Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy a 2026-os világbajnokság lesz az utolsó nagy tornája pályafutása során.
Kiakadt az angol válogatott sztárja: megelégelte a sok sérülést, nem mehet ez így tovább
Keira Walsh, az angol női válogatott középpályása szerint a sportirányító szerveknek jobban oda kellene figyelniük a játékosok véleményére a zsúfolt mérkőzésnaptárral kapcsolatban, miután Katie Reid, az Arsenal védője térdsérülés miatt kiesett a szezon hátralévő részére - írta meg a BBC.
Reid a hetedik játékos, köztük Michelle Agyemang angol válogatott támadó, aki elülső keresztszalag-szakadást (ACL) szenvedett a Women's Super League (WSL) szezon kezdete óta.
"Talán néha túl sok mérkőzést játszunk a zsúfolt versenynaptárban. Nincs elég idő a regenerálódásra" - nyilatkozta a Chelsea játékosa, Walsh. "Végezhetünk kutatásokat, de végső soron azokra kell hallgatni, akik átélik ezt, és együtt kell megtalálnunk a legjobb megoldásokat."
Az Arsenal, amely a múlt szezonban megnyerte a Bajnokok Ligáját, összesen 58 mérkőzést játszott minden sorozatot figyelembe véve - szemben az előző szezon 52 mérkőzésével. Alessia Russo és Beth Mead további hat mérkőzésen lépett pályára, amikor Anglia megnyerte a 2025-ös svájci Európa-bajnokságot.
A kutatások szerint a női játékosok esetében kétszer-hatszor nagyobb az esélye az ACL-sérüléseknek, mint a férfiaknál. "Játékosként néha aggódsz emiatt" - mondta Walsh. "Nehéz helyzet. Továbbra is játszani akarsz ezeken a mérkőzéseken, hétről hétre pályára akarsz lépni a nagy eseményeken. De néha a felsőbb vezetőknek meg kellene hallgatniuk, amit mi, játékosok mondunk."
A WSL Football szervezi a WSL mérkőzéseit, az UEFA felelős a női Bajnokok Ligájáért és az Európa-bajnokságokért, míg a FIFA felügyeli a világbajnokságot. A mérkőzések torlódása a férfi labdarúgásban is problémát jelent.
Rodri, a Manchester City középpályása tavaly szeptemberben - nem sokkal a szezonját végül derékba törő ACL-sérülése előtt - azt nyilatkozta, hogy a játékosok közel álltak a sztrájkhoz tiltakozásul. Ugyanabban a hónapban Jurrien Timber, az Arsenal védője "veszélyesnek" nevezte a menetrendet, és elmondta, hogy ez "nagy téma" az öltözőben.
