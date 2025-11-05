2025. november 5. szerda Imre
Hamburg, 2024. július 5.A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntõjében játszott Portugália - Franciaország mérkõzésen a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.MTI/Koszticsák
Sport

Hamarosan visszavonul Cristiano Ronaldo: döbbenetes bejelentést tett a szupersztár

Pénzcentrum
2025. november 5. 12:23

Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon - számolt be a Yahoo Sports.

A portugál sztár a Piers Morgan Uncensored műsorában beszélt jövőbeli terveiről, ahol elárulta, hogy nemsokára befejezi pályafutását. "Hamarosan meg fog ez történni. De azt hiszem, fel leszek rá készülve. Nehéz lesz, persze. Valószínűleg sírni fogok... Nyitott ember vagyok. Nagyon, nagyon nehéz lesz, igen" - nyilatkozta a 2027-ig szerződéssel rendelkező Al-Nassr játékosa.

Ronaldo eddig 952 gólt szerzett karrierje során, és szeretné elérni az 1000-es álomhatárt, mielőtt végleg szögre akasztaná a cipőjét. Emellett részt kíván venni a jövő nyári, észak-amerikai rendezésű világbajnokságon is, bár meglepő módon kijelentette, hogy a vb-trófea megszerzése "nem álom számomra".

Cristiano Ronaldo
Csapata: Al Nassr FC
Posztja: támadó
Nemzetisége: portugál
Életkora: 41 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 12M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.05.

"Egy torna megnyerése nem bizonyítja, hogy valaki a történelem egyik legnagyobb játékosa. Ez csak hat vagy hét mérkőzés - ez nem fair" - fejtette ki véleményét a korábbi Manchester United és Real Madrid klasszis.

A futball gigasztárja elmondta, hogy több mint egy évtizede tudatosan készül a visszavonulás utáni életre: "Azt hiszem, képes leszek elviselni ezt a nyomást" - mondta a portugál támadó.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#sport #labdarúgás #világbajnokság #visszavonulás #támadó #manchester united #real madrid #cristiano ronaldo #gól

