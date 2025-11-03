Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Nagy visszatérésre készül a Real védője: vajon hogy fogadja a liverpooli tábor a BL-meccsen?
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül, amikor a Real Madrid játékosaként visszatér az Anfieldre a Bajnokok Ligája csoportkörében holnap este - közölte a BBC.
A 27 éves védő, aki nyáron igazolt a spanyol klubhoz, egy interjújában hangsúlyozta: "Bármi is történjen, az érzéseim nem változnak Liverpool iránt. Olyan emlékeim vannak, amelyek egy életen át elkísérnek, és függetlenül attól, hogyan fogadnak, ez nem fog változni."
Alexander-Arnold 354 mérkőzésen lépett pályára nevelőklubjában, ahol 23 gólt szerzett és 92 gólpasszt adott. Utolsó mérkőzését májusban játszotta a Crystal Palace ellen, amely után a csapat átvehette a Premier League trófeáját.
A játékos tavaly a szerződése utolsó évébe lépett Virgil van Dijk csapatkapitánnyal és Mohamed Salah-val együtt. Míg utóbbi kettő áprilisban kétéves szerződéshosszabbítást írt alá, az angol védő távozott, ami miatt egyes szurkolók plakátokon kérdőjelezték meg a klubhűségét.
"Bármilyen fogadtatásban is részesülök, az a szurkolók döntése. Mindig szeretni fogom a klubot, mindig szurkoló maradok, és mindig hálás leszek a lehetőségekért, amiket kaptam. Amit együtt elértünk, örökre velem marad" - nyilatkozta a játékos, aki két bajnoki címet, Bajnokok Ligáját, klubvilágbajnokságot, FA Kupát és Ligakupát is nyert a Liverpoollal.
Alexander-Arnold azt is elárulta, hogy nem ünnepelne, ha gólt szerezne korábbi csapata ellen, és hogy több volt csapattársa is kapcsolatba lépett vele, amikor kiderült a BL-sorsolás. "Beszéltem Robbóval (Andy Robertson), Mo-val, Ibuval (Ibrahima Konate). Csak nevettek. Azt hiszem, mindenki tudta, hogy ez fog történni. Félretesszük az érzelmeinket, és a legjobb futballt fogjuk játszani."
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A védő nemrég tért vissza a Real Madrid keretébe, miután felépült egy szeptember 16-án, a Marseille elleni BL-mérkőzésen elszenvedett combizom-sérülésből. Egyelőre nem kapott játéklehetőséget, és valószínűleg a Liverpool elleni mérkőzésen is a kispadon kezd majd.
Alexander-Arnold nehéz időszakon megy keresztül madridi átigazolása óta: küzd a kezdőcsapatba kerülésért, kimaradt az angol válogatott keretéből, és sérülés is hátráltatta. Ugyanakkor dicsérte csapattársát, Jude Bellinghamet, aki segített neki a beilleszkedésben: "Nagyszerű srác és jó barát. Jó, hogy van még egy angol játékos itt. Nagyon jól megértjük egymást, és jól ismerjük egymást. Sokkal könnyebbé tette számomra a beilleszkedést."
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.
Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.
Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.