Az AC Milan és az Inter Milan megvásárolta a San Siro stadiont, amelyet 99 év után lebontanak, és helyére egy modern, 71 500 férőhelyes arénát...
Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior
Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit. A döntés hátterében az El Clásicón és az azt követő hetekben kirobbant újabb botrányok állnak.
A Bild értesülései szerint Vinícius Júnior napjai meg vannak számlálva a Real Madridnál. A lap úgy tudja, a klub vezetősége a Barcelona elleni 2–1-es győzelem után arra a döntésre jutott, hogy nem tűri tovább a brazil támadó körüli botrányokat, és 2026 nyarán megválik tőle – természetesen megfelelő átigazolási összeg fejében.
A feszültség az El Clásicón csúcsosodott ki, amikor Xabi Alonso a 71. percben lecserélte Viníciust, aki trágár szavakkal és sértő gesztusokkal reagált, majd dühösen beviharzott az öltözőbe. Csak a kapusedző közbelépésére tért vissza, és a kispadon is azt hangoztatta, hogy el akarja hagyni a klubot. A Real Madrid vezetése ezt követően bocsánatkérésre kötelezte a 25 éves játékost, akinek a hírek szerint csapattársai és a stáb előtt is meg kellett alázkodnia.
A Bild megjegyzi: éppen ezen a napon közölt a The Athletic egy cikket, amely a Real öltözői problémáiról számolt be, és egy névtelen játékost idézett, aki szerint „Xabi azt hiszi, hogy Guardiola, pedig csak Xabi”. A német lap szerint a háttérben Vinícius és köre állhat, ami azt mutatja, hogy a feszültség továbbra sem enyhült a brazil és az edző között.
A botrány azóta is folytatódott: a Valencia elleni 4–0-s győzelem alkalmával Vinícius a kijelölt rúgó, Kylian Mbappé helyett vállalta el a tizenegyes elvégzését – és hibázott. Xabi Alonso a meccs után elismerte, hogy ez „felbosszantotta”, és később le is cserélte a játékost.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A történtek után még Florentino Pérez klubelnök is elvesztette türelmét, aki eddig hagyományosan jó kapcsolatot ápolt a sztárfutballistákkal. A Bild szerint Pérez a „senki sem lehet nagyobb a klubnál” elvet követve elhatározta, hogy megválik Viníciustól, akinek 2027-ig szól a szerződése, és piaci értéke 150 millió euró körül mozog. A lap szerint Xabi Alonso nyugalma és az öltöző békéje ennyit bőven megér a Real Madridnak.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.
Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.
Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.