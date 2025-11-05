2025. november 5. szerda Imre
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Liverpool, Merseyside. Egyesült Királyság. 08.28.2024 Liverpool Football Club, Anfield Stadion. Légi felvétel. 2024. augusztus 28.
Sport

Alaposan lehúzza a Liverpoolt a legendás edző: ezt gondolja róluk Wenger

Pénzcentrum
2025. november 5. 16:54

Arsene Wenger élesen bírálta a Liverpool azon döntését, hogy a nyáron 116 millió fontért szerződtetett Florian Wirtzet a csapat irányítójaként alkalmazzák, ami szerinte tönkretette a középpályás egységet - jelentette a Mirror.

A korábbi Arsenal menedzser szerint a Liverpool hibát követett el, amikor beleegyezett Wirtz feltételébe, hogy csak akkor igazol a klubhoz, ha a 10-es pozícióban játszatják. "Elkezdték játszatni, és tönkretették a középpályájukat - amely Gravenberch, Mac Allister és Szoboszlai volt. Wirtz játszatásához kivették Szoboszlait" - mondta Wenger a beIN SPORTS-nak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A német játékos brit rekordot jelentő átigazolása óta nem tudott kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Tíz Premier League mérkőzésen sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett. A Liverpool keddi, Real Madrid elleni győztes mérkőzésén már szélső pozícióban szerepelt Wirtz.

UEFA Bajnokok Ligája 4. forduló
Liverpool
1
0
Real Madrid
Félidő: 0-0
2025. november 4. kedd 21:00
|
Anfield, Liverpool
Hazai gólszerzők
61' Alexis Mac Allister
Vendég gólszerzők
39
Labdabirtoklási arány
61
92
Támadások
86
51
Veszélyes támadások
59
9
Kaput eltaláló lövések
2
8
Kaput elkerülő lövések
6
4
Szögletek
2
1
Sárga lapok
4
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.11.05.

Wenger szerint a vezetőedző üzenete egyértelmű: "Ha újra játszani akarsz, a szélen kell játszanod, mert nem akarom megzavarni a középpályát." A szakember emlékeztetett, hogy Wirtz a Leverkusennél is balszélsőként játszott.

A Liverpool nyári igazolásai több fejtörést is okoznak Arne Slot vezetőedzőnek. Wirtz beillesztése érdekében Szoboszlait több meccsen is jobbhátvédként kellett szerepeltetnie, ahol ugyan jól teljesít, de nem ez az eredeti posztja. Emellett a 125 millió fontért szerződtetett Alexander Isak és a 79 millió fontért igazolt Hugo Ekitike is ugyanazon a csatárposzton a leghatékonyabb.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Liverpool csak most nyert egymás után két mérkőzést szeptember vége óta, miután legyőzte a Real Madridot és az Aston Villát. Isak jelenleg sérült, ami lehetőséget adott Ekitikének, de a svéd támadó várhatóan a hétvégén visszatér, ami újabb dilemmát jelenthet a csapat összeállításában.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #premier league #real madrid #liverpool #átigazolás #Arsenal #florian wirtz #arsene wenger

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:14
17:01
16:54
16:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
2025. november 5.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
1 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
2 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
5
3 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Belföldi fizetések
ha a fizetést (átutalást) kezdeményező fél számláját és a kedvezményezett fél számláját azonos országban lévő bankok vezetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 17:33
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 17:14
Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert, de súlyos mellékhatása lehet: jobb vigyázni vele!
Agrárszektor  |  2025. november 5. 16:34
Uniós oltalmat kapott egy magyar pezsgő: ki nem találnád, melyik az