Milánó, 2026. február 6.Az olimpiai ötkarika a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Megkezdik a magyar korisok a szereplést: ma értük szurkolhatunk az olimpián, itt a keddi program

MTI
2026. február 10. 07:10

Kedden a legnépesebb magyar csapatot adó rövidpályás gyorskorcsolyázók is megkezdik a küzdelmet a milánói-cortinai téli olimpián.

Női 500 méteren Végi Diána Laurára, míg férfi 1000 méteren Nógrádi Bencére és a dél-koreai születésű Moon Wonjunra egyaránt csak selejtező vár a negyeddöntőbe jutásért, ugyanakkor egyiküknek sem lesz egyszerű dolga. Nógrádi például egy futamban szerepel majd korábbi csapattársával, a négy éve ezen a távon magyarként bronzérmes, de már a kínai színeket képviselő Liu Shaoanggal és az idén Eb-bronzérmes Thomas Nadalinivel, ráadásul a harmadik ellenfél, a japán Mijata Sogo is erős.

Moon riválisai sem lesznek könnyebbek, tekintve, hogy a kanadai William Dandjinou a legnagyobb favorit és rajta kívül meg kell még küzdenie korábbi honfitársával, Sin Dongminnel is, valamint a francia Etienne Bastier-vel. Az első kettő mellett a négy leggyorsabb harmadik lép a negyeddöntőbe. Végi várható szereplését pedig már az meghatározza, hogy a sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója a négyes, legelőnytelenebb lesz, így bravúr lenne ha a holland, kanadai, kínai vetélytársat felvonultató négyesből továbbjutna.

Az egyetlen éremosztó szám a 2000 méteres vegyes váltó lesz, amelyben a magyarok négy éve bronzérmet nyertek. Csakhogy azóta nagyot fordult a világ, az akkori csapatból az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang már kínai színekben versenyez - utóbbi Milánóban is rajthoz áll -, az Európa-bajnok Jászapáti Petra térdszalagszakadása miatt lemaradt a mostani ötkarikás játékokról, Kónya Zsófia pedig nem jutott ki. Ennek fényében az új csapattól már az is szép eredmény lenne, ha a negyeddöntőben továbbjutna egy olyan futamból, melyben ott lesz az aranyesélyes holland és olasz négyes, valamint a lengyel kvartett. Az első kettő biztosan elődöntős lesz, a három futamból a két gyorsabb harmadik helyezett is folytathatja a küzdelmet.

Szintén magyar érdekeltség lesz a Fiemme-völgyben, ahol Pónya Sára és Büki Ádám szerepel a klasszikus stílusú egyéni sprintben. Arra szinte esély sincs, hogy előbbi 89 indulóból, utóbbi pedig 95 résztvevőből a legjobb harminc közé kerülve kvalifikálja magát a negyeddöntőbe.

A végelszámolás viszont már csak azért is izgalmas lesz, mert a férfiaknál nagy esélyes norvég Johannes Hösflot Klaebo a 10+10 kilométeren aratott győzelme után megnyerheti második aranyát Olaszországban. Az immár hatszoros olimpiai bajnok skandináv sztárt már csak három diadal választja el attól, hogy honfitársát, Marit Björgent megelőzve minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává váljon. Erre minden esélye megvan, mivel a tavalyi világbajnokságon mind a hat számban a dobogó tetejére állhatott. Ezen kívül további hat számban avatnak bajnokot.

Curlingben a vegyes párosoknál svéd-amerikai döntőt és brit-olasz bronzmérkőzést rendeznek, míg a női szánkósoknál "féltávnál", két futam után a német Julia Taubitz áll az élen. Síugrásban pedig az eddigi meglepetések után kérdés, hogy a vegyes csapatok küzdelmében a favorit szlovének a világkupa-éllovas testvérpárral, Nika és Domen Prevccel érvényesítik-e a papírformát. Szabadstílusú síben a férfi slopestyle, sílövészetben a férfi 20 kilométer, alpesisíben pedig az új szám, a csapat kombináció következik, ezúttal a nőknek. Ez a szám az előző játékokon még egyéni verseny volt, ezúttal viszont nemzetenként két külön résztvevő teljesíti előbb a lesiklást, majd a műlesiklást.

Szintén nagy érdeklődésre tart számot a női jégkorongtorna két nagy esélyesének, a címvédő kanadai és az amerikai csapatnak a csoportrangadója. Nagy meglepetés lenne, ha a végén nem ez a két együttes vívná a döntőt, erre az eddigi hét alkalomból csupán egyszer, 2006-ban éppen Olaszországban akadt példa.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
