2026. január 29. csütörtök Adél
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala (ICE) a DHS (United States Department of Homeland Security) részeként a határokon átnyúló bűnözés és az illegális bevándorlás megelőzésére létrehozott szövetségi bűnüldöző ügynökség.
Sport

Letartóztatások, razziák a Super Bowl-on? Egyre nagyobb a botrány, reagáltak Trumpék is

Pénzcentrum
2026. január 29. 17:43

Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei a tervek szerint bevándorlási ellenőrzéseket tartanak a jövő vasárnapi, Santa Clarában rendezett Super Bowl idején, ami komoly feszültséget kelt a helyi közösségben - számolt be a The Guardian.

A helyi tisztviselők megerősítették, hogy az ICE jelen lesz a Seattle Seahawks és a New England Patriots közötti mérkőzésen. A hivatal korábban is dolgozott már a Super Bowlon és más nagyszabású sporteseményeken, de eddig elsősorban az emberkereskedelem megelőzésére, valamint a hamisított termékek forgalmazásának visszaszorítására összpontosított. Kifejezetten bevándorlási razziákra viszont eddig nem volt példa.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) nem erősítette meg a Levi's Stadion környékére, február 8-ára tervezett műveletekről szóló híreket. Közleményükben azt írták, hogy nem hoznak nyilvánosságra információkat jövőbeli műveletekről.

Úgy tudjuk, hogy a kormányzat ICE-ügynököket akar küldeni a Super Bowlra. Nem tudom, ebből mennyi a valóság

– nyilatkozta Matt Mahan, San Jose polgármestere a KTVU csatornának. A bejelentés azonban már így is aggodalmat keltett a helyi közösségben.

Ez növelni fogja a feszültséget és a félelmet a környékünkön. Már most azt látjuk, hogy az emberek félnek elmenni étterembe, félnek leugrani a sarki boltba, félnek iskolába küldeni a gyerekeiket

– mondta Peter Ortiz, San Jose önkormányzati képviselője.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Corey Lewandowski, Kristi Noem belbiztonsági miniszter tanácsadója már ősszel bejelentette, hogy ügynökök fognak műveleteket végezni a Super Bowl alatt.

Sehol sem biztosíthattok menedéket azoknak, akik illegálisan tartózkodnak ebben az országban, sem a Super Bowlon, sem máshol. Megtalálunk, letartóztatunk, fogdába zárunk és kitoloncolunk

– fogalmazott egy podcastban.

A Trump-kormányzat egyébként "woke"-nak nevezte az NFL-t, és bírálta azt a döntést, hogy Bad Bunny lép fel az idei félidei show-ban. A Puerto Ricó-i előadó legutóbbi turnéjának útvonalából kihagyta az Egyesült Államokat, mert attól tartott, hogy rajongói ICE-razziákkal szembesülhetnek. Donald Trump "szörnyű választásnak" minősítette az idei fellépőket, és közölte, hogy nem vesz részt a mérkőzésen.
Címlapkép: Getty Images
#illegális #sport #razzia #migráció #hatóság #usa #donald trump #bevándorlás #amerikai egyesült államok #nfl #amerikai futball #amerikai foci #sportbotrány #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:32
18:17
17:57
17:43
17:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 29.
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 29.
Kész őrület, mennyiért bálozik idén a fővárosi, vidéki elit: bődületes kiadás lehet egy táncos este
2026. január 29.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
2026. január 29.
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 29. csütörtök
Adél
5. hét
Január 29.
Balassagyarmat napja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
2 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóalany
az a természetes vagy jogi személy akit adókötelezettség terhel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 17:57
Kvíz: Kedvenc italaid egyike a Guinness? Mutasd meg nekünk, mit tudsz az írek híres fekete söréről!
Pénzcentrum  |  2026. január 29. 17:03
Ilyen lakásokban senyvednek magyarok milliói: siralmas a helyzet, ez már tényleg a lakáskatasztrófa?
Agrárszektor  |  2026. január 29. 17:27
Itt a friss előrejelzés: nem sok jót tartogat az időjárás itthon