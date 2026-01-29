Most unták meg a sztárteniszezők, nem tűrik ezt tovább: szerintük állatként mutogatják őket

Iga Swiatek megvédte Coco Gauff-ot, aki arról panaszkodott, hogy minden pillanatban kamerák figyelik őket a teniszversenyeken. A lengyel sztár szerint úgy bánnak velük, mint az állatkertben szokás - számolt be a The Guardian.

Coco Gauff a keddi negyeddöntős veresége után olyan helyet keresett távol a nyilvánosságtól, ahol levezetheti frusztrációját és összetörheti az ütőjét, de kiderült, hogy ott is kamera rögzítette minden mozdulatát.

A felvétel villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában és a tévéközvetítésekben is. Az amerikai játékos nem volt elégedett a helyzettel: "Talán érdemes lenne erről beszélni. Úgy érzem, ezen a tornán az öltöző az egyetlen hely, ahol nem figyelnek minket.". A videót most megmutatjuk mi is:

Iga Swiatekről korábban szintén készült egy videó, amelyen épp azt veszi észre, hogy elfelejtette magával vinni az akkreditációját – ez a felvétel is vírusszerűen terjedt a neten. A világranglista második helyezettje így reagált a helyzetre:

A kérdés az, hogy teniszezők vagyunk-e, vagy állatok az állatkertben, akiket még akkor is figyelnek, amikor a mosdóba mennek? Ez nyilván túlzás, de jó lenne némi magánélet. A pályán és a sajtótájékoztatókon kell minket nézni, az a munkánk. De az nem a munkánk, hogy mémek legyünk, amikor elfelejtjük az akkreditációnkat

- fogalmazott Swiatek.

Amanda Anisimova elmondta, hogy a saját negyeddöntős veresége után egyenesen az öltözőbe sietett, mert tudta, hogy ott nem veszik kamerák. "A jó pillanatokat látni szórakoztató, de amikor veszítesz, vannak kevésbé jó pillanatok is. Nehéz, hogy Cocóról kikerült az a videó, hiszen nem volt beleszólása."

Gaufföt többen bírálták az ütőtörés miatt, ám Serena Williams kiállt mellette. Az egykori világelső az X-en azt írta:

Szenvedély. Törődés. Igenis számít. Semmi baj azzal, ha utálsz veszíteni. És Coco, ha akarod, megmutatom, hogyan kell egy csapásra szétszedni egy ütőt – Serena-módra.