Most unták meg a sztárteniszezők, nem tűrik ezt tovább: szerintük állatként mutogatják őket

A január 18-i döntőben történtek miatt Szenegál és Marokkó együtt közel egymillió dollárnyi büntetést kapott.
Iga Swiatek megvédte Coco Gauff-ot, aki arról panaszkodott, hogy minden pillanatban kamerák figyelik őket a teniszversenyeken. A lengyel sztár szerint úgy bánnak velük, mint az állatkertben szokás - számolt be a The Guardian.
Coco Gauff a keddi negyeddöntős veresége után olyan helyet keresett távol a nyilvánosságtól, ahol levezetheti frusztrációját és összetörheti az ütőjét, de kiderült, hogy ott is kamera rögzítette minden mozdulatát.
A felvétel villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában és a tévéközvetítésekben is. Az amerikai játékos nem volt elégedett a helyzettel: "Talán érdemes lenne erről beszélni. Úgy érzem, ezen a tornán az öltöző az egyetlen hely, ahol nem figyelnek minket.". A videót most megmutatjuk mi is:
Iga Swiatekről korábban szintén készült egy videó, amelyen épp azt veszi észre, hogy elfelejtette magával vinni az akkreditációját – ez a felvétel is vírusszerűen terjedt a neten. A világranglista második helyezettje így reagált a helyzetre:
A kérdés az, hogy teniszezők vagyunk-e, vagy állatok az állatkertben, akiket még akkor is figyelnek, amikor a mosdóba mennek? Ez nyilván túlzás, de jó lenne némi magánélet. A pályán és a sajtótájékoztatókon kell minket nézni, az a munkánk. De az nem a munkánk, hogy mémek legyünk, amikor elfelejtjük az akkreditációnkat
- fogalmazott Swiatek.
Amanda Anisimova elmondta, hogy a saját negyeddöntős veresége után egyenesen az öltözőbe sietett, mert tudta, hogy ott nem veszik kamerák. "A jó pillanatokat látni szórakoztató, de amikor veszítesz, vannak kevésbé jó pillanatok is. Nehéz, hogy Cocóról kikerült az a videó, hiszen nem volt beleszólása."
Gaufföt többen bírálták az ütőtörés miatt, ám Serena Williams kiállt mellette. Az egykori világelső az X-en azt írta:
Szenvedély. Törődés. Igenis számít. Semmi baj azzal, ha utálsz veszíteni. És Coco, ha akarod, megmutatom, hogyan kell egy csapásra szétszedni egy ütőt – Serena-módra.
A Ferencváros férfi kézilabdacsapatának jelenlegi vezetőedzője, Pásztor István a szezon végén távozik a fővárosi klubtól. A szakember négy évet töltött a zöld-fehéreknél.
A Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai zárófordulója a végletekig kiélezett küzdelmet hozott: a továbbjutás több pályán is az utolsó percekben dőlt el.
Az Arsenal 26 gólt szerzett pontrúgásokból ebben a szezonban, ami a legtöbb Európa top öt ligájában.
Novak Djokovic az Australian Openen tartott sajtótájékoztatón visszautasította, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz üldözőjének állítsák be.
Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa a szezon fáradalmai után Mexikóban pihen barátnőjével, Chloe Rodriguezzel.
A FIFA friss jelentése szerint rekordot jelentő, több mint 13 milliárd dollárt költöttek a labdarúgóklubok nemzetközi átigazolásokra 2025-ben.
Kisebb autóbaleset érte a Tottenham Hotspur két játékosát a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre utazva, de várhatóan mindketten pályára léphetnek.
Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.
A 2030-as férfi labdarúgó-világbajnokság döntőjét Spanyolországban kellene megrendezni Marokkó helyett – közölte Rafael Louzan, a spanyol labdarúgó-szövetség elnöke.
Giuseppe Commisso veszi át a Fiorentina irányítását édesapja, a két hete elhunyt Giuseppe Commisso örökébe lépve.
Jonas Vingegaard, a kétszeres Tour de France-győztes kerékpáros edzés közben balesetet szenvedett.
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak.
Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző nem került be első alkalommal a Pro Football Hall of Fame-be.
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Az angol női labdarúgás legfelső két osztályát irányító WSL Football 8,2 millió font működési veszteséget jelentett első teljes üzleti évében.
Az olaszok egy cseppet se örülnek annak, hogy amerikai ICE-ügynökök lesznek az olimpián.
A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Kilencvennégy éves korában elhunyt Babarczi Roland mesteredző, a magyar vízilabda egyik meghatározó alakja.
