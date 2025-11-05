Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
Alaposan lehúzza a Liverpoolt a legendás edző: ezt gondolja róluk Wenger
Arsene Wenger élesen bírálta a Liverpool azon döntését, hogy a nyáron 116 millió fontért szerződtetett Florian Wirtzet a csapat irányítójaként alkalmazzák, ami szerinte tönkretette a középpályás egységet - jelentette a Mirror.
A korábbi Arsenal menedzser szerint a Liverpool hibát követett el, amikor beleegyezett Wirtz feltételébe, hogy csak akkor igazol a klubhoz, ha a 10-es pozícióban játszatják. "Elkezdték játszatni, és tönkretették a középpályájukat - amely Gravenberch, Mac Allister és Szoboszlai volt. Wirtz játszatásához kivették Szoboszlait" - mondta Wenger a beIN SPORTS-nak.
A német játékos brit rekordot jelentő átigazolása óta nem tudott kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Tíz Premier League mérkőzésen sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett. A Liverpool keddi, Real Madrid elleni győztes mérkőzésén már szélső pozícióban szerepelt Wirtz.
Wenger szerint a vezetőedző üzenete egyértelmű: "Ha újra játszani akarsz, a szélen kell játszanod, mert nem akarom megzavarni a középpályát." A szakember emlékeztetett, hogy Wirtz a Leverkusennél is balszélsőként játszott.
A Liverpool nyári igazolásai több fejtörést is okoznak Arne Slot vezetőedzőnek. Wirtz beillesztése érdekében Szoboszlait több meccsen is jobbhátvédként kellett szerepeltetnie, ahol ugyan jól teljesít, de nem ez az eredeti posztja. Emellett a 125 millió fontért szerződtetett Alexander Isak és a 79 millió fontért igazolt Hugo Ekitike is ugyanazon a csatárposzton a leghatékonyabb.
A Liverpool csak most nyert egymás után két mérkőzést szeptember vége óta, miután legyőzte a Real Madridot és az Aston Villát. Isak jelenleg sérült, ami lehetőséget adott Ekitikének, de a svéd támadó várhatóan a hétvégén visszatér, ami újabb dilemmát jelenthet a csapat összeállításában.
Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.
Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.
Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.