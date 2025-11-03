Nagy visszatérésre készül a Real védője: vajon hogy fogadja a liverpooli tábor a BL-meccsen?

Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül, amikor a Real Madrid játékosaként visszatér az Anfieldre a Bajnokok Ligája csoportkörében holnap este - közölte a BBC.

A 27 éves védő, aki nyáron igazolt a spanyol klubhoz, egy interjújában hangsúlyozta: "Bármi is történjen, az érzéseim nem változnak Liverpool iránt. Olyan emlékeim vannak, amelyek egy életen át elkísérnek, és függetlenül attól, hogyan fogadnak, ez nem fog változni."

Alexander-Arnold 354 mérkőzésen lépett pályára nevelőklubjában, ahol 23 gólt szerzett és 92 gólpasszt adott. Utolsó mérkőzését májusban játszotta a Crystal Palace ellen, amely után a csapat átvehette a Premier League trófeáját.

A játékos tavaly a szerződése utolsó évébe lépett Virgil van Dijk csapatkapitánnyal és Mohamed Salah-val együtt. Míg utóbbi kettő áprilisban kétéves szerződéshosszabbítást írt alá, az angol védő távozott, ami miatt egyes szurkolók plakátokon kérdőjelezték meg a klubhűségét.

"Bármilyen fogadtatásban is részesülök, az a szurkolók döntése. Mindig szeretni fogom a klubot, mindig szurkoló maradok, és mindig hálás leszek a lehetőségekért, amiket kaptam. Amit együtt elértünk, örökre velem marad" - nyilatkozta a játékos, aki két bajnoki címet, Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, FA Kupát és Ligakupát is nyert a Liverpoollal.

Alexander-Arnold azt is elárulta, hogy nem ünnepelne, ha gólt szerezne korábbi csapata ellen, és hogy több volt csapattársa is kapcsolatba lépett vele, amikor kiderült a BL-sorsolás. "Beszéltem Robbóval (Andy Robertson), Mo-val, Ibuval (Ibrahima Konate). Csak nevettek. Azt hiszem, mindenki tudta, hogy ez fog történni. Félretesszük az érzelmeinket, és a legjobb futballt fogjuk játszani."

A védő nemrég tért vissza a Real Madrid keretébe, miután felépült egy szeptember 16-án, a Marseille elleni BL-mérkőzésen elszenvedett combizom-sérülésből. Egyelőre nem kapott játéklehetőséget, és valószínűleg a Liverpool elleni mérkőzésen is a kispadon kezd majd.

Alexander-Arnold nehéz időszakon megy keresztül madridi átigazolása óta: küzd a kezdőcsapatba kerülésért, kimaradt az angol válogatott keretéből, és sérülés is hátráltatta. Ugyanakkor dicsérte csapattársát, Jude Bellinghamet, aki segített neki a beilleszkedésben: "Nagyszerű srác és jó barát. Jó, hogy van még egy angol játékos itt. Nagyon jól megértjük egymást, és jól ismerjük egymást. Sokkal könnyebbé tette számomra a beilleszkedést."