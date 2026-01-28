2026. január 28. szerda Károly, Karola
Sport

Apáról fiúra: megvan az új elnök Firenzében, ezt nyilatkozta a beiktatás után

Pénzcentrum
2026. január 28. 13:53

Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve - tudósított az ESPN.

Giuseppe Commisso lett a Fiorentina új elnöke, miután a klub igazgatótanácsa kedden kinevezte őt a két hete elhunyt édesapja, Rocco Commisso utódjának. A döntés tíz nappal Rocco Commisso halála után született meg. Az elnöki pozíció így továbbra is a New York-i székhelyű család kezében marad, és Catherine Commisso, Rocco özvegye is helyet kapott a klub igazgatótanácsában.

A Fiorentina nehéz szezont él át, jelenleg a 18. helyen áll a Serie A-ban, vagyis fenyegeti a kiesés. A csapat kedden az olasz kupa nyolcaddöntőjében a Como ellen lépett pályára, és simán, 3-1-re kikapott.

Mélyen elkötelezett vagyok édesapám örökségének továbbvitele és a Fiorentina számára általa kialakított jövőkép mellett. Továbbra is eltökélten dolgozunk a klub megerősítésén, tiszteletben tartva annak értékeit, történelmét, valamint a várossal és szurkolóival való kapcsolatát, ahogyan azt édesapám tette eddig

- mondta kinevezése után az új elnök.

Címlapkép: Getty Images
#öröklés #foci #sport #olaszország #labdarúgás #klub #csapat #olasz foci #serie a #2026

