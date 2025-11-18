Érik az újabb súlyos bíróbotrány: most egy női játékvezető pakolt ki

Lisa Benn, a Women's Super League játékvezetője bírósághoz fordult, miután állítása szerint elvesztette nemzetközi játékvezetői pozícióját, mert panaszt tett egy játékvezető-edző által elkövetett fizikai inzultus miatt - írta meg a BBC.

A 34 éves Benn a londoni munkaügyi bíróságon hétfőn elmondta, hogy Steve Child, a Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) edzője és korábbi Premier League-asszisztens "erőszakosan meglökte" őt. Benn tanúvallomása szerint miután panaszt tett az eset miatt, a PGMOL nem ajánlotta őt olyan erőteljesen, mint korábban, ami miatt elvesztette helyét a FIFA nemzetközi játékvezetői listáján.

A játékvezető állítása szerint Howard Webb, a szervezet vezető játékvezetői tisztviselője és felesége, Bibi Steinhaus-Webb – aki akkor a női játékvezetők vezetője volt – biztosította őt arról, hogy nem éri hátrány a panasz miatt. A PGMOL kivizsgálta az ügyet, de megállapította, hogy Child viselkedése nem érte el a fegyelmi eljárás indításához szükséges szintet.

Az állítólagos incidens egy PGMOL által szervezett, videóbírói (VAR) képzési tornán történt 2023 márciusában. Egy komoly sérülés miatti késés után Benn állítása szerint Child sürgette őt a mérkőzés gyors elkezdésére, megragadta a karját és "erőszakosan a pályára lökte".

Friss és élő eredmények, sporthírek a Pénzcentrum Sportoldalán: KATTINTS!

A mérkőzés később feszültté vált, és Child utasította a negyedik játékvezetőt, hogy mondja Benn-nek, "fejezze be a játékot". Benn erre azt válaszolta: "ne mondd meg, hogyan vezessek", és egy szitkot is használt Child-dal szemben.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Megbízható játékvezető vagyok, a legmagasabb szinten vezetek – ez egy U19-es mérkőzés volt" – mondta a bíróságnak. "Felsőbbrendűnek érezte magát, úgy gondolta, bejöhet és megmondhatja, hogyan vezessek, fizikailag kényszerített a pályára – ezt soha nem tette volna meg egy férfi játékvezetővel" – tette hozzá.

A PGMOL képviselője, Jesse Crozier azt sugallta, hogy Child "a karja mögé nyúlt és egyidejűleg a pályára terelte", de Benn elutasította ezt a magyarázatot. Amikor megkérdezték, látta-e Child-ot hasonlóan viselkedni más játékvezetőkkel, Benn azt válaszolta: "Igen, női játékvezetőkkel. Férfi játékvezetőkkel nem."

A mérkőzés végén Child megragadta a karját és azt mondta neki, hogy "meg van jelölve a kártyád", állította Benn. "Annyira dühös volt, hogy kidülledtek a szemei" – tette hozzá.