senki sem öli egymást'" - magyarázza, hozzátéve, hogy a reformok iránti vágy továbbra is erős az országban, és a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt szeretne előrelépést elérni az iskolai sport fejlesztésével.

"Remélem, hogy tárgyalási pontra juthatunk a tálibokkal, hogy fejlesszük a sportot és az általános iskolai oktatást a lányok számára, hogy legalább a következő generáció megértse, mi a kosárlabda, a futball vagy a taekwondo" - mondja Asghari.

A NOB 2022 decembere óta folyamatos párbeszédet folytat az afgán sporthatóságokkal a tálibok irányítása alatt. Asghari elismeri, hogy a militáns iszlamista szervezettel való tárgyalás nem mindig népszerű, de hangsúlyozza: "Nem hagyhatjuk magukra Afganisztán lányait. A tálibok is emberek. Hiszek a több beszélgetésben, a kommunikációban."

Asghari Rijádból nyilatkozik, ahol az afgán csapat részt vesz az Iszlám Szolidaritási Játékokon, ahol 57 muszlim nemzet versenyez egymással. Afganisztán 76 sportolóval képviselteti magát, ami jóval több, mint a tavalyi párizsi olimpián szereplő hat fős küldöttség. A csapat nagyrészt száműzetésben élőkből áll.

Az afgán sportoló, Mohammad Yousuf Jahangir történelmi első aranyérmet szerzett a játékokon muay thai bokszban, ami Asghari szerint fontos platform lehet az afgán sportolók számára mind sport-, mind politikai szempontból.

"A játékok egyesítik a régiót" - mondja, hozzátéve, hogy a szaúdi vezetésű Iszlám Szolidaritási Sportszövetség diplomáciai szerepet játszhatna a jövőben, akár a tálibokkal való párbeszédben is, bemutatva Szaúd-Arábia fejlődését a nők helyzetének javításában.

Asghari optimista hazája jövőjét és a következő generációk kilátásait illetően. A 2028-as olimpiával kapcsolatban pedig azt mondja: "Hiszem, hogy 2028-ig be kell fektetnünk sportolóinkba, hogy erősebbek legyenek, jobban teljesítsenek, és ne csak részt vegyenek. Ha megfelelően fektetünk be és megfelelően irányítunk, lehetséges, hogy erősebbek leszünk."