Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.
Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad
A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben, miközben a tranzakciók száma és a női labdarúgásban elköltött összegek is történelmi csúcsot értek el.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által közzétett tanulmány szerint a tavalyi év minden korábbinál aktívabb időszakot hozott a nemzetközi átigazolási piacon. A világ labdarúgóklubjai összesen 24 558 nemzetközi tranzakciót hajtottak végre, ami 7 százalékkal haladja meg a 2024-ben regisztrált ügyletek számát. Az átigazolásokra fordított teljes összeg első ízben lépte át a 13 milliárd dolláros határt.
Az adatok nem csupán a professzionális férfi labdarúgást érintő ügyleteket tartalmazzák. A női és az amatőr szektorral együtt világszinten összesen 86 158 átigazolást jegyeztek fel, ami szintén minden idők legmagasabb értékének számít.
A tavalyi év legköltségesebb nemzetközi átigazolását a Liverpool hajtotta végre: a klub Florian Wirtz német középpályás megszerzéséért garantáltan 100 millió fontot fizetett. Az üzlet teljes értéke a különböző teljesítményalapú bónuszok révén akár 116 millió fontra is emelkedhet. A merseyside-i egyesület jelenleg is csapatában a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost.
A legnagyobb volumenű nemzetközi átigazolások listáján szerepel továbbá Hugo Ekitike átigazolása az Eintracht Frankfurttól a Liverpoolhoz, Jhon Duran távozása az Aston Villából az al-Naszrhoz, Benjamin Sesko szerződtetése a Manchester United által az RB Leipzigtől, valamint Nick Woltemade igazolása a VfB Stuttgarttól a Newcastle Unitedhez.
Különösen figyelemre méltó a női labdarúgás átigazolási piacának fejlődése. A szektorban 2025-ben 2440 nemzetközi transzfert regisztráltak, ami több mint 6 százalékos emelkedést jelent 2024-hez képest. Az átigazolásokra fordított összegek tekintetében még látványosabb a növekedés: a klubok összesen 28,6 millió dollárt költöttek női játékosok megszerzésére, ami több mint 80 százalékkal haladja meg az előző évi értéket, és szintén történelmi rekordnak számít.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Szabályos lázadás tört ki az NFL-ben: nem került a halhatatlanok közé a legendás edző, sokan kiakadtak
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött.
A Bayern München tárgyalásokat folytat Harry Kane szerződésének meghosszabbításáról, nem nagyon akarják elengedni az angol centert.
Sepp Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint a szurkolóknak érdemes távol maradniuk a focivébétől.
Lucas Pinheiro Braathen azt mondja: Brazíliában sokan el sem hiszik neki, hogy síelőként képviseli az országot.
Kiderült, súlyos pénzt költ a magyar állam focistanyugdíjakra: 18. havi ellátást is kapnak az egykori sportolók?
Az MLSZ az elmúlt években több száz millió forintot fordított volt labdarúgók nyugdíj-kiegészítésére.
Don Bradman legendás ausztrál krikettjátékos egyik sapkája 460 ezer ausztrál dollárért, vagyis mintegy 102 millió forintért kelt el egy árverésen, ami rekordárnak számít.
Elképesztő gólrekord az angol bajnokságban: 30-0-ra verte ellenfelét ez a csapat, ilyen még soha nem volt
Egy angliai női focicsapat 17–0-s győzelemmel klubrekordot állított fel, majd néhány héttel később ezt az eredményt csaknem megduplázta.
Durva tiltás sújtja a teniszezőket a Grand Slam-tornán: Sinner, Alcaraz is megjárták, meddig megy még ez?
Bár az adatalapú teljesítményelemzés ma már a legtöbb élsportban alapvetés, a Grand Slam-tornákon továbbra sem viselhetnek aktivitásmérő eszközöket a teniszezők
Itt az újabb durva bundabotrány: egy fél csapatot már elvittek a rendőrök, komoly szinten ment a focimutyi
Az izraeli rendőrség hétfőn 17, egyazon futballcsapathoz tartozó személyt tartóztatott le mérkőzés-manipuláció, megvesztegetés, illegális szerencsejáték és pénzmosás gyanújával.
A spanyol edzőt állítólag azért menesztette utolsó klubja, mert túlzottan is a népszerű AI-kliensre, a ChatGPT-re támaszkodott edzői munkája során.
Alex Honnold amerikai sziklamászó vasárnap kötél és biztosítóeszköz nélkül mászta meg Ázsia egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et.
-
