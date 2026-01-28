Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad

A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben, miközben a tranzakciók száma és a női labdarúgásban elköltött összegek is történelmi csúcsot értek el.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által közzétett tanulmány szerint a tavalyi év minden korábbinál aktívabb időszakot hozott a nemzetközi átigazolási piacon. A világ labdarúgóklubjai összesen 24 558 nemzetközi tranzakciót hajtottak végre, ami 7 százalékkal haladja meg a 2024-ben regisztrált ügyletek számát. Az átigazolásokra fordított teljes összeg első ízben lépte át a 13 milliárd dolláros határt.

Az adatok nem csupán a professzionális férfi labdarúgást érintő ügyleteket tartalmazzák. A női és az amatőr szektorral együtt világszinten összesen 86 158 átigazolást jegyeztek fel, ami szintén minden idők legmagasabb értékének számít.

A tavalyi év legköltségesebb nemzetközi átigazolását a Liverpool hajtotta végre: a klub Florian Wirtz német középpályás megszerzéséért garantáltan 100 millió fontot fizetett. Az üzlet teljes értéke a különböző teljesítményalapú bónuszok révén akár 116 millió fontra is emelkedhet. A merseyside-i egyesület jelenleg is csapatában a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 040M € Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Chelsea 23 10 7 6 39 25 14 37 6. Liverpool 23 10 6 7 35 32 3 36 7. Fulham 23 10 4 9 32 32 0 34 Adatlap létrehozva: 2026.01.28.

A legnagyobb volumenű nemzetközi átigazolások listáján szerepel továbbá Hugo Ekitike átigazolása az Eintracht Frankfurttól a Liverpoolhoz, Jhon Duran távozása az Aston Villából az al-Naszrhoz, Benjamin Sesko szerződtetése a Manchester United által az RB Leipzigtől, valamint Nick Woltemade igazolása a VfB Stuttgarttól a Newcastle Unitedhez.

Különösen figyelemre méltó a női labdarúgás átigazolási piacának fejlődése. A szektorban 2025-ben 2440 nemzetközi transzfert regisztráltak, ami több mint 6 százalékos emelkedést jelent 2024-hez képest. Az átigazolásokra fordított összegek tekintetében még látványosabb a növekedés: a klubok összesen 28,6 millió dollárt költöttek női játékosok megszerzésére, ami több mint 80 százalékkal haladja meg az előző évi értéket, és szintén történelmi rekordnak számít.