Újabb dollártízmilliós lelépési pénz a láthatáron: mi folyik Amerikában?

Az egyetemi futball élcsapata, az LSU menesztette Brian Kelly vezetőedzőt, miután a csapat elveszítette a Texas A&M elleni mérkőzést szombaton. A döntést követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről - írta meg az ESPN.

Scott Woodward, az LSU atlétikai igazgatója vasárnap este jelentette be Brian Kelly menesztését, miután a játékosokat csapatgyűlésen tájékoztatták a döntésről. A távozás feltételeiről még folynak a tárgyalások, Kelly-nek több mint 54 millió dollár végkielégítés jár. A tárgyalásokon részt vesz Lousiana állam kormányzója, miután töben is elégedetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy a kirúgott edző ekkora végkielégítést kapjon.

"Magas elvárásaink voltak, hogy több SEC és országos bajnoki címet szerez Baton Rouge-ban töltött ideje alatt" - nyilatkozta Woodward. "Végül az LSU által elvárt szintű siker egyszerűen nem valósult meg, és a tegnap esti mérkőzés után döntöttem a változtatás mellett."

Nem ez az első eset ebben a szezonban, amikor egy több tízmillió dolláros végkielégítésről tárgyalnak: néhány hete a Penn State edzőjét, James Franklint rúgta ki csapata, akinek 49,7 millió dollárral tartoznak így. Erről itt írtunk:

A 64 éves Kelly négy szezon alatt 34-14-es mérleget ért el az LSU-nál, mérkőzéseinek közel 71%-át megnyerve. Az utóbbi időben azonban a csapat formája jelentősen visszaesett - az utolsó négy mérkőzésükből hármat elveszítettek az SEC-ben, a szombati Texas A&M elleni vereség során pedig a vendégcsapat 35 pontot szerzett zsinórban a második félidő elején, miközben a Tiger Stadionban "Rúgjátok ki Kelly-t" skandálások hallatszottak.

Kelly 2021 novemberében érkezett a Notre Dame-tól az LSU-hoz egy tízéves, 95 millió dolláros szerződéssel, amelynek 90%-a garantált volt. Éves fizetése valamivel több mint 10,2 millió dollár volt a USA Today edzői adatbázisa szerint.

Az LSU hétfőn bejelentette, hogy Joe Sloan támadókoordinátort és irányítóedzőt is azonnali hatállyal elbocsátották. Sloan 2022-ben csatlakozott a Tigrisekhez, és idén januárban léptették elő támadókoordinátorrá. A csapat támadójátéka idén gyengélkedett - a 124. helyen állnak az országban a futójáték tekintetében (106,3 yard/mérkőzés), és a 91. helyen a vörös zónában való hatékonyságban (58,6%).