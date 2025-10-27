2025. október 27. hétfő Szabina
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Újabb dollártízmilliós lelépési pénz a láthatáron: mi folyik Amerikában?

Pénzcentrum
2025. október 27. 16:49

Az egyetemi futball élcsapata, az LSU menesztette Brian Kelly vezetőedzőt, miután a csapat elveszítette a Texas A&M elleni mérkőzést szombaton. A döntést követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről - írta meg az ESPN.

Scott Woodward, az LSU atlétikai igazgatója vasárnap este jelentette be Brian Kelly menesztését, miután a játékosokat csapatgyűlésen tájékoztatták a döntésről. A távozás feltételeiről még folynak a tárgyalások, Kelly-nek több mint 54 millió dollár végkielégítés jár. A tárgyalásokon részt vesz Lousiana állam kormányzója, miután töben is elégedetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy a kirúgott edző ekkora végkielégítést kapjon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Magas elvárásaink voltak, hogy több SEC és országos bajnoki címet szerez Baton Rouge-ban töltött ideje alatt" - nyilatkozta Woodward. "Végül az LSU által elvárt szintű siker egyszerűen nem valósult meg, és a tegnap esti mérkőzés után döntöttem a változtatás mellett."

Nem ez az első eset ebben a szezonban, amikor egy több tízmillió dolláros végkielégítésről tárgyalnak: néhány hete a Penn State edzőjét, James Franklint rúgta ki csapata, akinek 49,7 millió dollárral tartoznak így. Erről itt írtunk:

Tízmilliókat kaszál a kirúgott futballedző: hihetetlen lelépési pénzt kap
EZ IS ÉRDEKELHET
Tízmilliókat kaszál a kirúgott futballedző: hihetetlen lelépési pénzt kap
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.

A 64 éves Kelly négy szezon alatt 34-14-es mérleget ért el az LSU-nál, mérkőzéseinek közel 71%-át megnyerve. Az utóbbi időben azonban a csapat formája jelentősen visszaesett - az utolsó négy mérkőzésükből hármat elveszítettek az SEC-ben, a szombati Texas A&M elleni vereség során pedig a vendégcsapat 35 pontot szerzett zsinórban a második félidő elején, miközben a Tiger Stadionban "Rúgjátok ki Kelly-t" skandálások hallatszottak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kelly 2021 novemberében érkezett a Notre Dame-tól az LSU-hoz egy tízéves, 95 millió dolláros szerződéssel, amelynek 90%-a garantált volt. Éves fizetése valamivel több mint 10,2 millió dollár volt a USA Today edzői adatbázisa szerint.

Az LSU hétfőn bejelentette, hogy Joe Sloan támadókoordinátort és irányítóedzőt is azonnali hatállyal elbocsátották. Sloan 2022-ben csatlakozott a Tigrisekhez, és idén januárban léptették elő támadókoordinátorrá. A csapat támadójátéka idén gyengélkedett - a 124. helyen állnak az országban a futójáték tekintetében (106,3 yard/mérkőzés), és a 91. helyen a vörös zónában való hatékonyságban (58,6%).
Címlapkép: Getty Images
#elbocsátás #sport #végkielégítés #kirúgás #amerika #dollár #edző #amerikai futball #sportgazdaság #amerikai foci #amerikai sportok #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:31
17:15
17:07
16:49
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
2025. október 27.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
2
1 napja
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
3 napja
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
4
5 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
5
2 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 15:59
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 13:04
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. október 27. 16:28
Egyre több magyar gazda váltana: ezt termelnék a gabonák helyett