Letartóztatások, razziák a Super Bowl-on? Egyre nagyobb a botrány, reagáltak Trumpék is

Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei a tervek szerint bevándorlási ellenőrzéseket tartanak a jövő vasárnapi, Santa Clarában rendezett Super Bowl idején, ami komoly feszültséget kelt a helyi közösségben - számolt be a The Guardian.

A helyi tisztviselők megerősítették, hogy az ICE jelen lesz a Seattle Seahawks és a New England Patriots közötti mérkőzésen. A hivatal korábban is dolgozott már a Super Bowlon és más nagyszabású sporteseményeken, de eddig elsősorban az emberkereskedelem megelőzésére, valamint a hamisított termékek forgalmazásának visszaszorítására összpontosított. Kifejezetten bevándorlási razziákra viszont eddig nem volt példa.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) nem erősítette meg a Levi's Stadion környékére, február 8-ára tervezett műveletekről szóló híreket. Közleményükben azt írták, hogy nem hoznak nyilvánosságra információkat jövőbeli műveletekről.

Úgy tudjuk, hogy a kormányzat ICE-ügynököket akar küldeni a Super Bowlra. Nem tudom, ebből mennyi a valóság

– nyilatkozta Matt Mahan, San Jose polgármestere a KTVU csatornának. A bejelentés azonban már így is aggodalmat keltett a helyi közösségben.

Ez növelni fogja a feszültséget és a félelmet a környékünkön. Már most azt látjuk, hogy az emberek félnek elmenni étterembe, félnek leugrani a sarki boltba, félnek iskolába küldeni a gyerekeiket

– mondta Peter Ortiz, San Jose önkormányzati képviselője.

Corey Lewandowski, Kristi Noem belbiztonsági miniszter tanácsadója már ősszel bejelentette, hogy ügynökök fognak műveleteket végezni a Super Bowl alatt.

Sehol sem biztosíthattok menedéket azoknak, akik illegálisan tartózkodnak ebben az országban, sem a Super Bowlon, sem máshol. Megtalálunk, letartóztatunk, fogdába zárunk és kitoloncolunk

– fogalmazott egy podcastban.

A Trump-kormányzat egyébként "woke"-nak nevezte az NFL-t, és bírálta azt a döntést, hogy Bad Bunny lép fel az idei félidei show-ban. A Puerto Ricó-i előadó legutóbbi turnéjának útvonalából kihagyta az Egyesült Államokat, mert attól tartott, hogy rajongói ICE-razziákkal szembesülhetnek. Donald Trump "szörnyű választásnak" minősítette az idei fellépőket, és közölte, hogy nem vesz részt a mérkőzésen.