Nincs vége a kirúgott edző botrányának: pert indít, ha nem fizetik ki a végkielégítését

Pénzcentrum
2025. november 11. 19:12

Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen, miután az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését - írja az ESPN.

Brian Kelly ügyvédei beadványt nyújtottak be az LSU felügyelőbizottsága ellen, amelyben azt állítják, hogy az egyetem szerint nem "bocsátották el hivatalosan" Kellyt a Tigers vezetőedzői pozíciójából. A dokumentumok szerint az LSU most "alapos okkal" próbálja elbocsátani Kellyt, hogy lehetőség szerint elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.

A 48 oldalas kereset szerint az LSU képviselői hétfőn tájékoztatták Kelly csapatát erről az álláspontról, mindössze órákkal a per benyújtása előtt. Kelly ügyvédei "olyan ítéletet kérnek, amely megerősíti, hogy Kelly elbocsátása nem alapos okkal történt, és jogosult a szerződésében foglalt teljes kártérítésre".

Kellyt eredetileg október 26-án mentették fel, egy nappal az LSU Texas A&M elleni 49-25-ös veresége után, amely 5-3-ra rontotta a csapat mérlegét. Akkor az elbocsátást teljesítménnyel kapcsolatos okokkal indokolták, Scott Woodward akkori atlétikai igazgató nyilatkozatában kijelentette: "Nagy reményeink voltak, hogy több SEC és országos bajnoki címhez vezeti a csapatot. Végül az LSU által elvárt szintű siker egyszerűen nem valósult meg."

A kereset szerint az LSU hétfőn közölte Kelly képviselőivel, hogy Woodwardnak "nem volt felhatalmazása Kelly elbocsátására és/vagy egyezségi ajánlatok tételére" októberben, így Kelly hivatalosan soha nem lett elbocsátva. A beadvány három pontban vitatja az LSU állításait, beleértve azt az elképzelést, hogy Kellyt nem bocsátották el, hogy Woodward nem rendelkezett megfelelő felhatalmazással, és hogy bármilyen alapos ok lenne az elbocsátásra.

Kelly szerződése tartalmaz egy "alapos okkal" történő felmondási záradékot, amely lehetővé teszi elbocsátását "lényeges és jelentős NCAA-szabálysértések", bűncselekmény elkövetése vagy "olyan súlyos kötelességszegés miatt, amely folyamatos, komoly tiszteletlenséget mutat az LSU küldetése iránt" vagy "erkölcsi romlottságot jelent".

A kereset hangsúlyozza: "Az LSU soha nem állította, hogy Kellyt alapos okkal bocsátották el, és 2025. november 10. előtt soha nem állította, hogy olyan magatartást tanúsított volna, amely indokolná az ilyen elbocsátást. Éppen ellenkezőleg, az LSU többször is megerősítette, mind nyilvánosan, mind Kelly felé, hogy az elbocsátás a csapat teljesítménye miatt történt, nem alapos okkal."

A dokumentumok szerint az LSU többször is megpróbált egyezségre jutni Kellyvel, beleértve egy 25 millió, majd később 30 millió dolláros ajánlatot. Kelly egyik ajánlatot sem fogadta el. Kelly 2022-ben érkezett az LSU-hoz a Notre Dame-tól, és összesen 34-14-es mérleget ért el.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #per #egyetem #elbocsátás #sport #végkielégítés #edző #sportgazdaság #amerikai foci #edzőváltás

