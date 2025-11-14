2025. november 14. péntek Aliz
8 °C Budapest
Fegyveres rablók használt a fegyvert, hogy rablás a pénzt, Használja Gun fegyveres rablás, Fegyveres rablók, használt a sablon vagy montázs a design, Banner reklám termék, Nézet felülről. Háttér másolási lehetőséggel.
Sport

Alaposan kirabolták a hétszeres bajnok Tom Brady-t: tíz rugónyi áruval lépett meg a tolvaj + videó

Pénzcentrum
2025. november 14. 14:52

Több mint 9700 dollár értékű baseball- és Pokémon-kártyát loptak el Tom Brady new york-i üzletéből, ahol a tolvaj egy fizetési trükkel játszotta ki a rendszert - írta a USA Today.

Az NYPD közlése szerint egy férfi jelentős értékű gyűjtőkártyát lopott Tom Brady által támogatott CardVault üzletből, amely Manhattan Soho negyedében található.

A rendőrség tájékoztatása alapján az elkövető baseball és Pokémon kártyákat próbált vásárolni, de amikor a fizetés nem sikerült, manuálisan használta az érintéses fizetési rendszert, hogy megkerülje a vásárlási folyamatot és távozzon az árukkal.

A lopás még október 20-án délelőtt történt a Lafayette Street-en található CardVault üzletben. Sem a rendőrség, sem az üzlet nem részletezte, pontosan mely kártyákat tulajdonította el a gyanúsított. A tolvajról egy videót is közzétett a rendőrség:

Brady 2020-ban indította el a CardVault vállalkozást, amely jelenleg nyolc helyszínen működik: Dallasban, Chicagóban, East Rutherfordban (New Jersey), Bostonban, Foxborough-ban (Massachusetts), Mashantucketben (Connecticut), valamint New Yorkban két helyen (Soho és East Hampton). Hamarosan egy kilencedik üzlet is nyílik a minnesotai Bloomingtonban.
Címlapkép: Getty Images
