Az utolsó kör jön a Fradinak az El-ben: nagyon készülnek Keane-ék

A Ferencváros sorsdöntő Európa-liga-mérkőzés előtt áll: a magyar bajnok csütörtökön a Nottingham Forest otthonában játssza az alapszakasz utolsó fordulóját. A zöld-fehérek győzelem esetén biztosan a nyolcaddöntőbe jutnak, döntetlennél más eredmények is befolyásolják a sorsukat, vereség esetén pedig februárban kell rájátszáson kiharcolniuk a legjobb 16 közé jutást.

Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy csapatának agresszív játékra és tudatos kockázatvállalásra lesz szüksége a sikerhez.

A szakember kiemelte, hogy nagy teszt előtt áll a csapat, de vissza kell jönni abból, hogy hazai pályán a bajnoki címre ácsingozó Győrtől kaptak ki a hétvégén, és hogy az előző El-meccsen is csak döntetlenre futotta.

Minden meccs kemény volt, az előző hét is. Ez egy nagy teszt lesz. Agresszívnek kell lennünk, és kockázatot kell vállalnunk. A Fenerbahce elleni idegenbeli találkozó is nagyon nehéznek ígérkezett, ahogy ez is, mégis megoldottuk. Isztambulban működött a játékunk, jól hajtottunk. Lehet, ezúttal is kicsit vissza kell állnunk, többet kell majd védekeznünk, és lesznek nehéz periódusaink, de ez természetes

– vázolta Robbie Keane a várható forgatókönyvet. A szakember azt is elmondta, hogy családtagjai és barátai személyesen szurkolnak majd neki a stadionban.

A Ferencváros számára komoly érvágás, hogy Toon Raemaekers sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára. Keane csalódottságát fejezte ki a belga védő fegyelmezetlensége miatt, amely megfosztja őt attól, hogy egy Premier League-csapattal szemben bizonyíthasson. A két klub közötti anyagi különbségekről szólva Keane realista képet festett.

Ha megnézzük, milyen csapatokkal versenyzünk, hozzájuk képest a mi költségvetésünk elenyésző. Ennek ellenére a nagyok ellen is megálltuk a helyünket. Nem vagyok naiv, nagyon nehéz lesz, de megpróbálunk győzni. Az ellenfélnél értékes, kiváló kvalitású játékosok vannak, Morgan Gibbs-White például egymaga 60 millió eurót ér. Mégis az a célunk, hogy ezúttal is veretlenek maradjunk

– fogalmazott a vezetőedző, aki példaként az angol középpályás piaci értékét emelte ki. Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros norvég középpályása különleges élményként tekint a találkozóra.

Gyerekként a Premier League-meccseket néztem, azon nőttem fel. Az előző szezonban játszottunk a Tottenham Hotspur ellen, most pedig egy másik élvonalbeli angol csapat stadionjában léphetünk pályára. Fantasztikus lenne itt továbbjutni

– mondta a futballista. Úgy látja, hogy a nyáron távozó kulcsjátékosok, köztük Varga Barnabás és Tóth Alex hiánya új lehetőségeket nyitott meg a jelenlegi kerettagok előtt. Zachariassen elismerően beszélt Keane munkájáról is, akit a pályán és az öltözőben egyaránt szenvedélyes, erős kezű vezetőként jellemzett.

A házigazda Nottingham Forest részéről Sean Dyche vezetőedző óvatosságra intette játékosait. Az angol tréner tisztában van azzal, hogy Keane alaposan ismeri az angol futball sajátosságait.

Keane elég jól ismeri az angol futballt, tudja, hogyan működnek itt a dolgok. Hazai pályán megpróbálunk tempót diktálni, és a lehető legtöbb nehéz döntési helyzetbe kényszeríteni az ellenfelet. De jó csapatról van szó, nem véletlenül veretlenek. Ez főleg védekezésben int minket óvatosságra. Ott kell szervezettnek lennünk, hogy abból kiindulva tudjuk megbontani őket

– ismertette elképzeléseit Dyche, aki elismerte, hogy a visszatérés a nemzetközi kupaporondra plusz terhelést jelent csapatának.

Nikola Milenkovic, a Nottingham szerb védője kiemelte, hogy csapata már biztosította helyét a kieséses szakaszban, de ettől függetlenül a lehető legjobb csoportpozícióra törekednek. A szerb válogatott hátvéd szerint a magyar bajnok legyőzéséhez maximális koncentrációra lesz szükségük.

A védekezésünket sikerült stabilizálni, egyre több a kapott gól nélküli mérkőzésünk. A pályán nagyobb az összhang, és javultak a játékosok közötti kapcsolatok is.

- fogalmazott Milenkovic.

Az osztrák Sebastian Gishamer által vezetett összecsapás magyar idő szerint 21 órakor kezdődik. A tét egyértelmű: a Ferencváros győzelem esetén egyenes ágon a nyolcaddöntőbe jut, pontszerzés nélkül viszont februárban kellene kiharcolnia a továbbjutást a legjobb 16 közé.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA