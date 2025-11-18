Érik az újabb súlyos bíróbotrány: most egy női játékvezető pakolt ki

Cristiano Ronaldo a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ez közel egy évtized után az első nyilvános amerikai megjelenése lesz
Lisa Benn, a Women's Super League játékvezetője bírósághoz fordult, miután állítása szerint elvesztette nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezető-edző által elkövetett fizikai inzultus miatt - írta meg a BBC.
A 34 éves Benn a londoni munkaügyi bíróságon hétfőn elmondta, hogy Steve Child, a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) edzője és korábbi Premier League-asszisztens "erőszakosan meglökte" őt. Benn tanúvallomása szerint miután panaszt tett az eset miatt, a PGMOL nem ajánlotta őt olyan erőteljesen, mint korábban, ami miatt elvesztette helyét a FIFA nemzetközi játékvezetői listáján.
A játékvezető állítása szerint Howard Webb, a szervezet vezető játékvezetői tisztviselője és felesége, Bibi Steinhaus-Webb – aki akkor a női játékvezetők vezetője volt – biztosította őt arról, hogy nem éri hátrány a panasz miatt. A PGMOL kivizsgálta az ügyet, de megállapította, hogy Child viselkedése nem érte el a fegyelmi eljárás indításához szükséges szintet.
Az állítólagos incidens egy PGMOL által szervezett, videóbírói (VAR) képzési tornán történt 2023 márciusában. Egy komoly sérülés miatti késés után Benn állítása szerint Child sürgette őt a mérkőzés gyors elkezdésére, megragadta a karját és "erőszakosan a pályára lökte".
A mérkőzés később feszültté vált, és Child utasította a negyedik játékvezetőt, hogy mondja Benn-nek, "fejezze be a játékot". Benn erre azt válaszolta: "ne mondd meg, hogyan vezessek", és egy szitkot is használt Child-dal szemben.
"Megbízható játékvezető vagyok, a legmagasabb szinten vezetek – ez egy U19-es mérkőzés volt" – mondta a bíróságnak. "Felsőbbrendűnek érezte magát, úgy gondolta, bejöhet és megmondhatja, hogyan vezessek, fizikailag kényszerített a pályára – ezt soha nem tette volna meg egy férfi játékvezetővel" – tette hozzá.
A PGMOL képviselője, Jesse Crozier azt sugallta, hogy Child "a karja mögé nyúlt és egyidejűleg a pályára terelte", de Benn elutasította ezt a magyarázatot. Amikor megkérdezték, látta-e Child-ot hasonlóan viselkedni más játékvezetőkkel, Benn azt válaszolta: "Igen, női játékvezetőkkel. Férfi játékvezetőkkel nem."
A mérkőzés végén Child megragadta a karját és azt mondta neki, hogy "meg van jelölve a kártyád", állította Benn. "Annyira dühös volt, hogy kidülledtek a szemei" – tette hozzá.
Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
Az ukrán Olekszandr Uszik lemondott a Boksz Világszervezet (WBO) világbajnoki övéről, így már nem a profi ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnoka.
Szoboszlai Dominiknek még mindig nagyon fáj az utolsó pillanatban kapott góllal történt kiesés, de azt mondta, a válogatott próbálja a pozitívumokat is megtalálni.
Még a dublini repülőtér is előtte tiszteleg, miután Troy Parrott mesterhármast rúgott a magyaroknak, ezzel pótselejtezőbe juttatva az ír válogatottat.
Anthony Joshua rekordösszegért lép ringbe Jake Paul ellen, a szakértők szerint azonban a pénz az egyetlen indok a mérkőzésre.
Az Egyesült Államok különleges vízumrendszert vezet be a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra szurkolók számára, amely gyorsított eljárást biztosít a jegytulajdonosoknak
Körkorlátozás lesz érvényben a gumiabroncsokra a másfél hét múlva sorra kerülő Forma-1-es Katari Nagydíjon, a szezon utolsó előtti versenyhétvégéjén.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) ingyenes tanácsadást és mentális támogatást nyújt a gyűlölet és diszkrimináció áldozatainak az amatőr labdarúgásban.
Ismert focihuligán nyerte a százmilliós lottófőnyereményt: "Nem érdemeltem meg, de az élet nem fair!"
Az egykor az ellenfél szurkolóit vígan püfölő focihuligán azt mondta: szerinte nem érdemelt ekkora pénzt, az életét viszont megváltoztatta.
Luke Littler 18 évesen a világranglista élére került, ezután megnyerte a Grand Slam of Darts tornát.
A női párosban négyszeres Grand Slam-bajnok Babos Tímea hétfőn bejelentette, hogy a januári Australian Open után visszalép a tenisztől, de a 2028-as Los Angeles-i olimpián...
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett.
A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
Az UEFA szavazása szerint a Fradi támadójának bombája lett a játéknap legnagyobb gólja.
Formula-1 las vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
Jövő héten rendezik a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság egyik utolsó versenyhétvégéjét, a Forma 1 mezőnye ezúttal a kaszinók fővárosában, Las Vegasban feszül egymásnak.
Az MLSZ elnökét láthatóan megviselte a vereség, könnyek közt nyilatkozott az újságíróknak a fájdalmas eredmény után.
2026-ban sem lesz ott a magyar válogatott a világbajnokságon, miután az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól, így a pótselejtezőn sem lehet ott márciusban.
A portugál labdarúgó-bírók tiltakozásba kezdtek a klubok és tisztviselők részéről tapasztalt megfélemlítés ellen, miután több súlyos incidens is történt az elmúlt időszakban.
