Alaposan lehúzza a Liverpoolt a legendás edző: ezt gondolja róluk Wenger

Arsene Wenger élesen bírálta a Liverpool azon döntését, hogy a nyáron 116 millió fontért szerződtetett Florian Wirtzet a csapat irányítójaként alkalmazzák, ami szerinte tönkretette a középpályás egységet - jelentette a Mirror.

A korábbi Arsenal menedzser szerint a Liverpool hibát követett el, amikor beleegyezett Wirtz feltételébe, hogy csak akkor igazol a klubhoz, ha a 10-es pozícióban játszatják. "Elkezdték játszatni, és tönkretették a középpályájukat - amely Gravenberch, Mac Allister és Szoboszlai volt. Wirtz játszatásához kivették Szoboszlait" - mondta Wenger a beIN SPORTS-nak.

A német játékos brit rekordot jelentő átigazolása óta nem tudott kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Tíz Premier League mérkőzésen sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett. A Liverpool keddi, Real Madrid elleni győztes mérkőzésén már szélső pozícióban szerepelt Wirtz.

UEFA Bajnokok Ligája 4. forduló Liverpool 1 0 Real Madrid Félidő: 0-0 2025. november 4. kedd 21:00 | Anfield, Liverpool Hazai gólszerzők 61' Alexis Mac Allister Vendég gólszerzők 39 Labdabirtoklási arány 61 92 Támadások 86 51 Veszélyes támadások 59 9 Kaput eltaláló lövések 2 8 Kaput elkerülő lövések 6 4 Szögletek 2 1 Sárga lapok 4 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 Adatlap létrehozva: 2025.11.05.

Wenger szerint a vezetőedző üzenete egyértelmű: "Ha újra játszani akarsz, a szélen kell játszanod, mert nem akarom megzavarni a középpályát." A szakember emlékeztetett, hogy Wirtz a Leverkusennél is balszélsőként játszott.

A Liverpool nyári igazolásai több fejtörést is okoznak Arne Slot vezetőedzőnek. Wirtz beillesztése érdekében Szoboszlait több meccsen is jobbhátvédként kellett szerepeltetnie, ahol ugyan jól teljesít, de nem ez az eredeti posztja. Emellett a 125 millió fontért szerződtetett Alexander Isak és a 79 millió fontért igazolt Hugo Ekitike is ugyanazon a csatárposzton a leghatékonyabb.

A Liverpool csak most nyert egymás után két mérkőzést szeptember vége óta, miután legyőzte a Real Madridot és az Aston Villát. Isak jelenleg sérült, ami lehetőséget adott Ekitikének, de a svéd támadó várhatóan a hétvégén visszatér, ami újabb dilemmát jelenthet a csapat összeállításában.