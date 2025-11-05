Hamarosan visszavonul Cristiano Ronaldo: döbbenetes bejelentést tett a szupersztár

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon - számolt be a Yahoo Sports.
A portugál sztár a Piers Morgan Uncensored műsorában beszélt jövőbeli terveiről, ahol elárulta, hogy nemsokára befejezi pályafutását. "Hamarosan meg fog ez történni. De azt hiszem, fel leszek rá készülve. Nehéz lesz, persze. Valószínűleg sírni fogok... Nyitott ember vagyok. Nagyon, nagyon nehéz lesz, igen" - nyilatkozta a 2027-ig szerződéssel rendelkező Al-Nassr játékosa.
Ronaldo eddig 952 gólt szerzett karrierje során, és szeretné elérni az 1000-es álomhatárt, mielőtt végleg szögre akasztaná a cipőjét. Emellett részt kíván venni a jövő nyári, észak-amerikai rendezésű világbajnokságon is, bár meglepő módon kijelentette, hogy a vb-trófea megszerzése "nem álom számomra".
"Egy torna megnyerése nem bizonyítja, hogy valaki a történelem egyik legnagyobb játékosa. Ez csak hat vagy hét mérkőzés - ez nem fair" - fejtette ki véleményét a korábbi Manchester United és Real Madrid klasszis.
A futball gigasztárja elmondta, hogy több mint egy évtizede tudatosan készül a visszavonulás utáni életre: "Azt hiszem, képes leszek elviselni ezt a nyomást" - mondta a portugál támadó.
