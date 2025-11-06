2025. november 6. csütörtök Lénárd
A kép a Santiago Bernabeu Stadion előtt készült a Real Madrid C.F. mérkőzésének napján a 2013-2014-es szezonban. A mérkőzésen a Real Madrid a Real Sociedad ellen játszott a LIGA BBVA-ban.
Sport

Megelégelték a sok balhét, ajtót mutat sztárjának a Real Madrid: csillagászati összegért távozhat Vinícius Júnior

Pénzcentrum
2025. november 6. 12:26

Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit. A döntés hátterében az El Clásicón és az azt követő hetekben kirobbant újabb botrányok állnak.

A Bild értesülései szerint Vinícius Júnior napjai meg vannak számlálva a Real Madridnál. A lap úgy tudja, a klub vezetősége a Barcelona elleni 2–1-es győzelem után arra a döntésre jutott, hogy nem tűri tovább a brazil támadó körüli botrányokat, és 2026 nyarán megválik tőle – természetesen megfelelő átigazolási összeg fejében.

A feszültség az El Clásicón csúcsosodott ki, amikor Xabi Alonso a 71. percben lecserélte Viníciust, aki trágár szavakkal és sértő gesztusokkal reagált, majd dühösen beviharzott az öltözőbe. Csak a kapusedző közbelépésére tért vissza, és a kispadon is azt hangoztatta, hogy el akarja hagyni a klubot. A Real Madrid vezetése ezt követően bocsánatkérésre kötelezte a 25 éves játékost, akinek a hírek szerint csapattársai és a stáb előtt is meg kellett alázkodnia.

Kapcsolódó cikkeink:

A Bild megjegyzi: éppen ezen a napon közölt a The Athletic egy cikket, amely a Real öltözői problémáiról számolt be, és egy névtelen játékost idézett, aki szerint „Xabi azt hiszi, hogy Guardiola, pedig csak Xabi”. A német lap szerint a háttérben Vinícius és köre állhat, ami azt mutatja, hogy a feszültség továbbra sem enyhült a brazil és az edző között.

A botrány azóta is folytatódott: a Valencia elleni 4–0-s győzelem alkalmával Vinícius a kijelölt rúgó, Kylian Mbappé helyett vállalta el a tizenegyes elvégzését – és hibázott. Xabi Alonso a meccs után elismerte, hogy ez „felbosszantotta”, és később le is cserélte a játékost.

A történtek után még Florentino Pérez klubelnök is elvesztette türelmét, aki eddig hagyományosan jó kapcsolatot ápolt a sztárfutballistákkal. A Bild szerint Pérez a „senki sem lehet nagyobb a klubnál” elvet követve elhatározta, hogy megválik Viníciustól, akinek 2027-ig szól a szerződése, és piaci értéke 150 millió euró körül mozog. A lap szerint Xabi Alonso nyugalma és az öltöző békéje ennyit bőven megér a Real Madridnak.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #foci #sport #barcelona #real madrid #átigazolás #spanyol foci

