2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pénz, euró, foci, igazolás, átigazolás
Sport

Eszetlen összeget költöttek erre a futballklubok 2025-ben: kijöttek a friss számok, le fog esni az állad

Pénzcentrum
2026. január 28. 17:23

A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben, miközben a tranzakciók száma és a női labdarúgásban elköltött összegek is történelmi csúcsot értek el.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által közzétett tanulmány szerint a tavalyi év minden korábbinál aktívabb időszakot hozott a nemzetközi átigazolási piacon. A világ labdarúgóklubjai összesen 24 558 nemzetközi tranzakciót hajtottak végre, ami 7 százalékkal haladja meg a 2024-ben regisztrált ügyletek számát. Az átigazolásokra fordított teljes összeg első ízben lépte át a 13 milliárd dolláros határt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az adatok nem csupán a professzionális férfi labdarúgást érintő ügyleteket tartalmazzák. A női és az amatőr szektorral együtt világszinten összesen 86 158 átigazolást jegyeztek fel, ami szintén minden idők legmagasabb értékének számít.

A tavalyi év legköltségesebb nemzetközi átigazolását a Liverpool hajtotta végre: a klub Florian Wirtz német középpályás megszerzéséért garantáltan 100 millió fontot fizetett. Az üzlet teljes értéke a különböző teljesítményalapú bónuszok révén akár 116 millió fontra is emelkedhet. A merseyside-i egyesület jelenleg is csapatában a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M €
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Chelsea
23
10
7
6
39
25
14
37
6.
Liverpool
23
10
6
7
35
32
3
36
7.
Fulham
23
10
4
9
32
32
0
34
Adatlap létrehozva: 2026.01.28.

A legnagyobb volumenű nemzetközi átigazolások listáján szerepel továbbá Hugo Ekitike átigazolása az Eintracht Frankfurttól a Liverpoolhoz, Jhon Duran távozása az Aston Villából az al-Naszrhoz, Benjamin Sesko szerződtetése a Manchester United által az RB Leipzigtől, valamint Nick Woltemade igazolása a VfB Stuttgarttól a Newcastle Unitedhez.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Különösen figyelemre méltó a női labdarúgás átigazolási piacának fejlődése. A szektorban 2025-ben 2440 nemzetközi transzfert regisztráltak, ami több mint 6 százalékos emelkedést jelent 2024-hez képest. Az átigazolásokra fordított összegek tekintetében még látványosabb a növekedés: a klubok összesen 28,6 millió dollárt költöttek női játékosok megszerzésére, ami több mint 80 százalékkal haladja meg az előző évi értéket, és szintén történelmi rekordnak számít.

Brutál szabadesésben a női foci: kijöttek a számok, ennyit bukott tavaly a legjobb bajnokság is
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutál szabadesésben a női foci: kijöttek a számok, ennyit bukott tavaly a legjobb bajnokság is
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #futball #2025 #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #átigazolás #átigazolási hírek #sportgazdaság #florian wirtz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:34
17:23
17:15
17:07
16:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
1 hete
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Kiderült, hogy miben halt meg Daniel Naroditsky sakknagymester
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 16:08
Jönnek a kormány bejelentései: a januári rezsistop részleteiről is beszél Gulyás Gergely?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 16:03
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
Agrárszektor  |  2026. január 28. 16:32
Sok gazda későn jön rá, hogy baj van: pedig könnyen meg lehetne úszni