Raheem Sterling, a Chelsea és az angol válogatott játékosa ismét betörés áldozata lett, ezúttal viszont otthon tartózkodott gyermekeivel.
Nincs vége a kirúgott edző botrányának: pert indít, ha nem fizetik ki a végkielégítését
Brian Kelly jogi eljárást indított az LSU ellen, miután az egyetem állítólag megpróbálja "alapos okkal" elbocsátani, hogy elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését - írja az ESPN.
Brian Kelly ügyvédei beadványt nyújtottak be az LSU felügyelőbizottsága ellen, amelyben azt állítják, hogy az egyetem szerint nem "bocsátották el hivatalosan" Kellyt a Tigers vezetőedzői pozíciójából. A dokumentumok szerint az LSU most "alapos okkal" próbálja elbocsátani Kellyt, hogy lehetőség szerint elkerülje a közel 54 millió dolláros végkielégítés kifizetését.
A 48 oldalas kereset szerint az LSU képviselői hétfőn tájékoztatták Kelly csapatát erről az álláspontról, mindössze órákkal a per benyújtása előtt. Kelly ügyvédei "olyan ítéletet kérnek, amely megerősíti, hogy Kelly elbocsátása nem alapos okkal történt, és jogosult a szerződésében foglalt teljes kártérítésre".
Kellyt eredetileg október 26-án mentették fel, egy nappal az LSU Texas A&M elleni 49-25-ös veresége után, amely 5-3-ra rontotta a csapat mérlegét. Akkor az elbocsátást teljesítménnyel kapcsolatos okokkal indokolták, Scott Woodward akkori atlétikai igazgató nyilatkozatában kijelentette: "Nagy reményeink voltak, hogy több SEC és országos bajnoki címhez vezeti a csapatot. Végül az LSU által elvárt szintű siker egyszerűen nem valósult meg."
A kereset szerint az LSU hétfőn közölte Kelly képviselőivel, hogy Woodwardnak "nem volt felhatalmazása Kelly elbocsátására és/vagy egyezségi ajánlatok tételére" októberben, így Kelly hivatalosan soha nem lett elbocsátva. A beadvány három pontban vitatja az LSU állításait, beleértve azt az elképzelést, hogy Kellyt nem bocsátották el, hogy Woodward nem rendelkezett megfelelő felhatalmazással, és hogy bármilyen alapos ok lenne az elbocsátásra.
Kelly szerződése tartalmaz egy "alapos okkal" történő felmondási záradékot, amely lehetővé teszi elbocsátását "lényeges és jelentős NCAA-szabálysértések", bűncselekmény elkövetése vagy "olyan súlyos kötelességszegés miatt, amely folyamatos, komoly tiszteletlenséget mutat az LSU küldetése iránt" vagy "erkölcsi romlottságot jelent".
A kereset hangsúlyozza: "Az LSU soha nem állította, hogy Kellyt alapos okkal bocsátották el, és 2025. november 10. előtt soha nem állította, hogy olyan magatartást tanúsított volna, amely indokolná az ilyen elbocsátást. Éppen ellenkezőleg, az LSU többször is megerősítette, mind nyilvánosan, mind Kelly felé, hogy az elbocsátás a csapat teljesítménye miatt történt, nem alapos okkal."
A dokumentumok szerint az LSU többször is megpróbált egyezségre jutni Kellyvel, beleértve egy 25 millió, majd később 30 millió dolláros ajánlatot. Kelly egyik ajánlatot sem fogadta el. Kelly 2022-ben érkezett az LSU-hoz a Notre Dame-tól, és összesen 34-14-es mérleget ért el.
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban.
Dróth Zoltánnal egy videóban közölte a szövetségi kapitány, hogy kimarad a keretből, ő maga másra számított ennyi év és ennyi válogatottság után.
A Ferrari egyik vezetője azt várja a Forma-1-es istálló két pilótájától, hogy "fókuszáljanak a vezetésre, és beszéljenek kevesebbet".
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a csapatnak egy új szponzora lesz, a következő négy évben több százmillió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástér.
Az Olimpiai Bizottság 2026-tól megtiltaná a transznemű sportolók részvételét a női versenyeken.
A futballszerető látogatók november 19-től tekinthetik meg a figurát és természetesen szelfizhetnek is vele.
Egy instagrammon található videó rekonstruálhatta, hogy miként szenvedett a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher síbalesetet 12 évvel ezelőtt.
A világranglista-első Luke Humphries lenyűgöző kilencnyilas kiszállóval győzte le Michael Smitht a Darts Grand Slamen.
A Chelsea közleményben tudatta, hogy egyeztetett játékosával a felelőtlen vezetésről.
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
Az Újpest FC menesztette Damir Krznar vezetőedzőt.
2026 téli olimpia: mikor lesz a téli olimpia megnyitó 2026-ban, mi a téli olimpia programja? Magyarország a téli olimpiai játékokon kikkel versenyzik, hol látható a...
Az OTP Bank-Pick Szeged és a Veszprém szombat délutáni bajnoki csúcsrangadója szomorú véget ért, miután a találkozó során a csarnokban elhunyt a hazai klub technikai...
Szoboszlai Dominik szerint csapatának, a Liverpool FC-nek akkor marad esélye a címvédésre a labdarúgó Premier League-ben, ha megőrzi azt a küzdőszellemet.
Adele Nicoll brit sportoló súlylökőként és bobpilótaként is nemzetközi sikerekre tör, ahogy a 2026-os téli olimpiára készül.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai sokak számára megfizethetetlenek, ami komoly kérdéseket vet fel a torna hozzáférhetőségével kapcsolatban.
A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban.
A játék új kiadása jelentősen növelheti a női labdarúgás láthatóságát és segíthet felfedezni eddig ismeretlen tehetségeket is - a szakértők szerint legalábbis.
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon.
