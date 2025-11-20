Az egyenruhások összesen 58,07 kilogramm feketepiaci terméket foglaltak le,
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát kiskorúsága idején, erről az áldozat maga beszélt a Fókusznak.
Ujvári Bianka részletesen beszámolt arról, hogyan élt vissza helyzetével egykori edzője. "Azért vállaltam arccal és névvel, mert fontosnak tartom, hogy az áldozatok azt érezzék, nincsenek egyedül, és a szégyenérzet elmúljon bennük, mert nem a bántalmazottnak kellene szégyellnie magát, hanem a bántalmazónak" – nyilatkozta a fiatal nő.
A nehéz családi háttérrel rendelkező Bianka számára a vívás jelentette a stabilitást. Bár nem volt kiemelkedően tehetséges, edzője különleges figyelemben részesítette. Ez a figyelem azonban hamarosan visszaéléssé fajult – az edző rendszeresen egy gyulai panzióba vitte a lányt.
A műsorban megszólaló, névtelenséget kérő forrás szerint az edző módszeresen választotta ki áldozatait a nehéz helyzetben lévő lányok közül, és valószínűleg több tanítványát is kihasználhatta.
Miután Bianka jelentette az esetet a békéscsabai klubnak, az edzőt áthelyezték egy másik városba, ahol azonnal elismerésben részesült mint kiváló utánpótlásedző. A lány ezt követően a vívószövetséghez fordult, és jogi lépéseket is tett.
A Magyar Vívószövetség öt évre eltiltotta az edzőt, aki azonban megtámadta a döntést. A büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. Az eredetileg szexuális visszaélés vádját időközben kiskorú veszélyeztetésére minősítették át. Krajcsovicz Anita ügyvéd tájékoztatása szerint az ügyészség súlyosabb büntetést kért, amely akár letöltendő börtönbüntetést is eredményezhet.
Az edző jogi képviselői közleményükben jelezték, hogy védencük a büntetőeljárás jogerős lezárásáig nem kíván nyilatkozni. Álláspontjuk szerint Ujvári Bianka vallomásában ellentmondások találhatók, amelyek kivizsgálása a bíróság feladata. Az ügy tárgyalása november 28-án folytatódik a gyulai járásbíróságon.
