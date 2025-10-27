A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására.
Újabb dollártízmilliós lelépési pénz a láthatáron: mi folyik Amerikában?
Az egyetemi futball élcsapata, az LSU menesztette Brian Kelly vezetőedzőt, miután a csapat elveszítette a Texas A&M elleni mérkőzést szombaton. A döntést követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről - írta meg az ESPN.
Scott Woodward, az LSU atlétikai igazgatója vasárnap este jelentette be Brian Kelly menesztését, miután a játékosokat csapatgyűlésen tájékoztatták a döntésről. A távozás feltételeiről még folynak a tárgyalások, Kelly-nek több mint 54 millió dollár végkielégítés jár. A tárgyalásokon részt vesz Lousiana állam kormányzója, miután töben is elégedetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy a kirúgott edző ekkora végkielégítést kapjon.
"Magas elvárásaink voltak, hogy több SEC és országos bajnoki címet szerez Baton Rouge-ban töltött ideje alatt" - nyilatkozta Woodward. "Végül az LSU által elvárt szintű siker egyszerűen nem valósult meg, és a tegnap esti mérkőzés után döntöttem a változtatás mellett."
Nem ez az első eset ebben a szezonban, amikor egy több tízmillió dolláros végkielégítésről tárgyalnak: néhány hete a Penn State edzőjét, James Franklint rúgta ki csapata, akinek 49,7 millió dollárral tartoznak így. Erről itt írtunk:
A 64 éves Kelly négy szezon alatt 34-14-es mérleget ért el az LSU-nál, mérkőzéseinek közel 71%-át megnyerve. Az utóbbi időben azonban a csapat formája jelentősen visszaesett - az utolsó négy mérkőzésükből hármat elveszítettek az SEC-ben, a szombati Texas A&M elleni vereség során pedig a vendégcsapat 35 pontot szerzett zsinórban a második félidő elején, miközben a Tiger Stadionban "Rúgjátok ki Kelly-t" skandálások hallatszottak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Kelly 2021 novemberében érkezett a Notre Dame-tól az LSU-hoz egy tízéves, 95 millió dolláros szerződéssel, amelynek 90%-a garantált volt. Éves fizetése valamivel több mint 10,2 millió dollár volt a USA Today edzői adatbázisa szerint.
Az LSU hétfőn bejelentette, hogy Joe Sloan támadókoordinátort és irányítóedzőt is azonnali hatállyal elbocsátották. Sloan 2022-ben csatlakozott a Tigrisekhez, és idén januárban léptették elő támadókoordinátorrá. A csapat támadójátéka idén gyengélkedett - a 124. helyen állnak az országban a futójáték tekintetében (106,3 yard/mérkőzés), és a 91. helyen a vörös zónában való hatékonyságban (58,6%).
Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, ugyanis átvette a vezetést a pontversenyben.
Bár a világkupa-sorozaton 60 millió forintnál több pénzdíjat nyert, egyetemi státusza miatt nem juthat hozzá a nyereményhez Kós Hubert.
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot.
A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.
David Beckham elárulta, hogy tulajdonosként rendszeresen beleszólt Phil Neville taktikai döntéseibe, mikor az az Inter Miami edzője volt.
Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy nem akart tovább a Liverpool második számú kapusa lenni.
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.
Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.